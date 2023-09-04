Как у Екатерины Мухиной получился нежный бренд-мейковер Free Age?

Пока Затравина запускала линейку верхней одежды с (полу)пальто из шерсти альпаки, Мухина поработала над сторителлингом и обратила дело в визуал. Взяла за основу минимализм девяностых и вместе с фотографом Алексеем Дунаевым и визажистом Марией Яковлевой сняла кампейн-оммаж съемкам 1990-х. Плюс каждый айтем назвала в честь супермоделей эры — Амбер, Кейт, Наоми, Синди, Хелены, Кристи и Нади. Отметила старт сотрудничества с Free Age, собрав на ужин (с белоснежным дресс-кодом) в честь осенней коллекции всех любимиц тг-глянца: от Снежаны Георгиевой и Дарьи Лисиченко до Иды Галич и Маши Миногаровой (заодно подтвердила титул главного светского хоста новых времен).

На осень Екатерина советует брать те самые iconic-пальто и не проходить мимо поло-топов (пока все не расхватали). А в ноябре многообещающий фэшн-союз покажет весенне-летний лукбук.