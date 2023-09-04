Как у Екатерины Мухиной получился нежный бренд-мейковер Free Age?

Премиальный трикотажный бренд Free Age Татьяны Затравиной работает в расписании мировых байерских сессий и показывает две сезонные коллекции в год. Еще Free Age — экспериментальная лаборатория высоких технологий: каждую деталь вяжут отдельно по лекалам силами 19 суперсовременных машин с опорой на опыт ручниц-мастериц (все от и до в цехах петербургского «Красного треугольника»).
Татьяна Затравила и Екатерина Мухина
За нежный бренд-мейковер Free Age взялась стайлинг-титан российского глянца Екатерина Мухина — в прошлом фэшн-дир Vogue и главред Elle, между делом снимающая кампейны мировым брендам вроде Altuzarra. «Вещи Free Age узнаваемы: очень важно, когда у марки есть лицо и ДНК — тогда мне есть что привнести по сторителлингу и стилизации».
Пока Затравина запускала линейку верхней одежды с (полу)пальто из шерсти альпаки, Мухина поработала над сторителлингом и обратила дело в визуал. Взяла за основу минимализм девяностых и вместе с фотографом Алексеем Дунаевым и визажистом Марией Яковлевой сняла кампейн-оммаж съемкам 1990-х. Плюс каждый айтем назвала в честь супермоделей эры — Амбер, Кейт, Наоми, Синди, Хелены, Кристи и Нади. Отметила старт сотрудничества с Free Age, собрав на ужин (с белоснежным дресс-кодом) в честь осенней коллекции всех любимиц тг-глянца: от Снежаны Георгиевой и Дарьи Лисиченко до Иды Галич и Маши Миногаровой (заодно подтвердила титул главного светского хоста новых времен).
На осень Екатерина советует брать те самые iconic-пальто и не проходить мимо поло-топов (пока все не расхватали). А в ноябре многообещающий фэшн-союз покажет весенне-летний лукбук.
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