Самые интересные образы с красной дорожки «Эмми-2022»

Красная дорожка премии порадовала нас обилием звезд и расстроила скучными выходами. В отличие от Венецианского кинофестиваля, где мы собрали лучшие и худшие образы, здесь появилось больше приевшейся классики и меньше креатива. Но удачные выходы все же были: Зендея выбрала идеально сидящее платье Valentino (и забрала статуэтку), Аманда Сейфрид приехала в розовом платье Giorgio Armaniс фантазийным лифом, а наряд Эль Фаннинг создала художник по костюмам сериала «Великая» Шерон Лонг.