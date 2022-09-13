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Самые интересные образы с красной дорожки «Эмми-2022»

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Пока мы спали, в Нью-Йорке прошла церемония вручения международной телевизионной премии «Эмми». Главную награду получили «Наследники» HBO, несколько статуэток забрал сериал Apple «Тед Лассо», а лучшим мини-сериалом был назван «Белый лотос».

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Аманда Сейфрид в Giorgio Armani

Getty Images

Аманда Сейфрид в Giorgio Armani

Getty Images

Зендея в Valentino

Getty Images

Сара Полсон в Louis Vuitton

Getty Images

Джулия Гарнер

Getty Images

Сидни Суини в Oscar de la Renta

Getty Images

Чон Хо Ен в Louis Vuitton

Getty Images

Эль Фаннинг

Getty Images

Стефани Робинсон

Красная дорожка премии порадовала нас обилием звезд и расстроила скучными выходами. В отличие от Венецианского кинофестиваля, где мы собрали лучшие и худшие образы, здесь появилось больше приевшейся классики и меньше креатива. Но удачные выходы все же были: Зендея выбрала идеально сидящее платье Valentino (и забрала статуэтку), Аманда Сейфрид приехала в розовом платье Giorgio Armaniс фантазийным лифом, а наряд Эль Фаннинг создала художник по костюмам сериала «Великая» Шерон Лонг.

Getty Images

Лили Джеймс в Versace

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Zedd

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Рэй Сихорн

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Сара Нилс

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Анжела Бассетт

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Джеррод Кармайкл

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