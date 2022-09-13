Самые интересные образы с красной дорожки «Эмми-2022»

Пока мы спали, в Нью-Йорке прошла церемония вручения международной телевизионной премии «Эмми». Главную награду получили «Наследники» HBO, несколько статуэток забрал сериал Apple «Тед Лассо», а лучшим мини-сериалом был назван «Белый лотос».
Красная дорожка премии порадовала нас обилием звезд и расстроила скучными выходами. В отличие от Венецианского кинофестиваля, где мы собрали лучшие и худшие образы, здесь появилось больше приевшейся классики и меньше креатива. Но удачные выходы все же были: Зендея выбрала идеально сидящее платье Valentino (и забрала статуэтку), Аманда Сейфрид приехала в розовом платье Giorgio Armaniс фантазийным лифом, а наряд Эль Фаннинг создала художник по костюмам сериала «Великая» Шерон Лонг.
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