Сериалы «Наследники», «Тед Лассо» и «Белый лотос» стали триумфаторами премии «Эмми»-2022

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония награждения победителей телевизионной премии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признан проект HBO «Наследники», «Тед Лассо» от Apple TV+ второй сезон подряд становится лучшим комедийным шоу, а мини-сериал «Белый лотос» взял больше всего наград в ключевых номинациях. Публикуем список победителей 2022 года.