Сериалы «Наследники», «Тед Лассо» и «Белый лотос» стали триумфаторами премии «Эмми»-2022

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония награждения победителей телевизионной премии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признан проект HBO «Наследники», «Тед Лассо» от Apple TV+ второй сезон подряд становится лучшим комедийным шоу, а мини-сериал «Белый лотос» взял больше всего наград в ключевых номинациях. Публикуем список победителей 2022 года.
«Наследники»
Лучший драматический сериал
«Наследники», HBO
Лучший комедийный сериал
«Тед Лассо», Apple TV+
Лучший мини-сериал
«Белый лотос», HBO
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
Ли Джон-джэ, «Игра в кальмара»
Лучшая женская роль в драматическом сериале
Зендея, «Эйфория»
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
Мэттью Макфэдиен, «Наследники»
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
Джулия Гарнер, «Озарк»
«Тед Лассо»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
Лучшая женская роль в комедийном сериале
Джин Смарт, «Хитрости»
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
Бретт Голдстин, «Тед Лассо»
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
Шерил Ли Ральф, «Начальная школа "Эбботт"»
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
Майкл Китон, «Ломка»
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
Аманда Сайфред, «Выбывшая»
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме
Мюррэй Бартлетт, «Белый лотос»
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме
Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»
«Белый лотос»
Лучший режиссер драматического сериала
Хван Дон-хёк, «Игра в кальмара»
Лучший режиссер комедийного сериала
М. Дж. Делани, «Тед Лассо»
Лучший режиссер мини-сериала или телефильма
Майк Уайт, «Белый лотос»
Лучший сценарий эпизода драматического сериала
Джесси Армстронг, «Наследники»
Лучший сценарий эпизода комедийного сериала
Кинта Брансон, «Начальная школа "Эбботт"»
Лучший сценарий эпизода мини-сериала или телефильма
Майк Уайт, «Белый лотос»
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