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Сериалы «Наследники», «Тед Лассо» и «Белый лотос» стали триумфаторами премии «Эмми»-2022

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В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония награждения победителей телевизионной премии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признан проект HBO «Наследники», «Тед Лассо» от Apple TV+ второй сезон подряд становится лучшим комедийным шоу, а мини-сериал «Белый лотос» взял больше всего наград в ключевых номинациях. Публикуем список победителей 2022 года.

«Наследники»

Лучший драматический сериал

«Наследники», HBO

Лучший комедийный сериал

«Тед Лассо», Apple TV+

Лучший мини-сериал

«Белый лотос», HBO

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Ли Джон-джэ, «Игра в кальмара»

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Зендея, «Эйфория»

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Мэттью Макфэдиен, «Наследники»

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Джулия Гарнер, «Озарк»

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«Тед Лассо»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Джин Смарт, «Хитрости»

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Бретт Голдстин, «Тед Лассо»

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Шерил Ли Ральф, «Начальная школа "Эбботт"»

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Майкл Китон, «Ломка»

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

Аманда Сайфред, «Выбывшая»

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

Мюррэй Бартлетт, «Белый лотос»

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»

«Белый лотос»

Лучший режиссер драматического сериала

Хван Дон-хёк, «Игра в кальмара»

Лучший режиссер комедийного сериала

М. Дж. Делани, «Тед Лассо»

Лучший режиссер мини-сериала или телефильма

Майк Уайт, «Белый лотос»

Лучший сценарий эпизода драматического сериала

Джесси Армстронг, «Наследники»

Лучший сценарий эпизода комедийного сериала

Кинта Брансон, «Начальная школа "Эбботт"»

Лучший сценарий эпизода мини-сериала или телефильма

Майк Уайт, «Белый лотос»

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