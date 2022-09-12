20 лучших образов Венецианского кинофестиваля

Кто бы что ни говорил, а в этом году красная дорожка Венецианского кинофестиваля доказала, что есть еще порох в пороховницах. И пока некоторые селебрити продолжают выбирать черные платья и страусиные перья, за что безапелляционно попадают в список худших, другие наряжаются ярко и со вкусом. К слову, удачных выходов мы видим все больше и больше, так что без труда собрали для вас 20 лучших образов 79-го Венецианского кинофестиваля.