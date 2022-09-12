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25 худших образов Венецианского кинофестиваля

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В Венецию в этом году наряжались изо всех сил: смело, актуально и по-взрослому. Пока Met Gala уверенно движется в сторону костюмированной вечеринки, а Канны обслуживают коммерческие интересы модных конгломератов, в Венеции происходит настоящая битва стилистов. Следить за красной дорожкой все интереснее, дурацких луков все меньше, но мы разыскали для вас 25 венецианских фиаско.

Дикие

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Хиллари Клинтон в пляжном кафтане и тапочках

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Эми Лу Вуд в Patou

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Оливия Уальд в Chanel

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Зоуи Дешанель в Dolce&Gabbana

Getty Images

Пенелопа Крус в Chanel

Getty Images

Эми Лу Вуд в Bella Freud

Getty Images

Блогер Леони Ханне в Georges Hobeika

Getty Images

Фархад Боди

Getty Images

Трейс Лизетт в Sarah Flint

Getty Images
Getty Images

Имена Ламадрид

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Фабиола Гуахардо в Tomorrowland Tailors

Getty Images

Бенедикта Поркароли в adidas x Gucci

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Грета Ферро

Иногда смелость, как в случае полуобнаженного Тимоти Шаламе, может положить на лопатки целый фестиваль. Иногда, не подкрепленная качественным стилистом и хорошим вкусом, она может привести к провалу. Эми Лу Вуд из «Сексуального воспитания» заигралась с объемами и горошинами и выглядит в своем платье Patou дымковский игрушкой. Хилари Клинтон ела, молилась и любила, а потом зачем-то пошла в кино. Оливия Уальд небрежно набросила мятый твид Chanel поверх бикини. Зоуи Дешанель и Пенелопа Крус притащили на себе по несколько кило резных цветочков. Группа менее известных актрис была традиционно разодета в пух и прах целой птичьей стаи.

Скучные

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Сидней Суини и Мод Апатоу в Giorgio Armani

Getty Images

Ирина Шейк в Burberry

Getty Images

Джулианна Мур в Miu Miu

Getty Images

Пенелопа Крус

Getty Images

Джулианна Мур в Dior

Getty Images

Ана де Армас в Louis Vuitton

Getty Images

Грета Гервиг

Getty Images

Стелла Максвелл в Pinko

Getty Images

Сара Сампайо в Pinko

Getty Images

Наташа Поли

Getty Images

Сидней Чендлер в YSL

Черный – для робких. Здесь нечего делать в тени. Венецианская планка высока, и вечная классика выглядит неодолимо скучной. И когда юные Сидней Суини и Мод Апатоу из «Эйфории» обнимают друг друга за черные футляры, всем грустно. Председателя жюри Джулиан Мур и режиссера Грету Гервиг новый статус наглухо застегнул на все пуговицы. Ирина Шейк может больше, чем кусок шелка о двух бретелях. Пенелопа Крус вообще прикинулась Одри Хепберн. Ана де Армас хоть и в розовом, но таком старообрядческом Louis Vuitton, что дополненная олдскульной укладкой и украшениями выглядит древнее самой Мэрилин.

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