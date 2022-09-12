25 худших образов Венецианского кинофестиваля

Иногда смелость, как в случае полуобнаженного Тимоти Шаламе, может положить на лопатки целый фестиваль. Иногда, не подкрепленная качественным стилистом и хорошим вкусом, она может привести к провалу. Эми Лу Вуд из «Сексуального воспитания» заигралась с объемами и горошинами и выглядит в своем платье Patou дымковский игрушкой. Хилари Клинтон ела, молилась и любила, а потом зачем-то пошла в кино. Оливия Уальд небрежно набросила мятый твид Chanel поверх бикини. Зоуи Дешанель и Пенелопа Крус притащили на себе по несколько кило резных цветочков. Группа менее известных актрис была традиционно разодета в пух и прах целой птичьей стаи.