25 худших образов Венецианского кинофестиваля

В Венецию в этом году наряжались изо всех сил: смело, актуально и по-взрослому. Пока Met Gala уверенно движется в сторону костюмированной вечеринки, а Канны обслуживают коммерческие интересы модных конгломератов, в Венеции происходит настоящая битва стилистов. Следить за красной дорожкой все интереснее, дурацких луков все меньше, но мы разыскали для вас 25 венецианских фиаско.
Дикие
Хиллари Клинтон в пляжном кафтане и тапочках
Эми Лу Вуд в Patou
Оливия Уальд в Chanel
Зоуи Дешанель в Dolce&Gabbana
Пенелопа Крус в Chanel
Эми Лу Вуд в Bella Freud
Блогер Леони Ханне в Georges Hobeika
Фархад Боди
Трейс Лизетт в Sarah Flint
Имена Ламадрид
Фабиола Гуахардо в Tomorrowland Tailors
Бенедикта Поркароли в adidas x Gucci
Грета Ферро
Иногда смелость, как в случае полуобнаженного Тимоти Шаламе, может положить на лопатки целый фестиваль. Иногда, не подкрепленная качественным стилистом и хорошим вкусом, она может привести к провалу. Эми Лу Вуд из «Сексуального воспитания» заигралась с объемами и горошинами и выглядит в своем платье Patou дымковский игрушкой. Хилари Клинтон ела, молилась и любила, а потом зачем-то пошла в кино. Оливия Уальд небрежно набросила мятый твид Chanel поверх бикини. Зоуи Дешанель и Пенелопа Крус притащили на себе по несколько кило резных цветочков. Группа менее известных актрис была традиционно разодета в пух и прах целой птичьей стаи.
Скучные
Черный – для робких. Здесь нечего делать в тени. Венецианская планка высока, и вечная классика выглядит неодолимо скучной. И когда юные Сидней Суини и Мод Апатоу из «Эйфории» обнимают друг друга за черные футляры, всем грустно. Председателя жюри Джулиан Мур и режиссера Грету Гервиг новый статус наглухо застегнул на все пуговицы. Ирина Шейк может больше, чем кусок шелка о двух бретелях. Пенелопа Крус вообще прикинулась Одри Хепберн. Ана де Армас хоть и в розовом, но таком старообрядческом Louis Vuitton, что дополненная олдскульной укладкой и украшениями выглядит древнее самой Мэрилин.
Комментарии (0)