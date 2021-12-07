Посмотрите на Зимний дворец в фирменных цветах Jacquemus, Bottega Veneta, Hermès и Tiffany & Co. Какой вариант оставляем?

Под впечатлением от этой новости, наша фантазия разыгралась, и мы покрасили Зимний дворец в знаковые цвета мировых и российских брендов. У нас и фирменный розовый Jacquemus, и зеленый Bottega Veneta, и оранжевый Hermès, бирюзовый Tiffany & Co., желтый Avgvst, синий Сrosby Studios Гарри Нуриева.