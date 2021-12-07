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Посмотрите на Зимний дворец в фирменных цветах Jacquemus, Bottega Veneta, Hermès и Tiffany & Co. Какой вариант оставляем?

Вчера стало известно, что Зимний дворец могут перекрасить — Эрмитаж решил поэкспериментировать с цветом главной достопримечательности Петербурга. Зимний дворец ждет реставрация и смена оттенка фасада на более пастельный.

Под впечатлением от этой новости, наша фантазия разыгралась, и мы покрасили Зимний дворец в знаковые цвета мировых и российских брендов. У нас и фирменный розовый Jacquemus, и зеленый Bottega Veneta, и оранжевый Hermès, бирюзовый Tiffany & Co., желтый Avgvst, синий Сrosby Studios Гарри Нуриева

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