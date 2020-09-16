Avgvst открывают самый большой флагманский магазин и кофейню в Петербурге

Создательница Avgvst Наталья Брянцева рассказала нам, что интерьер проекта разработал архитектор и художник Гарри Нуриев и его Crosby Studios. Ассортимент состоит из серебряных и золотых украшений Avgvst, а также линии бренда Objects — предметы декора, журналы, парфюм, посуда. И немного тайны: в магазине будет еще и секретная дверь, а куда она ведет Avgvst пока держат в секрете. Но ждать осталось не долго.