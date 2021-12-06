В Эрмитаже собираются экспериментировать с тоном фасадов Зимнего дворца

Пиотровский отметил, что тот цвет, который все привыкли видеть, выбрали в середине XX века.

«Этот цвет был внедрен после войны главными архитекторами Ленинграда в подражание Екатерининскому дворцу в Пушкине — считалось, что такова была главная идея Растрелли, и это больше подходит для города. Потом стали исследовать, выяснилась целая история многочисленных окрасок», — сказал Пиотровский.

Историческим цветом, по словам Пиотровского, можно считать охристо-серый. Он рассказал, что его попытались воспроизвести в программе, и Зимний дворец стал похож на непримечательный немецкий замок, у которого «нет никакого необыкновенного эффекта».