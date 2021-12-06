В Эрмитаже собираются экспериментировать с тоном фасадов Зимнего дворца

В Петербурге цвет главного здания Государственного Эрмитажа — Зимнего дворца во время реставрации будут немного менять в сторону пастельного тона, но привычный зеленый цвет сохранят. Об этом рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский во время интернет-беседы, посвященной Дням Эрмитажа, пишет ТАСС.
Он пояснил, что вопрос о возвращении исторического цвета зданию регулярно обсуждается, а решение по нему принимается с учетом градостроительных норм, требований охраны памятников и общественного мнения.
Михаил Пиотровский
Генеральный директор Государственного музея Эрмитаж
Что касается фасада Зимнего, мы проявили демократизм, мы советуемся с людьми. Мы объявили на сайте дискуссию и спросили мнение, не вернуть ли предыдущий фасад, хотя было много окрасок самых разных. Большинство сказали, что они привыкли к тому, что есть. И тут ситуация, когда не стоит делать никаких резких движений. Но есть другая вещь: мы забыли, что исторически Санкт-Петербург — город пастельных тонов, и мы современными красками загубили этот тонкий пастельный тон. И вот то, что мы сейчас стараемся делать: я думаю тот, кто внимательно смотрит, видит, что фасад Эрмитажа сильно изменился в цвете в сторону пастели от ярко-зеленого, и дальше будем так экспериментировать.
Пиотровский отметил, что тот цвет, который все привыкли видеть, выбрали в середине XX века.
«Этот цвет был внедрен после войны главными архитекторами Ленинграда в подражание Екатерининскому дворцу в Пушкине — считалось, что такова была главная идея Растрелли, и это больше подходит для города. Потом стали исследовать, выяснилась целая история многочисленных окрасок», — сказал Пиотровский.
Историческим цветом, по словам Пиотровского, можно считать охристо-серый. Он рассказал, что его попытались воспроизвести в программе, и Зимний дворец стал похож на непримечательный немецкий замок, у которого «нет никакого необыкновенного эффекта».
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