Почему после обучения в Антверпене ты вернулась в Россию?

Некоторое время после учебы я проработала в Антверпене в компании, которая создает трикотажные образцы, например, для Dries van Noten. Затем меня позвали в Москву на трикотажную фабрику, где я провела полтора года. Когда фабрику закрыли, я вернулась в Петербург, не понимая, что делать, ходила по непонятным собеседованиям. Постепенно осознавала, что нужно создавать свое. Нарисовала коллекцию, связала первые семь свитеров, выложила в инстаграм, и люди начали заказывать. Еще к созданию марки меня подтолкнули европейские собеседования, где мне говорили, что я должна показать что-то свое. Так было, например, с Acne Studios. Они хотят от кандидатов какого-то безумия (которое тогда я не могла им предложить), чтобы у каждого, кто претендует на попадание в их команду, было свое видение. А я могла показать лишь студенческие и фабричные работы. Два года назад команда бренда, кстати, приезжала в Петербург на ресеч, я водила их по музеям и винтажным местечками — им очень понравилось. В Париже уже не так много крутых винтажных вещей, а у нас еще вполне хватает. Они снесли пол-Уделки.

В твоих свитерах и кардиганах прослеживается идея деконструктивизма — нитки навыпуск, швы наружу.

Когда работала на трикотажном производстве, мне всегда нравились вещи или элементы, которые случайно не получились или получились не так, как было задумано. За все это время накопилось много того, что я хотела бы сделать, и то, что не могло пройти цензуру на производстве. Плюс я вдохновлялась смешными, дурацкими, немного ностальгическими вещами. Все это слилось вместе и получился такой симбиоз бабушкиного стиля и чего-то неправильного, немного абсурдного. Собственно, название марки это отражает.

Кстати, о ностальгии и бабушкином стиле. Возрождаешь русскость?

Сначала я хотела добавлять в свитера еле заметные узоры, фактуры, текстуры, которые есть, например, в русской архитектуре. Думаю, эта составляющая связана с моим личным периодом адаптации в момент, когда я запускала марку, вернувшись в Россию. Помню, что мне было очень грустно и депрессивно. Единственным моим развлечением были снимки на телефон, которые я делала и отправляла своим друзьям-европейцам, чтобы показать нашу действительность. Например, как бабушка вяжет косынки кислотными нитками на Владимирском проспекте. У меня накопилось много таких фотографий, некоторые из них вошли в скетчбук и нашли отражение в эстетике марки.