Создатель бренда Vereja Игорь Андреев объясняет, как носить локальное, почему фольклор — это круто и дает оценку петербургской идентичности

Те, кто не посвящен в индустрию моды, до сих пор не понимают, почему локальные коды, эстетика русского фольклора — это круто. И как можно все это адаптировать, примерить на себя в обычной жизни. Почему по-твоему локальность — кул?

Здорово возвращаться к своим корням, ДНК, ценить то, откуда ты. На примере Vereja: бренд построен на моей жизни и воспоминаниях. Я не стесняюсь своего происхождения, даже наоборот — выставляю его на первый план. Для меня очень важно показывать, что я родился и вырос в подмосковной деревни Устье — рядом с городом Верея.

Если объяснять по-простому: ты получаешь уникальную вещь и становишься не как все. Например, свитера Vereja связаны вручную и поэтому, во-первых, лучше греют, во-вторых, их невозможно повторить. Когда человек вяжет, он вяжет по настроению: может более плотно или более расслабленно, поэтому нет одинаковых вещей. Сейчас, мне кажется, прикольно выделяться, быть самим собой.

В данный момент я начинаю свои художественные фантазии причесывать, чтобы они были понятны широкой аудитории. Многие вещи из последней коллекции Vereja уже можно адаптировать к обычной жизни, носить с джинсами и футболками. Вот я был на ПМЭФ в простых синих джинсах и жилетке Vereja — смотрится классно и сразу видно, что я — русский, и показывать это приятно. Я не кричу, что все обязаны любить локальные коды — это либо есть в тебе, либо нет. У нашего бренда нет образовательной миссии, мы просто делаем то, что нам нравится.