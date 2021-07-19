20 лучших образов 74-го Каннского кинофестиваля: от Беллы Хадид до Ивана Дорна

Мужские образы в Каннах не идут в сравнение с мужскими образами на Оскаре. Но и на кинофестивале было на что посмотреть: Тимоти Шаламе в блестящем во всех смыслах Tom Ford, Уэс Андерсон в красных носках и белоснежном костюме и режиссер Николас Маури, который показал, как и с чем мужчинам носить объемный кафф.