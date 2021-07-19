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20 лучших образов 74-го Каннского кинофестиваля: от Беллы Хадид до Ивана Дорна

74-ый Каннский фестиваль завершился, киноитоги подведены, подошла очередь итогов модных. Тем более, что достойных выходов на красные дорожки и фотоколы было немало. Собрали лучшие образы, среди которых и платья из последних кутюрных коллекций, и смокинг из секонд-хенда.

  • Белла Хадид в Schiaparelli

  • Тина Кунаки в Valentino

  • Марион Котийяр в Chanel

  • Мэгги Джилленхол в Atelier Versace

  • Изабель Юппер в Balenciaga

  • Розамунд Пайк в Dior

  • Свева Альвити в Stella McCartney

  • Изабели Фонтана в Rami Kadi

  • Хелен Миррен в Dolce & Gabbana и украшениях Chopard

Кутюра в дни фестиваля действительно было много, но самым запоминающимся стал, пожалуй, выход Беллы Хадид. Супермодель появилась на премьере фильма «Три этажа» Нанни Моретти в платье Schiaparelli из последней кутюрной коллекции модного дома. Тина Кунаки и Марион Котийяр тоже выгуляли в Каннах образы Couture: модель отдала предпочтение Valentino, а актриса — Chanel.

  • Шарлотта Генсбур в Saint Laurent и Джейн Биркин в Celine

  • Софи Марсо в Valentino

Но не кутюром и традиционными вечерними платьями едины — смокинги и брючные костюмы не отставали по частоте появления. Наши фаворитки — дочь и мать Шарлотта Генсбур и Джейн Биркин на премьере фильма «Джейн глазами Шарлотты».

  • Тильда Суинтон в Haider Ackermann

  • Тильда Суинтон в Loewe

  • Тильда Суинтон в Chanel

Рекордсменкой по количеству надетых брендов стала актриса Тильда Суинтон. Она появлялась и в Loewe, и в Chanel, и в Schiaparelli. Но авторство одних из самых запоминающихся образов актрисы принадлежит дизайнеру Хайдеру Акерманну. Это он создал голубой брючный костюм с фотокола «Французского вестника» и яркий образ, в котором появилась Тильда на премьере того же фильма. Мы не смогли выбрать один выход актрисы. 

  • Тимоти Шаламе в Tom Ford

  • Уэс Андерсон

  • Николас Маури

Мужские образы в Каннах не идут в сравнение с мужскими образами на Оскаре. Но и на кинофестивале было на что посмотреть: Тимоти Шаламе в блестящем во всех смыслах Tom Ford, Уэс Андерсон в красных носках и белоснежном костюме и режиссер Николас Маури, который показал, как и с чем мужчинам носить объемный кафф.

  • Юрий Колокольников и Иван Дорн в JUL х Ukrainian Folks

  • Чулпан Хаматова в Alexander Terekhov, босоножках Gianvito Rossi, очках Alexander McQueen и украшениях Mercury

Отдельный восторг 74-го Каннского кинофестиваля — винтажные наряды, наряды из секонд-хендов и от локальных брендов. Винтажное платье Jean Paul Gaultier мы видели на церемонии открытия на Белле Хадид, негласными амбассадорами локального стали Иван Дорн в футболке украинского бренда JUL и Чулпан Хаматова в платье Alexander Terekhov — оба на премьере  «Петровых в гриппе», а актриса, режиссер и певица Ян Гэ вышла на красную дорожку в смокинге из берлинского секонд-хенда.

Фото: пресс-служба Mercury, rexfeatures.com

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