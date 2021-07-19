20 лучших образов 74-го Каннского кинофестиваля: от Беллы Хадид до Ивана Дорна

74-ый Каннский фестиваль завершился, киноитоги подведены, подошла очередь итогов модных. Тем более, что достойных выходов на красные дорожки и фотоколы было немало. Собрали лучшие образы, среди которых и платья из последних кутюрных коллекций, и смокинг из секонд-хенда.
Кутюра в дни фестиваля действительно было много, но самым запоминающимся стал, пожалуй, выход Беллы Хадид. Супермодель появилась на премьере фильма «Три этажа» Нанни Моретти в платье Schiaparelli из последней кутюрной коллекции модного дома. Тина Кунаки и Марион Котийяр тоже выгуляли в Каннах образы Couture: модель отдала предпочтение Valentino, а актриса — Chanel.
Но не кутюром и традиционными вечерними платьями едины — смокинги и брючные костюмы не отставали по частоте появления. Наши фаворитки — дочь и мать Шарлотта Генсбур и Джейн Биркин на премьере фильма «Джейн глазами Шарлотты».
Рекордсменкой по количеству надетых брендов стала актриса Тильда Суинтон. Она появлялась и в Loewe, и в Chanel, и в Schiaparelli. Но авторство одних из самых запоминающихся образов актрисы принадлежит дизайнеру Хайдеру Акерманну. Это он создал голубой брючный костюм с фотокола «Французского вестника» и яркий образ, в котором появилась Тильда на премьере того же фильма. Мы не смогли выбрать один выход актрисы.
Мужские образы в Каннах не идут в сравнение с мужскими образами на Оскаре. Но и на кинофестивале было на что посмотреть: Тимоти Шаламе в блестящем во всех смыслах Tom Ford, Уэс Андерсон в красных носках и белоснежном костюме и режиссер Николас Маури, который показал, как и с чем мужчинам носить объемный кафф.
Отдельный восторг 74-го Каннского кинофестиваля — винтажные наряды, наряды из секонд-хендов и от локальных брендов. Винтажное платье Jean Paul Gaultier мы видели на церемонии открытия на Белле Хадид, негласными амбассадорами локального стали Иван Дорн в футболке украинского бренда JUL и Чулпан Хаматова в платье Alexander Terekhov — оба на премьере «Петровых в гриппе», а актриса, режиссер и певица Ян Гэ вышла на красную дорожку в смокинге из берлинского секонд-хенда.
Фото: пресс-служба Mercury, rexfeatures.com
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