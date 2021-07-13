18+
  • Мода
  • Герои

Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и другие на премьере фильма «Французский вестник» в Каннах

Вчера на Каннском кинофестивале (об открытии которого мы рассказывали здесь) состоялась премьера фильма режиссера Уэса Андерсона «Французский вестник». На красной дорожке отметились исполнители главных ролей: Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Эдриан Броуди, Оуэн Уилсон, а также член жюри основного конкурса Мэгги Джилленхол и режиссер Спайк Ли. Собрали наряды гостей. Если бы мы раздавали призы за лучшие образы, то Тильда Суинтон стала бы королевой цвета, а Тимоти Шаламе — повелителем блеска.

  • Тильда Суинтон в Haider Ackermann

  • Тимоти Шаламе в Tom Ford

  • Эдриан Броуди в Chopard

  • Мэгги Джилленхол в Chanel и Chopard

  • Тоня Левис Ли и Спайк Ли в Louis Vuitton

  • Билл Мюррей

  • Энн Кливленд в Alberta Ferretti

  • Кимберли Гарнер

  • Дилан Пенн Balmain и Chopard

  • Наташа Поли в Valentino

  • Оуэн Уилсон

  • Кэт Грэхэм

  • Кристиан Лабутен

  • Камбри Далтон

А вот и первый фрагмент из фильма!

Фото: пресс-служба Chopard, rexfeatures.com

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты