Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и другие на премьере фильма «Французский вестник» в Каннах

Вчера на Каннском кинофестивале (об открытии которого мы рассказывали здесь) состоялась премьера фильма режиссера Уэса Андерсона «Французский вестник». На красной дорожке отметились исполнители главных ролей: Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Эдриан Броуди, Оуэн Уилсон, а также член жюри основного конкурса Мэгги Джилленхол и режиссер Спайк Ли. Собрали наряды гостей. Если бы мы раздавали призы за лучшие образы, то Тильда Суинтон стала бы королевой цвета, а Тимоти Шаламе — повелителем блеска.
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Тильда Суинтон в Haider Ackermann
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Тимоти Шаламе в Tom Ford
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Эдриан Броуди в Chopard
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Мэгги Джилленхол в Chanel и Chopard
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Тоня Левис Ли и Спайк Ли в Louis Vuitton
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Билл Мюррей
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Энн Кливленд в Alberta Ferretti
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Кимберли Гарнер
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Дилан Пенн Balmain и Chopard
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Наташа Поли в Valentino
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Оуэн Уилсон
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Кэт Грэхэм
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Кристиан Лабутен
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Камбри Далтон
А вот и первый фрагмент из фильма!
Фото: пресс-служба Chopard, rexfeatures.com
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