Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и другие на премьере фильма «Французский вестник» в Каннах

Вчера на Каннском кинофестивале (об открытии которого мы рассказывали здесь) состоялась премьера фильма режиссера Уэса Андерсона «Французский вестник». На красной дорожке отметились исполнители главных ролей: Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Эдриан Броуди, Оуэн Уилсон, а также член жюри основного конкурса Мэгги Джилленхол и режиссер Спайк Ли. Собрали наряды гостей. Если бы мы раздавали призы за лучшие образы, то Тильда Суинтон стала бы королевой цвета, а Тимоти Шаламе — повелителем блеска.