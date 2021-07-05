Деним, апсайкл, розы и стальной пресс: Schiaparelli открыли кутюрную Неделю моды

Креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри при создании коллекции обращался к архивам модного дома, в том числе, к работам самой Эльзы Скиапарелли. Так розы в коллекции отсылают к жакету авторства Скиапарелли, который она сделала вместе с Жаном Кокто, а узоры на некоторых вещах повторяют те, что также создала основательница модного дома.