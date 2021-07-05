Деним, апсайкл, розы и стальной пресс: Schiaparelli открыли кутюрную Неделю моды

Модный дом Schiaparelli представил свою кутюрную коллекцию «Матадор», открыв парижскую Неделю высокой моды. В нее вошли знаковые для бренда аксессуары-губы, золотые доспехи, платья с имитацией стального пресса, огромные серьги, платья, украшенные золотыми и текстильными розами, сюрреалистичные шляпы авторства Стивена Джонса, а также джинсы, жакет из денима, щедро украшенный декоративными элементами, кожаные леггинсы и куртка. Последняя, кстати, создана из частей винтажных вещей, как и джинсовый жакет.
Креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри при создании коллекции обращался к архивам модного дома, в том числе, к работам самой Эльзы Скиапарелли. Так розы в коллекции отсылают к жакету авторства Скиапарелли, который она сделала вместе с Жаном Кокто, а узоры на некоторых вещах повторяют те, что также создала основательница модного дома.
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