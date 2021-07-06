Карла Бруни, Хелен Миррен, Белла Хадид и другие гости церемонии открытия Каннского кинофестиваля

Сегодня состоялась торжественная церемония открытия 74-го Каннского кинофестиваля. На красной дорожке появились Джоди Фостер, уже получившая «Пальмовую ветвь», Марион Котийяр (фильм «Аннетт», в котором актриса сыграла с Адамом Драйвером открыл фестивальный смотр), Хелен Миррен, Энди Макдауэлл, Педро Альмодовар, Спайк Ли, Белла Хадид, Джессика Честейн и другие представители киноиндустрии, а также экс-первая леди Франции Карла Бруни. Мы же собрали лучшие образы, среди которых и наряды из последних коллекций, и винтажный Jean Paul Gaultier.