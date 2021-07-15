Почему и как мы хотим защитить свое тело и причем тут пандемия, Средневековье и рыцарство?

Еще до пандемии поп-культура была разогрета явлениями вроде «Игры престолов», «Ведьмака», сразу нескольких средневековых циклов на Netflix и мемов о «Страдающем средневековье». И тогда, и сейчас это только эстетический жест в сторону рыцарства. Нет смысла говорить о его наполнении ценностями.



Эта эстетизация едва ли будет долгой, скорее это короткий ответ на внезапно возникший стресс. Например работа над коллекцией Balenciaga на тему цифрового средневековья началась в апреле 2020 года, на самом старте кризиса. Природа моды в том, что она способна быстро реагировать на такие перемены. Сейчас шок превратился в усталость – это даст (и уже дает) моде новый материал для работы.