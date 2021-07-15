Почему и как мы хотим защитить свое тело и причем тут пандемия, Средневековье и рыцарство?

Эстетика Средневековья в этом году стала одной из центральных. Это доказывают коллекции и визуал Balenciaga, Celine, Dior, Paco Rabanne, которые активно исследуют тему рыцарства и используют культурные коды той эпохи. Специально для «Собака.ru» фэшн-журналист и аналитик Денис Ламехов рассказывает о том, как мемы, Netflix, «Декамерон» и Десна Гвасалия вывели на поверхность неочевидную тему Средневековья.
Историки называют нашу реакцию на пандемию «средневековой» – иррациональной, магической, антинаучной, опирающейся на идеи заговоров корпораций и государств. Как оказалось, одна из самых популярных книг первой половины 2020 года — «Декамерон» Бокаччо, события которой разворачиваются в средневековой Европе на фоне эпидемии чумы. Нынешняя пандемия почти с самого начала существует в ассоциации со Средневековьем. Мода, бесконечно переваривающая исторические референсы, не могла это не отразить.
Фантазии на тему рыцарства, кольчуг, лат, «Новых Средних веков» быстро вышли в модный мейнстрим. Одним из первых отреагировал Демна Гвасалия. В последние пять лет его принято воспринимать как дизайнера, который наиболее чувствительно реагирует на социальные перемены — и делает это прямолинейно, грубо, понятно. Модели в рыцарских костюмах, помещенные в контекст странной компьютерной игры, — так выглядит зимняя коллекция Balenciaga 2021 года. Комментарий на тему нашего цифрового (во многом игрового) настоящего и парадоксальной связки средневековья и будущего. И даже на тему смешения всех трех.
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Balenciaga Afterworld FW2021
«Человечество, которое прошло текущий кризис и за 10 лет, к 2031 году, отвоевало себе право на счастливое завтра», — так Гвасалия объясняет свой замысел. Несмотря на изощренность самой коллекции, это позитивный комментарий. Историки утверждают, что в Европе во времена чумы слагалось больше песен о будущем после болезни, чем о катастрофической реальности.
Сам «средневековый» феномен в современной моде журнал Elle довольно точно называет «hard wear». Журнал Dazed напоминает про уже существующий тег #knightcore. Celine под руководством Эди Слимана выпускают короткометражку «Поэма о молодом рыцаре». Она поставлена в декорациях французского замка, а модели скачут на лошадях, держа в руках флаги. На вещах в коллекции — множество металлических элементов.
Однако существует пример, где мода во времена пандемии напрямую обращается к «средневековой» иррациональности и мистике. Это летняя кутюрная коллекция Christian Dior 2021 года. Ее главный референс — образы с карт таро. Принято считать, что во времена социальных катаклизмов люди часто теряют опору в реальности и склонны обращаться к мистическим практикам. Так они пытаются предугадать свое будущее — и это почти слово в слово дублирует то, как прокомментировала Мария-Грация Кюри свою коллекцию для Dior.
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Paco Rabanne весна-лето 2021
Среди брендов поменьше привлекает внимание Paco Rabanne, который к тому же переживает определенный ренессанс. Они показали на подиуме натуральную металлическую кольчугу. Очень к месту смотрятся и платья из скрепленных друг с другом металлических пластин — их бренд выпускает с момента основания. Тема защиты тела от вируса, одна из главных во время пандемии, удивительным образом рифмуется с защитной функцией доспехов и лат.
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Paco Rabanne весна-лето 1968
В начале пандемии некоторые исследователи моды предполагали, что дискуссия о защите тела приведет к пересмотру того, как мы одеваемся. К пересмотру западных стандартов сексуальности, обращению к более закрытой одежде. Результатом могла стать своего рода консервативная революция, способная отменить достижения сексуальных революций прошлого и настоящего. К счастью, этого пока не случилось.
Еще до пандемии поп-культура была разогрета явлениями вроде «Игры престолов», «Ведьмака», сразу нескольких средневековых циклов на Netflix и мемов о «Страдающем средневековье». И тогда, и сейчас это только эстетический жест в сторону рыцарства. Нет смысла говорить о его наполнении ценностями.
Эта эстетизация едва ли будет долгой, скорее это короткий ответ на внезапно возникший стресс. Например работа над коллекцией Balenciaga на тему цифрового средневековья началась в апреле 2020 года, на самом старте кризиса. Природа моды в том, что она способна быстро реагировать на такие перемены. Сейчас шок превратился в усталость – это даст (и уже дает) моде новый материал для работы.
Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock
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