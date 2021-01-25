Узоры авторства художника Пьетро Руффо и карты таро: Dior показали кутюрную коллекцию

Каждый наряд коллекции — воплощение того или иного героя, изображенного на картах, причем как героя женского, так и мужского пола. Образы обозначены прическами моделей: мужские — короткой черной, женские — длинными волосами. Это единственный намек на гендерное разделение, с помощью которого Мария Грация Кьюри говорит о слиянии мужского и женского. Узоры, которые украсили платья и накидки, создал итальянский художник Пьетро Руффо, кроме того, при работе над вещами использовались исторические кутюрные техники — часть наследия мастерских Dior.