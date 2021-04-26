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35 лучших образов церемонии «Оскар»-2021

В Лос-Анджелесе завершилась 93-я церемония награждения победителей кинопремии «Оскар». Пандемия коронавируса и ограничения, связанные с ней, заставили организаторов провести ее на нескольких площадках — так к традиционному театру Dolby Theatre добавилась сцена центрального вокзала Union Station. Кроме того, звезды выходили на красные ковровые дорожки в Лондоне и Париже. «Собака.ru» следила за премией в прямом эфире и уже рассказала о лауреатах «Оскара»-2021, а еще мы собрали лучшие звездные образы этого года. Спойлер: в чести красный и золотой.  

  • Зендея в Valentino

  • Хэлли Берри в Dolce & Gabbana

  • Лора Дерн в Oscar de la Renta

  • Риз Ахмед в Prada

  • Хлоя Чжао в Hermes

  • Джон Батист

  • Реджина Кинг в Louis Vuitton

  • Марго Робби в Chanel

  • Лакит Стенфилд в Saint Laurent

  • Дэниэл Калуя в Bottega Veneta

  • Ванесса Кирби в Gucci

  • Колман Доминго в Atelier Versace

  • Селеста Уэйт в Gucci

  • Томас Винтерберг с женой Хеленой Рейнор Нойманн

  • Лаверн Кокс в Christian Siriano

  • Алан Ким в Thom Browne

  • Дана Мюррей в Christopher John Rogers

  • Марли Матлин в Vivienne Westwood

  • Гэри Олдман

  • Ли Исаак Чан с женой Валери в Simone Rocha

  • Лаура Паузини в Valentino

  • H.E.R в Dundas

Одними из самых ярких нарядов церемонии стали платье Зендеи — Valentino желтого цвета (светящееся в темноте!), и платье Dolce & Gabbana оттенка пыльной розы, в котором на красной ковровой дорожке появилась Хэлли Берри. Мемом вечера неофициально признан образ Лоры Дерн. Ее Oscar de la Renta удостоилось сравнения со страусом и даже с персонажем из «Красавицы и чудовища» — горничной Плюметт. За классику проголосовали Марго Робби, Реджина Кинг, Мария Бакалова, Ванесса Кирби. Дебютантка и фаворитка церемонии этого года Хлоя Чжао («Лучший режиссер», «Лучший фильм») появилась в скромном (но прекрасном!) платье Hermes и кроссовках, проигнорировав традиционный дресс-код церемонии. Отдельного внимания (и восторгов) заслуживают мужские образы: от сдержанного Риза Ахмеда в Prada до Колмана Доминго в total pink от Atelier Versace.

  • Мария Бакалова в Louis Vuitton

  • Тиара Томас

  • Дайан Уоррен в Valentino

  • Джена Фридман в Mugler

Главные цвета «Оскара»-2021 — белый, золотой и красный. Белый был представлен как платьями, так и костюмами. Отличный пример того, как и какой белый костюм носить, подала композитор Дайан Уоррен. Она появилась на церемонии в образе Valentino (дополнив костюм блестящей водолазкой) из последней кутюрной коллекции модного дома.

  • Кэри Маллиган в Valentino Haute Couture

  • Андра Дей в Vera Wang

  • Лесли Одом-младший в Brioni

  • Паулина Поризкова и Аарон Соркин

  • Questlove

И снова Valentino Haute Couture, только на этот раз золотой, на Кэри Маллиган. Золотой — безусловный фаворит этого года. Лесли Одом-младший вообще появился в костюме Brioni, для создания которого использовали нити из 24-каратного золота (дорого-богато). Приз зрительских (и наших) симпатий достается золотым кроксам музыканта Questlove.

  • Аманда Сейфрид в Armani

  • Риз Уизерспун в Dior

  • Анджела Бассет в Alberta Feretti

  • Оливия Колман

  • Юн Ё-Джон и Хан Е-ри Louis Vuitton

В платьях красного цвета блистали и так блистательные Аманда Сейфрид, Риз Уизерспун, Анджела Бассет, Оливия Колман (на красной ковровой дорожке в Лондоне, кстати) и Хан Е-ри. Шлейфы, банты, пышные юбки, струящиеся силуэты, длина миди — актрисы представили многообразие вариантов.

Ну, а в номинации «Лучший наряд вечера» безусловно побеждает четвероногий инфлюенсер Tika the Iggy, смотревшая «Оскар»-2021, не в пижаме (как многие из нас), а в образе от Christian Siriano. 

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