35 лучших образов церемонии «Оскар»-2021

В Лос-Анджелесе завершилась 93-я церемония награждения победителей кинопремии «Оскар». Пандемия коронавируса и ограничения, связанные с ней, заставили организаторов провести ее на нескольких площадках — так к традиционному театру Dolby Theatre добавилась сцена центрального вокзала Union Station. Кроме того, звезды выходили на красные ковровые дорожки в Лондоне и Париже. «Собака.ru» следила за премией в прямом эфире и уже рассказала о лауреатах «Оскара»-2021, а еще мы собрали лучшие звездные образы этого года. Спойлер: в чести красный и золотой.