35 лучших образов церемонии «Оскар»-2021

В Лос-Анджелесе завершилась 93-я церемония награждения победителей кинопремии «Оскар». Пандемия коронавируса и ограничения, связанные с ней, заставили организаторов провести ее на нескольких площадках — так к традиционному театру Dolby Theatre добавилась сцена центрального вокзала Union Station. Кроме того, звезды выходили на красные ковровые дорожки в Лондоне и Париже. «Собака.ru» следила за премией в прямом эфире и уже рассказала о лауреатах «Оскара»-2021, а еще мы собрали лучшие звездные образы этого года. Спойлер: в чести красный и золотой.
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Зендея в Valentino
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Хэлли Берри в Dolce & Gabbana
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Лора Дерн в Oscar de la Renta
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Риз Ахмед в Prada
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Хлоя Чжао в Hermes
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Джон Батист
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Реджина Кинг в Louis Vuitton
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Марго Робби в Chanel
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Лакит Стенфилд в Saint Laurent
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Дэниэл Калуя в Bottega Veneta
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Ванесса Кирби в Gucci
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Колман Доминго в Atelier Versace
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Селеста Уэйт в Gucci
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Томас Винтерберг с женой Хеленой Рейнор Нойманн
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Лаверн Кокс в Christian Siriano
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Алан Ким в Thom Browne
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Дана Мюррей в Christopher John Rogers
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Марли Матлин в Vivienne Westwood
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Гэри Олдман
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Ли Исаак Чан с женой Валери в Simone Rocha
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Лаура Паузини в Valentino
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H.E.R в Dundas
Одними из самых ярких нарядов церемонии стали платье Зендеи — Valentino желтого цвета (светящееся в темноте!), и платье Dolce & Gabbana оттенка пыльной розы, в котором на красной ковровой дорожке появилась Хэлли Берри. Мемом вечера неофициально признан образ Лоры Дерн. Ее Oscar de la Renta удостоилось сравнения со страусом и даже с персонажем из «Красавицы и чудовища» — горничной Плюметт. За классику проголосовали Марго Робби, Реджина Кинг, Мария Бакалова, Ванесса Кирби. Дебютантка и фаворитка церемонии этого года Хлоя Чжао («Лучший режиссер», «Лучший фильм») появилась в скромном (но прекрасном!) платье Hermes и кроссовках, проигнорировав традиционный дресс-код церемонии. Отдельного внимания (и восторгов) заслуживают мужские образы: от сдержанного Риза Ахмеда в Prada до Колмана Доминго в total pink от Atelier Versace.
Главные цвета «Оскара»-2021 — белый, золотой и красный. Белый был представлен как платьями, так и костюмами. Отличный пример того, как и какой белый костюм носить, подала композитор Дайан Уоррен. Она появилась на церемонии в образе Valentino (дополнив костюм блестящей водолазкой) из последней кутюрной коллекции модного дома.
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Кэри Маллиган в Valentino Haute Couture
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Андра Дей в Vera Wang
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Лесли Одом-младший в Brioni
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Паулина Поризкова и Аарон Соркин
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Questlove
И снова Valentino Haute Couture, только на этот раз золотой, на Кэри Маллиган. Золотой — безусловный фаворит этого года. Лесли Одом-младший вообще появился в костюме Brioni, для создания которого использовали нити из 24-каратного золота (дорого-богато). Приз зрительских (и наших) симпатий достается золотым кроксам музыканта Questlove.
В платьях красного цвета блистали и так блистательные Аманда Сейфрид, Риз Уизерспун, Анджела Бассет, Оливия Колман (на красной ковровой дорожке в Лондоне, кстати) и Хан Е-ри. Шлейфы, банты, пышные юбки, струящиеся силуэты, длина миди — актрисы представили многообразие вариантов.
Ну, а в номинации «Лучший наряд вечера» безусловно побеждает четвероногий инфлюенсер Tika the Iggy, смотревшая «Оскар»-2021, не в пижаме (как многие из нас), а в образе от Christian Siriano.
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