18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы

Объявлены лауреаты премии «Оскар-2021»

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Из-за пандемии впервые до отбора были допущены фильмы, которые не выходили в широкий прокат и демонстрировались только онлайн. Кроме того, в этом году саму церемонию проводят позже привычных дат на несколько месяцев — и не в традиционном пространстве кинотеатра «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center), а в здании железнодорожного вокзала Union Station. «Собака.ru» завершила текстовую трансляцию церемонии. Публикуем список лауреатов «Оскара-2021», номинантов можно посмотреть здесь.

  • «Еще по одной»

  • «Девушка, подающая надежды»

  • «Отец»

  • «Иуда и черный мессия»

  • «Ма Рейни: Мать блюза»

Лучший оригинальный сценарий

«Девушка, подающая надежды»

Лучший адаптированный сценарий

«Отец»

Лучший иностранный фильм

«Еще по одной»

Лучший актер второго плана

Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»

Лучший грим и прически

«Ма Рейни: Мать блюза»

Лучший дизайн костюмов

«Ма Рейни: Мать блюза»

  • «Земля кочевников»

  • «Звук металла»

  • «Два далеких незнакомца»

  • «Если что-то случится, я люблю вас»

  • «Душа»

Лучший режиссер

Хлоя Чжао, «Земля кочевников»

Лучший звук

«Звук металла»

Лучший короткометражный фильм

«Два далеких незнакомца»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Если что-то случится, я люблю вас»

Лучший анимационный фильм

«Душа»

  • «Колетт»

  • «Мой учитель — осьминог»

  • «Довод»

  • «Минари»

  • Юн Ё-джон

  • «Манк»

Лучший короткометражный документальный фильм

«Колетт»

Лучший полнометражный документальный фильм

«Мой учитель — осьминог»

Лучшие визуальные эффекты

«Довод»

Лучшая актриса второго плана

Юн Ё-джон, «Минари»

Лучший художник-постановщик

«Манк»

Лучший оператор

«Манк»

  • «Звук металла»

  • «Иуда и черный мессия»

  • Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»

  • Энтони Хопкинс, «Отец»

Лучший монтаж

«Звук металла»

Лучшая музыка

«Душа»

Лучшая песня

Fight for You, «Иуда и черный мессия»

Лучший фильм

«Земля кочевников»

Лучшая актриса

Фрэнсис МакДорманд

Лучший актер

Энтони Хопкинс

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты