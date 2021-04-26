Объявлены лауреаты премии «Оскар-2021»

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Из-за пандемии впервые до отбора были допущены фильмы, которые не выходили в широкий прокат и демонстрировались только онлайн. Кроме того, в этом году саму церемонию проводят позже привычных дат на несколько месяцев — и не в традиционном пространстве кинотеатра «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center), а в здании железнодорожного вокзала Union Station. «Собака.ru» завершила текстовую трансляцию церемонии. Публикуем список лауреатов «Оскара-2021», номинантов можно посмотреть здесь.
Лучший оригинальный сценарий
«Девушка, подающая надежды»
Лучший адаптированный сценарий
«Отец»
Лучший иностранный фильм
«Еще по одной»
Лучший актер второго плана
Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»
Лучший грим и прически
«Ма Рейни: Мать блюза»
Лучший дизайн костюмов
«Ма Рейни: Мать блюза»
Лучший режиссер
Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
Лучший звук
«Звук металла»
Лучший короткометражный фильм
«Два далеких незнакомца»
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Если что-то случится, я люблю вас»
Лучший анимационный фильм
«Душа»
Лучший короткометражный документальный фильм
«Колетт»
Лучший полнометражный документальный фильм
«Мой учитель — осьминог»
Лучшие визуальные эффекты
«Довод»
Лучшая актриса второго плана
Юн Ё-джон, «Минари»
Лучший художник-постановщик
«Манк»
Лучший оператор
«Манк»
Лучший монтаж
«Звук металла»
Лучшая музыка
«Душа»
Лучшая песня
Fight for You, «Иуда и черный мессия»
Лучший фильм
«Земля кочевников»
Лучшая актриса
Фрэнсис МакДорманд
Лучший актер
Энтони Хопкинс
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