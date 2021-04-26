Объявлены лауреаты премии «Оскар-2021»

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Из-за пандемии впервые до отбора были допущены фильмы, которые не выходили в широкий прокат и демонстрировались только онлайн. Кроме того, в этом году саму церемонию проводят позже привычных дат на несколько месяцев — и не в традиционном пространстве кинотеатра «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center), а в здании железнодорожного вокзала Union Station. «Собака.ru» завершила текстовую трансляцию церемонии. Публикуем список лауреатов «Оскара-2021», номинантов можно посмотреть здесь.