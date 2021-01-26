Чем запомнился кутюрный показ Valentino? Цветовые сочетания, золотые ботфорты и пальто из роз

Пьерпаоло Пиччоли показал максимум цвета и его небанальные, органичные сочетания — в образах соединились коралловый и кофейный, бирюзовый и пудовый, зеленый и кофейный, коричневый и лимонный. Однако солировали разные вариации золотого, в который окрасились разные вещи, — от ботфорт и босоножек на очень высокой подошве до платья и мужских худи без рукавов. Отдельные вещи были полностью блестящими, например, водолазки и комбинезон. Многие образы дополняли высокие перчатки. Коллекция получилась и достаточно архитектурной, за это отвечали жакеты и пальто.