В финальном шоу конкурса «Новые имена в моде-2021» принял участие дизайнер с особенностями

Дизайнер выиграл в зрительском голосовании и представил на показе победителей коллекцию «Есть ли у шелка душа?!…». В нее вошли шелковые и шифоновые платки, которые Валя расписывает вручную в турецкой технике эбру (рисование на поверхности воды и перенос изображения на бумагу или другую основу). На показе Валю поддерживали мама Александра и его брат. Коллекцию дизайнера в качестве звездных моделей представили певица Катя IOWA и ее мама Нина Иванчикова.