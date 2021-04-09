В финальном шоу конкурса «Новые имена в моде-2021» принял участие дизайнер с особенностями

Валентин Щанович — молодой дизайнер из Петербурга. У Вали с рождения диагноз ДЦП, он не может ходить, передвигается на коляске и ежедневно посещает реабилитационные занятия для развития и поддержания физической формы. Но особенности не помешали юному дизайнеру стать одним из финалистов конкурса «Новые имена в моде-2021».
Дизайнер выиграл в зрительском голосовании и представил на показе победителей коллекцию «Есть ли у шелка душа?!…». В нее вошли шелковые и шифоновые платки, которые Валя расписывает вручную в турецкой технике эбру (рисование на поверхности воды и перенос изображения на бумагу или другую основу). На показе Валю поддерживали мама Александра и его брат. Коллекцию дизайнера в качестве звездных моделей представили певица Катя IOWA и ее мама Нина Иванчикова.
История петербуржца Валентина Щановича стала широко известна осенью 2020 года — тогда он занялся росписью шелковых платков, чтобы накопить на экзоскелет. «Собака.ru» рассказывала историю Вали. В марте мечта молодого дизайнера исполнилась — он накопил достаточно средств и приобрел экзоскелет.
Фото: Лиза Медунецкая
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