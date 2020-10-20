Как 15-летний петербуржец с ДЦП Валентин Шанович пытается заработать на экзоскелет, расписывая платки

«-Привет! Я Валентин, мне 15. У меня ДЦП. И огромная мечта - я хочу купить ЭКЗОСКЕЛЕТ. Мне надо нарисовать 3800 платков. Покупая платок, вы помогаете мне,» — так обращается к своим подписчикам в Instagram 15-летнией Валентин Шанович. У мальчика ДЦП, из-за которого он с рождения лишен возможности ходить — передвигается только на инвалидной коляске. Однажды Валя попробовал экзоскелет — специальное устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций — и понял, что это его цель. Стоимость такого «костюма будущего» — почти 4 миллиона рублей.

Валентин решил заработать на мечту самостоятельно, помогло одно из его увлечений — ручная роспись шелковых платков. Валентин рисует левой рукой, потому что правая больше парализована. В особо сложных моментах мама помогает ему переносить материал на бумагу или ткань.