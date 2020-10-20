Валентину Шановичу из Петербурга 15 лет, и он занимается ручной росписью шелковых платков. Но не для того, чтобы сохранить традиционные ручные техники или создать коллекцию, его цель жизненнее — у Вали ДЦП, и он мечтает накопить на экзоскелет. Вот его история.
Как 15-летний петербуржец с ДЦП Валентин Шанович пытается заработать на экзоскелет, расписывая платки
«-Привет! Я Валентин, мне 15. У меня ДЦП. И огромная мечта - я хочу купить ЭКЗОСКЕЛЕТ. Мне надо нарисовать 3800 платков. Покупая платок, вы помогаете мне,» — так обращается к своим подписчикам в Instagram 15-летнией Валентин Шанович. У мальчика ДЦП, из-за которого он с рождения лишен возможности ходить — передвигается только на инвалидной коляске. Однажды Валя попробовал экзоскелет — специальное устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций — и понял, что это его цель. Стоимость такого «костюма будущего» — почти 4 миллиона рублей.
Валентин решил заработать на мечту самостоятельно, помогло одно из его увлечений — ручная роспись шелковых платков. Валентин рисует левой рукой, потому что правая больше парализована. В особо сложных моментах мама помогает ему переносить материал на бумагу или ткань.
Стоимость платков авторства Валентина — от 1000 до 3000 рублей. Чтобы накопить на заветный экзоскелет ему нужно расписать и продать около 3 800 аксессуаров. Есть модели однотонные и многоцветные в нюдовых, а также ярких голубых, фиолетовых, зеленых, оранжевых и даже трендовом лимонном оттенках. Платки представлены в трех размерах: 70 x 70, 100 х 100, 150 х 50, можно выбрать и материал: шелк или шифон. Украшены аксессуары цветочными и абстрактными принтами ручной работы.
Пару дней назад на его аккаунт обратили внимание многие СМИ. Все бы хорошо, но с тех пор, как популярность его аккаунта возросла, появились и мошенники, которые пытаются заработать на творчестве парня. Единственный аккаунт Валентина: @valentin_schanovich, никаких помощников и ассистентов у него нет.
Сейчас у акаунта Валентина более 45 000 подписчиков, среди них лидеры мнений и редакторы глянца. Всего неделю назад в аккаунте было 2 тысячи фолловеров. Продаже тоже увеличились, Валентин говорит, что не успевает отвечать на заказы, но обещает написать всем.
Валентин создает достаточно универсальные платки, которые ворвались в тенденции еще в 2019 году, к 2020 утвердились в топе самых трендовых аксессуаров и подтянули за собой косынки. Так что купить платок авторства петербуржца — это не только возможность помочь подростку, но и возможность обзавестись актуальной вещью. Носить советуем канонично — на шее и голове.
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