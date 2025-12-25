Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 декабря

Фестиваль Pianissimo, спектакль «Пастернак» Романа Габриа, концерты пианиста Риада Маммадова и хора Festino, выставка «Волшебный лес Дурандарте» театрального художника Эмиля Капелюша, ночной марафон перформансов от студии «Сдвиг» и возможность увидеть легендарную постановку «Семьяньюки» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.

ЧЕТВЕРГ: 25 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА: 26 ДЕКАБРЯ
СУББОТА: 27 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 28 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ: 25 ДЕКАБРЯ

Илья Папоян
Наталья Скворцова

Илья Папоян

Фестиваль Pianissimo, Эрмитаж, ГМЗ «Петергоф» (12+)

В Петербурге продолжается традиционная серия концертов, которая знакомит публику с академической музыкой в версии молодых пианистов. На этом неделе слушаем выступления выпускника Стамбульской консерватории Эфе Шена и нашего краша Ильи Папояна.

До 8 февраля

Спектакль «Шурале. История одной семьи», ТЮЗ им. Брянцева (8+)

17:00

Место действия — фантастический лес будущего, герои — мифические существа шурале, а в основе постановки — семейная сага татарского классика Габдуллы Тукая и народные легенды.

Концерт Риада Маммадова, Дом Радио, Невский, 62 (12+)

20:00

Дом Радио отмечает пятилетие установкой арт-объекта Леонида Тишкова «Частная луна. Свет ниоткуда». А еще — концертом пианиста Риада Маммадова, на котором тот исполнит Джарретта, Дебюсси, Равеля и собственный авторский цикл. 

Выставка «Приглашение принято», крипта Храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы (16+)

Выпускники школы современного искусства «ШОВ» представят авторские инсталляции: от живых растений до криптовычислительных систем.

С 25 декабря по 25 января

Перформанс Time Notes: Live, Sobo Gallery (18+)

19:00

Медиахудожники Ксения Горланова и Александр Погребняк создадут в режиме реального времени лайв-сет, под который выступит с танцем перформер Валентина Луценко.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим новую часть франшизы «Три богатыря и свет клином» (6+), старорежимный боевик «Пуля навылет» (18+), китайский триллер «Не слыша зла» (18+), праздничный ромком «Мечты сбываются» (6+) и драмеди со звездой «1+1» «Мадам Шеф» (16+).

ПЯТНИЦА: 26 ДЕКАБРЯ

Спектакль "Пастернак"
Изображение предоставлено театром "Мастерская"

Спектакль "Пастернак"

Спектакль «Пастернак», «Мастерская» (16+)

19:30

Режиссер Роман Габриа с помощью импровизированного стихотворного текста поставил спектакль-высказывание о травле Пастернака за публикацию «Доктора Живаго».

Вечеринка kikiworld, Blank (18+)

23:00

В лайн-апе — adaddaddy, annie, fok, gutkein, hydra, m-23.

Выставка «Мстислав Добужинский. К 150-летию художника. Живопись, графика и книги из частных коллекций», антикварная галерея «Петербург» (6+)

В экспозиции — панорамы Петербурга начала XX века, сценография к спектаклям и иллюстрации к Андерсону и Достоевскому знаменитого мирискусника.

До 10 марта

Выставка «Александру Гомулину. На память о хороших и плохих днях», Музей истории религии (6+)

Уникальные эстампы XVI–XIX веков из личного собрания антиквара. Среди авторов — Карло Маратти, Джорджо Гизи, Агостино Карраччи, Якоб Матам и другие.

До 24 февраля

СУББОТА: 27 ДЕКАБРЯ

Микеланджело Караваджо. Вакх. 1620-е годы. Эрмитаж
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Манежа"

Микеланджело Караваджо. Вакх. 1620-е годы. Эрмитаж

Концерт Ансамбля независимых музыкантов, «Сообщество» в Новой Голландии (12+)

20:00

В программе — сочинения Настасьи Хрущевой, Павла Карманова, Александра Кнайфеля и Федора Софронова.

Спектакль «Бруклинская сказка», «Молодежный театр на Фонтанке» (18+)

18:00

Редкая возможность увидеть на сцене ироничную пьесу Вуди Аллена о волшебных переменах в жизни. Главные герои этой сказки — семейство главы мафиозного клана.

Выставка «Волшебный лес Дурандарте. Рождество дель арте в Фонтанном доме», Музей Анны Ахматовой (6+)

Автор идеи, театральный художник Эмиль Капелюш, обратился к пьесам венецианского драматурга Карло Гоцци и создал атмосферу карнавала в духе классической комедии масок.

До 1 февраля

Концерт ансамбля «Толока», Новая сцена Александринского театра (6+)

16:00, 20:00

Редкие народные песни, записанные в разных уголках России.

Спецпоказ фильма «Возница», «лекторий’порт», «Севкабель Порт» (16+)

19:30

Немое кино 1921 года на основе новогодней сказки Сельмы Лагерлеф покажут под лайв-аккомпанемент.

Выставка «Все Бенуа — Всё Бенуа», «Манеж» (6+)

Трибьют художнику и куратору Александру Бенуа, его династии и мастерам-современникам. В экспозиции все: от живописи и театральных эскизов до скульптур, игрушек, книг и восстановленных с помощью ИИ балетов времен Дягилева. Подробнее — в нашем гиде.

До 19 апреля

«НОЧ' перформанса», «Сдвиг» (16+)

23:00

Ночной марафон из выступлений 10 танцхудожников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 28 ДЕКАБРЯ

"Фанни и Александр"
кадр из фильма, Svensk Filmindustri

"Фанни и Александр"

Спектакль «Семьяньюки», ЦСИ им. Курехина (6+)

19:00

Не пропустите показ легенды театрального Петербурга и Авиньонского фестиваля — постановки о буднях «чокнутой семейки».

Концерт хора Festino, Филармония им. Шостаковича (6+)

19:00

Коллектив под руководством Александры Макаровой исполнит Баха и Палестрина.

Спецпоказ фильма «Фанни и Александр», «Сообщество» в Новой Голландии (16+)

18:00

Монументальная рождественская семейная сага Бергмана как альтернатива более привычным картинам про зимние праздники. 

Презентация лейбла MEDIASPANK, «лекторий’порт», «Севкабель Порт» (18+)

20:30

Запуск отметят перформансом в темноте куратора Лаборатории экспериментального звука Дома радио Виктории Харкевич, а также аудиовизуальным лайвом Андре Свибовича.

Концерт «Музыка для флейты и кельтской арфы», ГМЗ «Петергоф» (6+)

15:00

Александра Забайкина и Анастасия Егорова сыграют Вивальди, Чайковского, Сен-Санса, Грига, Шуберта и Дебюсси, а сотрудники музея проведут экскурсию по парадным залам Екатерининского корпуса.

