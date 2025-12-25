Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 декабря

Фестиваль Pianissimo, Эрмитаж, ГМЗ «Петергоф» (12+)

В Петербурге продолжается традиционная серия концертов, которая знакомит публику с академической музыкой в версии молодых пианистов. На этом неделе слушаем выступления выпускника Стамбульской консерватории Эфе Шена и нашего краша Ильи Папояна.

До 8 февраля

Спектакль «Шурале. История одной семьи», ТЮЗ им. Брянцева (8+)

17:00

Место действия — фантастический лес будущего, герои — мифические существа шурале, а в основе постановки — семейная сага татарского классика Габдуллы Тукая и народные легенды.

Концерт Риада Маммадова, Дом Радио, Невский, 62 (12+)

20:00

Дом Радио отмечает пятилетие установкой арт-объекта Леонида Тишкова «Частная луна. Свет ниоткуда». А еще — концертом пианиста Риада Маммадова, на котором тот исполнит Джарретта, Дебюсси, Равеля и собственный авторский цикл.

Выставка «Приглашение принято», крипта Храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы (16+)

Выпускники школы современного искусства «ШОВ» представят авторские инсталляции: от живых растений до криптовычислительных систем.

С 25 декабря по 25 января

Перформанс Time Notes: Live, Sobo Gallery (18+)

19:00

Медиахудожники Ксения Горланова и Александр Погребняк создадут в режиме реального времени лайв-сет, под который выступит с танцем перформер Валентина Луценко.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим новую часть франшизы «Три богатыря и свет клином» (6+), старорежимный боевик «Пуля навылет» (18+), китайский триллер «Не слыша зла» (18+), праздничный ромком «Мечты сбываются» (6+) и драмеди со звездой «1+1» «Мадам Шеф» (16+).