Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 декабря

Фестиваль Pianissimo, спектакль «Пастернак» Романа Габриа, концерты пианиста Риада Маммадова и хора Festino, выставка «Волшебный лес Дурандарте» театрального художника Эмиля Капелюша, ночной марафон перформансов от студии «Сдвиг» и возможность увидеть легендарную постановку «Семьяньюки» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 25 ДЕКАБРЯ
Илья Папоян
Фестиваль Pianissimo, Эрмитаж, ГМЗ «Петергоф» (12+)
В Петербурге продолжается традиционная серия концертов, которая знакомит публику с академической музыкой в версии молодых пианистов. На этом неделе слушаем выступления выпускника Стамбульской консерватории Эфе Шена и нашего краша Ильи Папояна.
До 8 февраля
Спектакль «Шурале. История одной семьи», ТЮЗ им. Брянцева (8+)
17:00
Место действия — фантастический лес будущего, герои — мифические существа шурале, а в основе постановки — семейная сага татарского классика Габдуллы Тукая и народные легенды.
Концерт Риада Маммадова, Дом Радио, Невский, 62 (12+)
20:00
Дом Радио отмечает пятилетие установкой арт-объекта Леонида Тишкова «Частная луна. Свет ниоткуда». А еще — концертом пианиста Риада Маммадова, на котором тот исполнит Джарретта, Дебюсси, Равеля и собственный авторский цикл.
Выставка «Приглашение принято», крипта Храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы (16+)
Выпускники школы современного искусства «ШОВ» представят авторские инсталляции: от живых растений до криптовычислительных систем.
С 25 декабря по 25 января
Перформанс Time Notes: Live, Sobo Gallery (18+)
19:00
Медиахудожники Ксения Горланова и Александр Погребняк создадут в режиме реального времени лайв-сет, под который выступит с танцем перформер Валентина Луценко.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим новую часть франшизы «Три богатыря и свет клином» (6+), старорежимный боевик «Пуля навылет» (18+), китайский триллер «Не слыша зла» (18+), праздничный ромком «Мечты сбываются» (6+) и драмеди со звездой «1+1» «Мадам Шеф» (16+).
ПЯТНИЦА: 26 ДЕКАБРЯ
Спектакль "Пастернак"
Спектакль «Пастернак», «Мастерская» (16+)
19:30
Режиссер Роман Габриа с помощью импровизированного стихотворного текста поставил спектакль-высказывание о травле Пастернака за публикацию «Доктора Живаго».
Вечеринка kikiworld, Blank (18+)
23:00
В лайн-апе — adaddaddy, annie, fok, gutkein, hydra, m-23.
Выставка «Мстислав Добужинский. К 150-летию художника. Живопись, графика и книги из частных коллекций», антикварная галерея «Петербург» (6+)
В экспозиции — панорамы Петербурга начала XX века, сценография к спектаклям и иллюстрации к Андерсону и Достоевскому знаменитого мирискусника.
До 10 марта
Выставка «Александру Гомулину. На память о хороших и плохих днях», Музей истории религии (6+)
Уникальные эстампы XVI–XIX веков из личного собрания антиквара. Среди авторов — Карло Маратти, Джорджо Гизи, Агостино Карраччи, Якоб Матам и другие.
До 24 февраля
СУББОТА: 27 ДЕКАБРЯ
Микеланджело Караваджо. Вакх. 1620-е годы. Эрмитаж
Концерт Ансамбля независимых музыкантов, «Сообщество» в Новой Голландии (12+)
20:00
В программе — сочинения Настасьи Хрущевой, Павла Карманова, Александра Кнайфеля и Федора Софронова.
Спектакль «Бруклинская сказка», «Молодежный театр на Фонтанке» (18+)
18:00
Редкая возможность увидеть на сцене ироничную пьесу Вуди Аллена о волшебных переменах в жизни. Главные герои этой сказки — семейство главы мафиозного клана.
Выставка «Волшебный лес Дурандарте. Рождество дель арте в Фонтанном доме», Музей Анны Ахматовой (6+)
Автор идеи, театральный художник Эмиль Капелюш, обратился к пьесам венецианского драматурга Карло Гоцци и создал атмосферу карнавала в духе классической комедии масок.
До 1 февраля
Концерт ансамбля «Толока», Новая сцена Александринского театра (6+)
16:00, 20:00
Редкие народные песни, записанные в разных уголках России.
Спецпоказ фильма «Возница», «лекторий’порт», «Севкабель Порт» (16+)
19:30
Немое кино 1921 года на основе новогодней сказки Сельмы Лагерлеф покажут под лайв-аккомпанемент.
Выставка «Все Бенуа — Всё Бенуа», «Манеж» (6+)
Трибьют художнику и куратору Александру Бенуа, его династии и мастерам-современникам. В экспозиции все: от живописи и театральных эскизов до скульптур, игрушек, книг и восстановленных с помощью ИИ балетов времен Дягилева. Подробнее — в нашем гиде.
До 19 апреля
«НОЧ' перформанса», «Сдвиг» (16+)
23:00
Ночной марафон из выступлений 10 танцхудожников.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 28 ДЕКАБРЯ
"Фанни и Александр"
Спектакль «Семьяньюки», ЦСИ им. Курехина (6+)
19:00
Не пропустите показ легенды театрального Петербурга и Авиньонского фестиваля — постановки о буднях «чокнутой семейки».
Концерт хора Festino, Филармония им. Шостаковича (6+)
19:00
Коллектив под руководством Александры Макаровой исполнит Баха и Палестрина.
Спецпоказ фильма «Фанни и Александр», «Сообщество» в Новой Голландии (16+)
18:00
Монументальная рождественская семейная сага Бергмана как альтернатива более привычным картинам про зимние праздники.
Презентация лейбла MEDIASPANK, «лекторий’порт», «Севкабель Порт» (18+)
20:30
Запуск отметят перформансом в темноте куратора Лаборатории экспериментального звука Дома радио Виктории Харкевич, а также аудиовизуальным лайвом Андре Свибовича.
Концерт «Музыка для флейты и кельтской арфы», ГМЗ «Петергоф» (6+)
15:00
Александра Забайкина и Анастасия Егорова сыграют Вивальди, Чайковского, Сен-Санса, Грига, Шуберта и Дебюсси, а сотрудники музея проведут экскурсию по парадным залам Екатерининского корпуса.
