Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Три богатыря и свет клином», боевик «Пуля навылет» и ромком «Мечты сбываются»

А также — параноидальный детектив «Не слыша зла» и французское драмеди «Мадам Шеф». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Три богатыря и свет клином» (6+)
Новые приключения богатырей, которые находятся в ожидании прибавлений в своих семействах. Однако над царством нависает странная исполинская туча, а купец Колыван, пользуясь моментом, решил захватить княжество — так что отечество в который раз нужно спасать. Режиссером мультфильма вновь выступила создательница «Лунтика» Дарина Шмидт, уже работавшая над несколькими предыдущими частями франшизы.
С 25 декабря
«Пуля навылет» / Bang (18+)
Старорежимный боевик с Джеком Кеси («Хеллбой: Проклятие Горбуна») в главной роли: здесь он играет наемника, решившего отойти от дел, но оказавшегося под прицелом своей бывшей банды. Постановщик — Вич Каосаянанда, до этого снявший несколько экшен-фильмов с Марком Дакаскосом вроде «Последнего заезда».
C 25 декабря
«Не слыша зла» / Yi fu qin zhi ming (18+)
Китайский триллер о полицейском (Чжан Ханьюй, «Во имя чести»), тот отправляется в США, чтобы расследовать убийство своей дочери — в процессе выясняется: некто пытается навести его на ложный след и подставить невиновного человека. За постановку отвечает Чэнь Дамин.
C 25 декабря
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Мечты сбываются» (6+)
Праздничный ромком о собирающейся пожениться паре, которая выиграла в лотерею миллиард рублей: однако Настя (Людмила Волкова из сериала «Принцип Хабарова») хочет устроить грандиозное торжество, а ее будущий муж Паша (Андрей Папанин, «Берлинская жара») мечтает на эти деньги продвинуть свою музыкальную карьеру. Режиссером и сценаристом выступил Александр Хаакана.
C 25 декабря
«Мадам Шеф» / La Brigade (2022) (16+)
Драмеди с Одри Лами («Красавица и чудовище») в роли шеф-повара элитного ресторана, которая неожиданно попадает на кухню столовой приюта для мигрантов. Роль ее напарника сыграл Франсуа Клюзе из «1+1», а режиссером выступил Луис-Жюльен Пети («Кароль Маттье»).
C 29 декабря
