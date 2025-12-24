Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Три богатыря и свет клином», боевик «Пуля навылет» и ромком «Мечты сбываются»

А также — параноидальный детектив «Не слыша зла» и французское драмеди «Мадам Шеф». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Студия анимационного кино «Мельница», СТВ, 2025

«Три богатыря и свет клином» (6+)

Новые приключения богатырей, которые находятся в ожидании прибавлений в своих семействах. Однако над царством нависает странная исполинская туча, а купец Колыван, пользуясь моментом, решил захватить княжество — так что отечество в который раз нужно спасать. Режиссером мультфильма вновь выступила создательница «Лунтика» Дарина Шмидт, уже работавшая над несколькими предыдущими частями франшизы.

С 25 декабря

+Sixty Six, Kaos Entertainment, 2025

«Пуля навылет» / Bang (18+)

Старорежимный боевик с Джеком Кеси («Хеллбой: Проклятие Горбуна») в главной роли: здесь он играет наемника, решившего отойти от дел, но оказавшегося под прицелом своей бывшей банды. Постановщик — Вич Каосаянанда, до этого снявший несколько экшен-фильмов с Марком Дакаскосом вроде «Последнего заезда».

C 25 декабря

прокатчик в России — Cinema Park Distribution, 2025

«Не слыша зла» / Yi fu qin zhi ming (18+)

Китайский триллер о полицейском (Чжан Ханьюй, «Во имя чести»), тот отправляется в США, чтобы расследовать убийство своей дочери — в процессе выясняется: некто пытается навести его на ложный след и подставить невиновного человека. За постановку отвечает Чэнь Дамин.

C 25 декабря

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

прокатчик в России — LOONAFILM, 2025

«Мечты сбываются» (6+)

Праздничный ромком о собирающейся пожениться паре, которая выиграла в лотерею миллиард рублей: однако Настя (Людмила Волкова из сериала «Принцип Хабарова») хочет устроить грандиозное торжество, а ее будущий муж Паша (Андрей Папанин, «Берлинская жара») мечтает на эти деньги продвинуть свою музыкальную карьеру. Режиссером и сценаристом выступил Александр Хаакана.

C 25 декабря

Angoa-Agicoa, Apollo Films, C8, Canal+ [fr], Charlie Films, 2022

«Мадам Шеф» / La Brigade (2022) (16+)

Драмеди с Одри Лами («Красавица и чудовище») в роли шеф-повара элитного ресторана, которая неожиданно попадает на кухню столовой приюта для мигрантов. Роль ее напарника сыграл Франсуа Клюзе из «1+1», а режиссером выступил Луис-Жюльен Пети («Кароль Маттье»).

C 29 декабря

