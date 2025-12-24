Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Три богатыря и свет клином», боевик «Пуля навылет» и ромком «Мечты сбываются»

«Три богатыря и свет клином» (6+)

Новые приключения богатырей, которые находятся в ожидании прибавлений в своих семействах. Однако над царством нависает странная исполинская туча, а купец Колыван, пользуясь моментом, решил захватить княжество — так что отечество в который раз нужно спасать. Режиссером мультфильма вновь выступила создательница «Лунтика» Дарина Шмидт, уже работавшая над несколькими предыдущими частями франшизы.

С 25 декабря