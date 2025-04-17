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Чем заняться в Петербурге с 17 по 20 апреля

Творческий вечер Льва Лурье, выставка «Переколлекция» (Родченко! Мамышев-Монро! Монастырский!), показ балета «Кроткая» и премьера ​​спектакля «Лада, или Радость», а также концерты Антохи МС и Дельфина — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 17 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА: 18 АПРЕЛЯ
СУББОТА: 19 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 20 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ: 17 АПРЕЛЯ

Лев Лурье
Фото: Валентин Блох для Собака.ru

Лев Лурье

Юбилейный творческий вечер Льва Лурье, «Лендок» (18+)

19:00

Актер Геннадий Смирнов расспросит гения места о том, каково это осмыслять город детства, наблюдать разные исторические эпохи и стать учителем для тысяч петербуржцев.

Балет «Кроткая», Дом офицеров (16+)

19:30

Хореограф Алексей Кононов исследует трагедию Достоевского о браке по расчету. За музыку отвечает лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасья Хрущева.

Спецпоказ фильма «Край ночи», «Узел» (Некрасова, 3-5) (18+)

19:00

«Форум актуального кино» откроет документальная лента ученика Сокурова Андрея Натоцинского. Сюжет строится вокруг отключений электричества в Сухуми.

Выставка «Переколлекция», ДК Громов (18+)

Более 400 (!) работ классиков советской фотографии и видео-арт-экспериментаторов. Среди авторов — Александр Родченко, Влад Мамышев-Монро, Леонид Тишков, Андрей Монастырский, группа «Провмыза», Тим Парщиков, Александр Гронский и другие.

До 1 сентября

В кинотеатрах на этой неделе смотрим блокбастер с Александром Петровым «Кракен» (12+), повторный показ «Порко Россо» (12+) Хаяо Миядзаки, комедийный боевик «Рейс навылет» (18+), фильм-участник Венецианского фестиваля «Горная невеста» (18+), китайский триллер «Коллекционер душ» (18+) и мистическую драму «Мистер К» (18+).

ПЯТНИЦА: 18 АПРЕЛЯ

Татьяна Дубовская, «НЛО», 2015 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея современных искусств имени Дягилева

Татьяна Дубовская, «НЛО», 2015 год

Ретроспектива Кшиштофа Кесьлевского, «Родина» (18+)

В программе — знаменитая «цветная»трилогия польского классика: «Синий» (18 апреля), «Белый» (19 апреля) и «Красный» (20 апреля).

Лекция «Кес ван Донген», Главный штаб Эрмитажа (16+)

19:00

Искусствовед Наталья Бродская расскажет об одном из основоположников фовизма.

Концерт «Тихая музыка», «Дом радио» (Невский, 62) (12+)

20:00

Мелодии Шнитке, Королева и Канчели в исполнении артистов musicAeterna.

18 и 19 апреля

Перформанс Field states, «Цистерна» (6+)

21:00

Художники и музыканты Александра Гаврилова и Сергей Титов с помощью графики и звука исследуют основные принципы квантовой физики.

Выставка «Космос велик», Музей современных искусств имени Дягилева (6+)

Арт, вдохновленный космосом, в формате скульптур, фотографий, мозаики и даже цифровых монотипий. Всего представлены работы 20 соврременных художников (Вильгения Мельникова, Анастасии Иваненковой, Наримана Калашникова и других).

До 6 июня

СУББОТА: 19 АПРЕЛЯ

Собака.ru

Спектакль «Перевал», Новая сцена Александринского театра (12+)

17:00

Няганский ТЮЗ везет в Петербург космическую притчу Дмитрия Крестьянкина по роману Кира Булычева «Поселок».

Концерт Антохи МС, «А2» (12+)

20:00

«Мы не можем стоять, ритмы сердца говорят нам танцевать» — на выступлении главного русскоязычного мастера фанка, рэгги и хип-хопа. 

​​Спектакль «Лада, или Радость», Небольшой драматический театр (16+)

19:00

История о бродячей собаке Ладе, брошенной в крошечной деревне, вырастает до общечеловеческих масштабов.

19 и 20 апреля

Концерт Дельфина, Sound (16+)

20:00

Андрей Лысиков (ака Дельфин) представит большую электронную программу — обещают обновленный трек-лист!

Лекция Валерия Шубинского, KGallery (16+)

19:00

Один из главных современных исследователей Хармса раскроет значение мистических терминов орбэриутов, а именно: «фарлушки» и «культа сломанной вещи».

Выставка «Что говорят поэту о цветах», Joy Gallery (18+)

Цветение, хрупкость, отношения между человеком и природой — вот главные тэги групповой выставки Элен Метревели, Андрея Ковязина, Натальи Чобанян и Марии Иньковой.

До 25 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 20 АПРЕЛЯ

Василий Кандинский "Импровизация № 217. Серый овал", 1917
Изображение предоставлено Собака.ru Эрмитажем

Василий Кандинский "Импровизация № 217. Серый овал", 1917

Открытие Набоковского фестиваля, музей-усадьба Рождествено, Ленобласть (16+)

В Рождествено стартует выставка, посвященная усадебной жизни (возможность заглянуть в восстановленный дом писателя — тот самый из «Других берегов»!). Параллельно в Петербурге, в библиотеке им. Горького, открывается экспозиция «Владимир Набоков. Ко дню рождения» и подключиться к онлайн-лекции историка искусств Норы Лазуткиной.

С 20 по 23 апреля

Cпектакль «Дверь», «Узел» (Некрасова, 3-5) (18+)

19:00

Театр Lusores представит постановку по пьесе драматурга Алексея Житковского. «Это поэтическая исповедь человека, заглянувшего в бездну сомнений о прожитой жизни», — анонсирует площадка.

«Небольшие хармсовские чтения», «Фонтанка 69» (18+)

18:00

Шанс услышать современных петербургских поэтов и сыграть в игру «Напиши стихотворение, пока старуха падает из окна».

Лекция «Метаморфозы, или рекультивация: из истории танцевального искусства в Швейцарии», «Сдвиг» (12+)

18:00

Специалист по немецкому искусству Александра Смолянская расскажет о том, как модернизм перевернул представление о классическом танце.

Выставка «Импровизация № 217. "Серый овал"», Главный штаб (0+)

В Петербург везут экспонат из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств — медитативную абстракцию Василия Кандинского.

До 21 сентября

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