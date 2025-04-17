Чем заняться в Петербурге с 17 по 20 апреля

Юбилейный творческий вечер Льва Лурье, «Лендок» (18+)

19:00

Актер Геннадий Смирнов расспросит гения места о том, каково это осмыслять город детства, наблюдать разные исторические эпохи и стать учителем для тысяч петербуржцев.

Балет «Кроткая», Дом офицеров (16+)

19:30

Хореограф Алексей Кононов исследует трагедию Достоевского о браке по расчету. За музыку отвечает лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасья Хрущева.

Спецпоказ фильма «Край ночи», «Узел» (Некрасова, 3-5) (18+)

19:00

«Форум актуального кино» откроет документальная лента ученика Сокурова Андрея Натоцинского. Сюжет строится вокруг отключений электричества в Сухуми.

Выставка «Переколлекция», ДК Громов (18+)

Более 400 (!) работ классиков советской фотографии и видео-арт-экспериментаторов. Среди авторов — Александр Родченко, Влад Мамышев-Монро, Леонид Тишков, Андрей Монастырский, группа «Провмыза», Тим Парщиков, Александр Гронский и другие.

До 1 сентября

В кинотеатрах на этой неделе смотрим блокбастер с Александром Петровым «Кракен» (12+), повторный показ «Порко Россо» (12+) Хаяо Миядзаки, комедийный боевик «Рейс навылет» (18+), фильм-участник Венецианского фестиваля «Горная невеста» (18+), китайский триллер «Коллекционер душ» (18+) и мистическую драму «Мистер К» (18+).