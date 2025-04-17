Чем заняться в Петербурге с 17 по 20 апреля

Творческий вечер Льва Лурье, выставка «Переколлекция» (Родченко! Мамышев-Монро! Монастырский!), показ балета «Кроткая» и премьера спектакля «Лада, или Радость», а также концерты Антохи МС и Дельфина — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 17 АПРЕЛЯ
Лев Лурье
Юбилейный творческий вечер Льва Лурье, «Лендок» (18+)
19:00
Актер Геннадий Смирнов расспросит гения места о том, каково это осмыслять город детства, наблюдать разные исторические эпохи и стать учителем для тысяч петербуржцев.
Балет «Кроткая», Дом офицеров (16+)
19:30
Хореограф Алексей Кононов исследует трагедию Достоевского о браке по расчету. За музыку отвечает лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасья Хрущева.
Спецпоказ фильма «Край ночи», «Узел» (Некрасова, 3-5) (18+)
19:00
«Форум актуального кино» откроет документальная лента ученика Сокурова Андрея Натоцинского. Сюжет строится вокруг отключений электричества в Сухуми.
Выставка «Переколлекция», ДК Громов (18+)
Более 400 (!) работ классиков советской фотографии и видео-арт-экспериментаторов. Среди авторов — Александр Родченко, Влад Мамышев-Монро, Леонид Тишков, Андрей Монастырский, группа «Провмыза», Тим Парщиков, Александр Гронский и другие.
До 1 сентября
В кинотеатрах на этой неделе смотрим блокбастер с Александром Петровым «Кракен» (12+), повторный показ «Порко Россо» (12+) Хаяо Миядзаки, комедийный боевик «Рейс навылет» (18+), фильм-участник Венецианского фестиваля «Горная невеста» (18+), китайский триллер «Коллекционер душ» (18+) и мистическую драму «Мистер К» (18+).
ПЯТНИЦА: 18 АПРЕЛЯ
Татьяна Дубовская, «НЛО», 2015 год
Ретроспектива Кшиштофа Кесьлевского, «Родина» (18+)
В программе — знаменитая «цветная»трилогия польского классика: «Синий» (18 апреля), «Белый» (19 апреля) и «Красный» (20 апреля).
Лекция «Кес ван Донген», Главный штаб Эрмитажа (16+)
19:00
Искусствовед Наталья Бродская расскажет об одном из основоположников фовизма.
Концерт «Тихая музыка», «Дом радио» (Невский, 62) (12+)
20:00
Мелодии Шнитке, Королева и Канчели в исполнении артистов musicAeterna.
18 и 19 апреля
Перформанс Field states, «Цистерна» (6+)
21:00
Художники и музыканты Александра Гаврилова и Сергей Титов с помощью графики и звука исследуют основные принципы квантовой физики.
Выставка «Космос велик», Музей современных искусств имени Дягилева (6+)
Арт, вдохновленный космосом, в формате скульптур, фотографий, мозаики и даже цифровых монотипий. Всего представлены работы 20 соврременных художников (Вильгения Мельникова, Анастасии Иваненковой, Наримана Калашникова и других).
До 6 июня
СУББОТА: 19 АПРЕЛЯ
Спектакль «Перевал», Новая сцена Александринского театра (12+)
17:00
Няганский ТЮЗ везет в Петербург космическую притчу Дмитрия Крестьянкина по роману Кира Булычева «Поселок».
Концерт Антохи МС, «А2» (12+)
20:00
«Мы не можем стоять, ритмы сердца говорят нам танцевать» — на выступлении главного русскоязычного мастера фанка, рэгги и хип-хопа.
Спектакль «Лада, или Радость», Небольшой драматический театр (16+)
19:00
История о бродячей собаке Ладе, брошенной в крошечной деревне, вырастает до общечеловеческих масштабов.
19 и 20 апреля
Концерт Дельфина, Sound (16+)
20:00
Андрей Лысиков (ака Дельфин) представит большую электронную программу — обещают обновленный трек-лист!
Лекция Валерия Шубинского, KGallery (16+)
19:00
Один из главных современных исследователей Хармса раскроет значение мистических терминов орбэриутов, а именно: «фарлушки» и «культа сломанной вещи».
Выставка «Что говорят поэту о цветах», Joy Gallery (18+)
Цветение, хрупкость, отношения между человеком и природой — вот главные тэги групповой выставки Элен Метревели, Андрея Ковязина, Натальи Чобанян и Марии Иньковой.
До 25 мая
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 20 АПРЕЛЯ
Василий Кандинский "Импровизация № 217. Серый овал", 1917
Открытие Набоковского фестиваля, музей-усадьба Рождествено, Ленобласть (16+)
В Рождествено стартует выставка, посвященная усадебной жизни (возможность заглянуть в восстановленный дом писателя — тот самый из «Других берегов»!). Параллельно в Петербурге, в библиотеке им. Горького, открывается экспозиция «Владимир Набоков. Ко дню рождения» и подключиться к онлайн-лекции историка искусств Норы Лазуткиной.
С 20 по 23 апреля
Cпектакль «Дверь», «Узел» (Некрасова, 3-5) (18+)
19:00
Театр Lusores представит постановку по пьесе драматурга Алексея Житковского. «Это поэтическая исповедь человека, заглянувшего в бездну сомнений о прожитой жизни», — анонсирует площадка.
«Небольшие хармсовские чтения», «Фонтанка 69» (18+)
18:00
Шанс услышать современных петербургских поэтов и сыграть в игру «Напиши стихотворение, пока старуха падает из окна».
Лекция «Метаморфозы, или рекультивация: из истории танцевального искусства в Швейцарии», «Сдвиг» (12+)
18:00
Специалист по немецкому искусству Александра Смолянская расскажет о том, как модернизм перевернул представление о классическом танце.
Выставка «Импровизация № 217. "Серый овал"», Главный штаб (0+)
В Петербург везут экспонат из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств — медитативную абстракцию Василия Кандинского.
До 21 сентября
Комментарии (0)