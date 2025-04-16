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Кино и сериалы

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В театре «Узел» запускают «Форум актуального кино». Первый показ — док «Край ночи» ученика Сокурова Андрея Натоцинского

Актуальное кино во всех его проявлениях: премьеры, локальные новинки независимых режиссеров, забытые имена и хрестоматийная классика.

«Край ночи»
Изображение предоставлено Собака.ru режиссером Андреем Натоцинским

«Край ночи»

Кинодраматург и композитор Артем Макоян, куратор и архивист (и модник!) Руслан Симаков и кинокуратор («ГЭС-2», экс-«Кино&Театр» в «Англетере») и эксперт The Blueprint 100 Слава Шутов запускают «Форум актуального кино» на базе новой театральной площадки «Узел» в «АТС» на Некрасова. В планах три направления: кино молодых режиссеров и многообещающие дебюты вне широкого проката и институциональности «Узел Нового», «Узел Ретроспекции» — о режиссерах и феноменах мирового и отечественного кино и «Узел Неосмысленного» с архивными редкостями и неконвенциональным кино. 

«Край ночи»
Изображение предоставлено Собака.ru режиссером Андреем Натоцинским

«Край ночи»

Первую программу проекта 17 апреля откроет документальный фильм «Край ночи» режиссера Андрея Натоцинского — выпускника режиссерской мастерской Александра Сокурова в Петербурге. Фильм рассказывает о социальной неопределенности и двойственной природе Абхазии. Премьера состоялась в 2024 году на кинофестивале Beat film festival в Москве.

После смотра состоится Q&A и обсуждение с режиссером Андреем Натоцинским и куратором Славой Шутовым.

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