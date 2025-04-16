В театре «Узел» запускают «Форум актуального кино». Первый показ — док «Край ночи» ученика Сокурова Андрея Натоцинского

Первую программу проекта 17 апреля откроет документальный фильм «Край ночи» режиссера Андрея Натоцинского — выпускника режиссерской мастерской Александра Сокурова в Петербурге. Фильм рассказывает о социальной неопределенности и двойственной природе Абхазии. Премьера состоялась в 2024 году на кинофестивале Beat film festival в Москве.

После смотра состоится Q&A и обсуждение с режиссером Андреем Натоцинским и куратором Славой Шутовым.

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