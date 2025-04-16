Петров в «Кракене», «Рейс навылет» с Джошем Хартнеттом и «Порко Россо» Миядзаки: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Рейс навылет» / Fight or Flight (18+)

Комедийный боевик с Джошем Хартнеттом («Перл-Харбор», «Гнев человеческий»). Он играет бывшего спецагента, получившего предложение вернуться к работе, а именно: найти на борту самолета в Сан-Франциско киберпреступника по прозвищу Призрак. Проблема в том, что клиента планирует убить чуть ли не половина лайнера.

В фильме Джеймса Мэдигэна (сериал «Беглецы») также сыграли Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Юлиан Костов («Белый лотос») и Марко Сарор («Джон Уик 4»).

С 17 апреля