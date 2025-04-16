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Кино и сериалы

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Петров в «Кракене», «Рейс навылет» с Джошем Хартнеттом и «Порко Россо» Миядзаки: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А еще — мистическая драма-детектив «Мистер К» с Криспином Гловером, триллер о маньяке «Коллекционер душ» и участник Венецианского фестиваля «Горная невеста». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

«ТРИТЭ», «Россия», «Централ Партнершип», при поддержке Фонда кино, 2025

«Кракен» (12+)

Масштабный блокбастер Николая Лебедева («Экипаж», «Легенда №17»), в котором российский флот оказывается один на один с пробудившимся гигантским морским чудовищем.

В касте — сплошь российские звезды: Александр Петров, Сергей Гармаш, Алексей Гуськов, Федор Добронравов и Диана Пожарская, а среди продюсеров числится Никита Михалков.

С 17 апреля

Studio Ghibli, Tokuma Shoten, 1992

«Порко Россо» / Porco Rosso (1992) (12+)

Ре-релиз анимационной сказки Хаяо Миядзаки про пилота Марко Пагота — отважного героя Первой мировой, потерявшего веру в людей и человеческий облик. Буквально — протагонист превращается в свинью, как и персонажи «Унесенных призраками». Дело в том, что сам режиссер очень любит этих животных.

С 17 апреля

The Royal Budapest Film Co, Thunder Road, Asbury Park Productions, 2025

«Рейс навылет» / Fight or Flight (18+)

Комедийный боевик с Джошем Хартнеттом («Перл-Харбор», «Гнев человеческий»). Он играет бывшего спецагента, получившего предложение вернуться к работе, а именно: найти на борту самолета в Сан-Франциско киберпреступника по прозвищу Призрак. Проблема в том, что клиента планирует убить чуть ли не половина лайнера.

В фильме Джеймса Мэдигэна (сериал «Беглецы») также сыграли Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Юлиан Костов («Белый лотос») и Марко Сарор («Джон Уик 4»).

С 17 апреля

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Cinedora, Charade Productions, Versus Production, Rai Cinema, Eurimages, Paname Distribution, 2025

«Горная невеста» / Vermiglio (18+)

Фильм-участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля получил на нем Особый приз жюри. Драма Мауры Дельперо рассказывает об итальянской семье, живущей в тихой пасторальной местности. Тогда как не так далеко бушует Вторая мировая война.

Оператором картины выступил постоянный соавтор Андрея Звягинцева Михаил Кричман.

С 17 апреля

Hong Kong Magic Hour Holding, 2025

«Коллекционер душ» / A Place Called Silence (18+)

Разноплановый китайский триллер, замешанный на школьном буллинге. Гибель одной из учениц запускает кровавую цепочку событий — травивших девочку сверстниц начинает одну за другой убивать таинственный маньяк, полиция идет по следу.

Автором выступил Сэм Цюа, режиссер проекта «Детектив из Чайнатауна».

С 17 апреля

Lemming Film, A Private View, The Film Kitchen, Finnish Impact Film Fund, 2025

«Мистер К» / Mr. K (18+)

Криспин Гловер («Назад в будущее», «Американские боги») играет заезжего фокусника, оказавшегося в очень странной гостинице с не менее удивительными соседями. Попытка сбежать из нее приводит к встрече с персонажем по прозвищу Оракул — и загадки стремительно множатся.

В мистической драме Таллулы Хазекамп Шваб также снялись Сунньи Меллес («Треугольник печали») и Финола Флэнаган («Остаться в живых»).

С 17 апреля

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