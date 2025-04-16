Петров в «Кракене», «Рейс навылет» с Джошем Хартнеттом и «Порко Россо» Миядзаки: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А еще — мистическая драма-детектив «Мистер К» с Криспином Гловером, триллер о маньяке «Коллекционер душ» и участник Венецианского фестиваля «Горная невеста». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Кракен» (12+)
Масштабный блокбастер Николая Лебедева («Экипаж», «Легенда №17»), в котором российский флот оказывается один на один с пробудившимся гигантским морским чудовищем.
В касте — сплошь российские звезды: Александр Петров, Сергей Гармаш, Алексей Гуськов, Федор Добронравов и Диана Пожарская, а среди продюсеров числится Никита Михалков.
С 17 апреля
«Порко Россо» / Porco Rosso (1992) (12+)
Ре-релиз анимационной сказки Хаяо Миядзаки про пилота Марко Пагота — отважного героя Первой мировой, потерявшего веру в людей и человеческий облик. Буквально — протагонист превращается в свинью, как и персонажи «Унесенных призраками». Дело в том, что сам режиссер очень любит этих животных.
С 17 апреля
«Рейс навылет» / Fight or Flight (18+)
Комедийный боевик с Джошем Хартнеттом («Перл-Харбор», «Гнев человеческий»). Он играет бывшего спецагента, получившего предложение вернуться к работе, а именно: найти на борту самолета в Сан-Франциско киберпреступника по прозвищу Призрак. Проблема в том, что клиента планирует убить чуть ли не половина лайнера.
В фильме Джеймса Мэдигэна (сериал «Беглецы») также сыграли Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Юлиан Костов («Белый лотос») и Марко Сарор («Джон Уик 4»).
С 17 апреля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Горная невеста» / Vermiglio (18+)
Фильм-участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля получил на нем Особый приз жюри. Драма Мауры Дельперо рассказывает об итальянской семье, живущей в тихой пасторальной местности. Тогда как не так далеко бушует Вторая мировая война.
Оператором картины выступил постоянный соавтор Андрея Звягинцева Михаил Кричман.
С 17 апреля
«Коллекционер душ» / A Place Called Silence (18+)
Разноплановый китайский триллер, замешанный на школьном буллинге. Гибель одной из учениц запускает кровавую цепочку событий — травивших девочку сверстниц начинает одну за другой убивать таинственный маньяк, полиция идет по следу.
Автором выступил Сэм Цюа, режиссер проекта «Детектив из Чайнатауна».
С 17 апреля
«Мистер К» / Mr. K (18+)
Криспин Гловер («Назад в будущее», «Американские боги») играет заезжего фокусника, оказавшегося в очень странной гостинице с не менее удивительными соседями. Попытка сбежать из нее приводит к встрече с персонажем по прозвищу Оракул — и загадки стремительно множатся.
В мистической драме Таллулы Хазекамп Шваб также снялись Сунньи Меллес («Треугольник печали») и Финола Флэнаган («Остаться в живых»).
С 17 апреля
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