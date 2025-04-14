В Петербурге пройдет второй Набоковский фестиваль — с (редчайшей!) возможностью посетить музей-усадьбу «Рождествено» во время реставрации и услышать лекцию Аствацатурова о писателе

Цикл тематических событий охватит экскурсии по музеям и усадьбам, театрализованные постановки, кинопоказы, семинары и лекции, посвященные литературе, истории, дизайну среды и даже детской энтомологии.
Второй Набоковский фестиваль пройдет с 20 по 23 апреля в Петербурге и селе Рождествено. Проект объединит музеи, библиотеки и университетские площадки города и области, и представит серию выставок, лекций, семинаров и других мероприятий, посвященных творчеству и наследию Владимира Набокова — писателя, поэта, переводчика, литературоведа и энтомолога. Некоторые события также пройдут онлайн.
В рамках события с 18 по 23 апреля в Научной библиотеке имени Горького СПбГУ работает книжно-иллюстративная выставка «Владимир Набоков. Ко дню рождения». Ее виртуальный вариант доступен по ссылке.
Фестиваль — редчайшая возможность оказаться в закрытом на реставрацию усадебном доме Набокова в Рождествено, увидеть фотографии из собрания Пушкинского Дома и семейного альбома Набоковых-Рукавишниковых на выставке «Репетиция ностальгии». Экскурсия с заведующей музея-усадьбы «Рождествено» Ириной Авикайнен откроет фестивальную программу 20 апреля.
В этот же день в Концертном зале «Мемориального Дома-музея Исаака Шварца» покажут театрализованную постановку (на основе автобиографической прозы и поэтического наследия Набокова!) «Тень русской ветки» в исполнении студентов Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.
Тематические события пройдут и в Петербурге — в Литературном музее «ХХ век» 20 апреля стартует детская программа «Рассказы о Лоди и Миньке», в Библиотеке книжной графики состоится лекция старшего научного сотрудника музея-усадьбы «Рождествено» Данилы Сергеева «Набоков в книжной обложке», а также в онлайн формате можно услышать лекцию историка искусств Норы Лазуткиной «Ускользающий мир: Владимир Набоков и аристократический досуг рубежа XIX — XX веков».
С 21 по 25 апреля в Библиотеке «На Стремянной» пройдет выставка «Шестнадцать лабиринтов Владимира Набокова». Экспозиция о сквозных темах в творчестве писателя подготовлена музеем-усадьбой «Рождествено». Вход свободный.
С 22 по 25 мая в Библиотеке «Екатерингофская» будет открыта выставка «Мадемуазель О». Экспозиция представит архивные документы и фотографии, материалы исследований о творчестве Набокова.
События второго Набоковского фестиваля:
21 апреля
- 11:00 — экскурсия по Музею Владимира Набокова СПбГУ.
- 13:00 — показ документально-исторического фильма Иннокентия Иванова «Дом Набокова. Путешествие во времени» в Музее Владимира Набокова СПбГУ. В создании фильма приняли участие знаковые писатели и литературоведы: Валерий Попов, Евгений Водолазкин, Яков Гордин, Андрей Аствацатуров, Федор Двинятин и другие.
- 17:30 — лекция «Эскизы Мстислава Добужинского к постановке 1941 года пьесы Владимира Набокова "Событие"» хранителя фондов оригинального рисунка и документов Литературного музея Пушкинского Дома Марии Александровой. Место: Музей Владимира Набокова СПбГУ.
- 18:00 — спектакль Театра-студии СПбГУ по мотивам рассказа «Сказка» В. В. Набокова. Место: Музей Владимира Набокова СПбГУ.
- 18:00 — онлайн-лекция хранителя фонда портретной фотографии Литературного музея Пушкинского Дома Дарьи Красильниковой «Что хранит семейный альбом. Фотографии из архива Владимира Набокова в Литературном музее Пушкинского Дома». Регистрация будет доступна позднее.
- 18:30 – лекция «Набоковские земли Санкт-Петербургской губернии» научного сотрудника музея-усадьбы «Рождествено» Татьяны Исаевой. Место: Библиотека имени Тимирязева. Вход свободный.
- 18.30 - лекция «Путешествия Владимира Набокова» Данила Сергеева в Библиотеке «Измайловская». Вход свободный.
22 апреля
- 11:00 — экскурсия по музею Набокова.
- 13:00 — детская экскурсия «Есть солнце – будут и бабочки» с элементами мастер-класса.
- 16:00 – проектный семинар «Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь встали по четырем углам моего мира» при участии заведующей Литературным музеем Пушкинского Дома Юлии Веретновой, историка Павла Котляра, куратора Александра Волкова. Место: Литературный музей Пушкинского Дома.
- 17:00 — лекция «Зощенко и Набоков, перекрестья судьбы» методиста по научно-просветительской деятельности Литературного музея «ХХ век» Екатерины Солиловой.
- 18.00 — лекция «Владимир Набоков и Амброз Бирс» Андрея Аствацатурова — профессора СПбГУ, директора Музея Набокова СПбГУ.
- 19:00 — лекция «Словари Набокова и Бродского» Татьяны Пономаревой — научного сотрудника Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН. Место: «Полторы комнаты».
- 19:30 — лекция «Семья Набоковых и английская культура» Данилы Сергеева. Место: Сектор «Центр британской книги» библиотеки «Измайловская».
23 апреля
- 12:00 — экскурсия по музею Набокова СПбГУ.
- 12:30 — Презентация «Метавселенной “Набоковские земли”» в Рождествено при участии заместителя директора Музейного агентства Анны Потаповой, заведующей музеем-усадьбой «Рождествено» Ирины Авикайнен, методиста музея-усадьбы Дмитрия Шумилова.
- 14:30 — «Реставрация бабочек из коллекции музея-усадьбы «Рождествено». Экскурсия по мастерской реставрации естественно-исторических предметов с заведующим мастерской реставрации естественно-исторических предметов Международного центра реставрации Юриейм Стариковым. Место: Международный центр реставрации.
- 15:00 — «Фюзеляж бабочки»: история набоковедческого комментария при участии литературоведа Евгения Белодубровского и Данилы Сергеева. Место: Международный центр реставрации.
- 15:00 — экскурсия по музею Набокова СПбГУ.
- 18:00 — лекция «Вырская мыза Владимира Набокова: литературное наследие и дизайн среды» от ландшафтного архитектора и дизайнера среды Анастасии Казаковой.
- 19:00 — онлайн-лекция «Рождествено и Батово в воспоминаниях семьи Набоковых» Татьяны Пономаревой.
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