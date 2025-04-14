В Петербурге пройдет второй Набоковский фестиваль — с (редчайшей!) возможностью посетить музей-усадьбу «Рождествено» во время реставрации и услышать лекцию Аствацатурова о писателе

Второй Набоковский фестиваль пройдет с 20 по 23 апреля в Петербурге и селе Рождествено. Проект объединит музеи, библиотеки и университетские площадки города и области, и представит серию выставок, лекций, семинаров и других мероприятий, посвященных творчеству и наследию Владимира Набокова — писателя, поэта, переводчика, литературоведа и энтомолога. Некоторые события также пройдут онлайн.

В рамках события с 18 по 23 апреля в Научной библиотеке имени Горького СПбГУ работает книжно-иллюстративная выставка «Владимир Набоков. Ко дню рождения». Ее виртуальный вариант доступен по ссылке.

Фестиваль — редчайшая возможность оказаться в закрытом на реставрацию усадебном доме Набокова в Рождествено, увидеть фотографии из собрания Пушкинского Дома и семейного альбома Набоковых-Рукавишниковых на выставке «Репетиция ностальгии». Экскурсия с заведующей музея-усадьбы «Рождествено» Ириной Авикайнен откроет фестивальную программу 20 апреля.

В этот же день в Концертном зале «Мемориального Дома-музея Исаака Шварца» покажут театрализованную постановку (на основе автобиографической прозы и поэтического наследия Набокова!) «Тень русской ветки» в исполнении студентов Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.

Тематические события пройдут и в Петербурге — в Литературном музее «ХХ век» 20 апреля стартует детская программа «Рассказы о Лоди и Миньке», в Библиотеке книжной графики состоится лекция старшего научного сотрудника музея-усадьбы «Рождествено» Данилы Сергеева «Набоков в книжной обложке», а также в онлайн формате можно услышать лекцию историка искусств Норы Лазуткиной «Ускользающий мир: Владимир Набоков и аристократический досуг рубежа XIX — XX веков».

С 21 по 25 апреля в Библиотеке «На Стремянной» пройдет выставка «Шестнадцать лабиринтов Владимира Набокова». Экспозиция о сквозных темах в творчестве писателя подготовлена музеем-усадьбой «Рождествено». Вход свободный.

С 22 по 25 мая в Библиотеке «Екатерингофская» будет открыта выставка «Мадемуазель О». Экспозиция представит архивные документы и фотографии, материалы исследований о творчестве Набокова.