Чем заняться в Петербурге с 27 февраля по 2 марта

Лекция «Тимур Новиков — создатель творческих сообществ», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Искусствовед и автор книги «Тимур Новиков: академик левой классики» Екатерина Андреева расскажет о возникновении «Новых художников» и Новой Академии Изящных Искусств.

Танц-мистерия «тело, которое замерло, тело, которое прекрасно», Новая сцена Александринского театра (12+)

20:00

17 танц-художниц отказываются от традиционной пластики и стремятся к «чистому переживанию гравитации, времени и интуитивного движения».

Выставка «Ассамбляж, объект, инсталляция», Мраморный дворец (12+)

Изучаем практики ассамбляжа, объекта и инсталляции на примере лучших работ авангардистов (Малевич! Суетин!), нонконформистов (Кабаков! Янкилевский!) и неоакадемиста Новикова.

С 26 февраля по 21 апреля

Премьера спектакля «Ретро», Театр им. Ленсовета (16+)

19:30

Лирическая комедия о жизни простых людей старшего поколения по пьесе Александра Галина (в СССР эта книга была фаворитом у театральных режиссеров!).

В кинотеатрах на этой неделе смотрим якутский роуд-муви с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым «Кончится лето» (18+), хоррор по рассказу Стивена Кинга «Обезьяна» (18+), черную комедию с Биллом Мюрреем, Дженнифер Кулидж и Питом Дэвидсоном «Чокнутые» (18+), австралийский мультфильм «Мемуары улитки» (18+), военную драму «Северный полюс» (12+) и боевик «Клинер» (16+).