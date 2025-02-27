Чем заняться в Петербурге с 27 февраля по 2 марта

Выставка «Ассамбляж, объект, инсталляция» в Русском музее, лекции фольклориста Светланы Адоньевой и искусствоведа Екатерины Андреевой, премьера спектакля «Гамлет» в Малом театре кукол, специальный показ фильма «Чунгкингский экспресс» Вонга Кар-Вая и концерт группы «АукцЫон» — Собака.ru рассказывает о главных события грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 27 ФЕВРАЛЯ
Танц-мистерия «тело, которое замерло, тело, которое прекрасно»
Лекция «Тимур Новиков — создатель творческих сообществ», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
19:00
Искусствовед и автор книги «Тимур Новиков: академик левой классики» Екатерина Андреева расскажет о возникновении «Новых художников» и Новой Академии Изящных Искусств.
Танц-мистерия «тело, которое замерло, тело, которое прекрасно», Новая сцена Александринского театра (12+)
20:00
17 танц-художниц отказываются от традиционной пластики и стремятся к «чистому переживанию гравитации, времени и интуитивного движения».
Выставка «Ассамбляж, объект, инсталляция», Мраморный дворец (12+)
Изучаем практики ассамбляжа, объекта и инсталляции на примере лучших работ авангардистов (Малевич! Суетин!), нонконформистов (Кабаков! Янкилевский!) и неоакадемиста Новикова.
С 26 февраля по 21 апреля
Премьера спектакля «Ретро», Театр им. Ленсовета (16+)
19:30
Лирическая комедия о жизни простых людей старшего поколения по пьесе Александра Галина (в СССР эта книга была фаворитом у театральных режиссеров!).
В кинотеатрах на этой неделе смотрим якутский роуд-муви с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым «Кончится лето» (18+), хоррор по рассказу Стивена Кинга «Обезьяна» (18+), черную комедию с Биллом Мюрреем, Дженнифер Кулидж и Питом Дэвидсоном «Чокнутые» (18+), австралийский мультфильм «Мемуары улитки» (18+), военную драму «Северный полюс» (12+) и боевик «Клинер» (16+).
ПЯТНИЦА: 28 ФЕВРАЛЯ
Спектакль «Гамлет», Малый театр кукол
Спектакль «Гамлет», Малый театр кукол (18+)
19:00
Худрук театра Чакчи Фросноккерс с постановкой для тех «кто находится на распутье, утопает в прокрастинации и часто задается вопросом "Быть или не быть?».
Концерт «Чайковский. “Щелкунчик” + Мясковский. Симфония № 24», Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
В филармонии к 80-летию Победы вспоминают репертуар исторического концерта 1944 года дирижера Евгения Мравинского.
Открытие выставки «Монолит», NAMEGALLERY (12+)
Экс-«митек» Андрей Кузьмин покажет абстрактные пейзажи и беспредметный хаос.
С 28 февраля по 26 апреля
Концерт группы «АукцЫон», «Космонавт» (16+)
20:00
Повторяем аффирмацию, что «сами себе и небо, и Луна», и отмечаем день рождения одного из фронтменов группы – Олега Гаркуши.
Финисаж выставки«Сказка. Сон», Limonov Art Foundation (16+)
Инсталляция-загадка анонимного художника Грехт, в которой обитают гулливеры болотных земель и драконы.
До 28 февраля (включительно)
Презентация книги «Средняя продолжительность жизни», «Подписные издания» (18+)
19:00
Музыкальный критик Максим Семеляк представит свой дебют в художественной прозе — роман о журналисте, нарциссе и мизантропе, живущем в Москве образца 2008 года.
Открытие креативного кластера «Арте-Фактум», канал Грибоедова, 26 (16+)
19:00
Художница Наталия Успенская-Максимова и ансамбль Una Volta дают старт печатному и музыкальному коворкингу. В честь праздника обещают мастер-класс по графике и органный концерт.
СУББОТА: 1 МАРТА
Кадр из фильма «Чунгкингский экспресс»
Выставка «Cargo сказка», Marina Gisich Gallery (18+)
Арт-дуэт Дмитрия Грецкого и Евгении Кац и их посвящение карго-культам и прочим аберрациям магического мышления.
С 1 марта по 11 мая
Специальный показ фильма «Чунгкингский экспресс», «Родина» (18+)
19:00
Стильная драма о двух историях неразделенной любви в ночном Гонконге.
Концерт «Башня из слоновой кости», Дом Радио, Невский 62 (18+)
20:00
Экспериментальная электронная музыка от проектов Svetlo111, Sedatic и resequence.
Выставка «Парад / В будущем», «Росфото» (12+)
Компиляции из «клонированных» автопортретов в исполнении китайского фотохудожника Алмонда Чу.
C 1 марта
Late night show, кабаре «Шум» (18+)
20:30
Для тех, кто скучает по «Вечернему Урганту», на сцене — актеры и музыканты. Хотя главные гости ночного шоу — за столиками бара.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 2 МАРТА
Фольклорист Светлана Адоньева
Выставка «Марк Шагал. La Bible», арт-центр «Брусницын» (12+)
Библейские сюжеты в литографиях авангардиста и витражах современных авторов.
С 28 февраля по 27 июня
Лекция «Карнавалы и праздники памяти», Левашовский Хлебозавод (12+)
16:00
Знаток фольклора и и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Светлана Адоньева расскажет, как артефакты праздника отсылают к историческим событиям.
Концерт illo.trio, Union bar (18+)
19:30
Пост-джаз-коллектив из Москвы умело смешивает неоклассику, поп, минимализм и рок.
Выставка «Вперед и вверх», арт-пространство «Сегоднязавтра», Репино (12+)
Погружение в художественные практики в эпоху цифровых технологий — самое то после прогулки по заливу.
С 23 февраля по 20 марта
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