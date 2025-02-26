«Кончится лето» с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым, хоррор «Обезьяна» и Билл Мюррей в комедии «Чокнутые»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

Одна из главных российских премьер года, экранизация Стивена Кинга в интерпретации Осгуда Перкинса, а также анимация «Мемуары улитки» (претендент на «Оскар»!), военная драма «Северный полюс» с Мироновым и Мерзликиным и боевик «Клинер» режиссера «Казино Рояль» — рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Кончится лето» (18+)
Совместный фильм Владимира Мункуева («Нуучча») и документалиста Максима Арбугаева («Выход») — якутский роуд-муви о двух братьях, укравших золото и пустившихся в бега — наконец выходит в широкий прокат.
После долгого отсутствия в поселок возвращается молодой парень Кеша (Юра Борисов, которому после Пушкина, возможно, предстоит сыграть Эмира Кустурицу). Его ждут отец (Дмитрий Поднозов) и младший брат Тима (Макар Хлебников). Старший устраивается в золотодобывающую артель, но его очень быстро «кидают» старатели: он остается без работы и будущего. И решает отомстить.
С 27 февраля
«Обезьяна» / The Monkey (18+)
Новая работа хоррормейкера Осгуда Перкинса («Гензель и Гретель», «Собиратель душ») — на этот раз по рассказу Стивена Кинга. Одновременная страшная и абсурдистски смешная история об игрушечной обезьянке, которую нашли на чердаке братья-близнецы: с этого момента демонический примат начинает терроризировать ни в чем не повинных людей.
В касте — Тео Джеймс, Элайджа Вуд и сам Перкинс.
С 27 февраля
«Чокнутые» / Riff Raff (18+)
Бодрая черная комедия, сделанная по всем канонам жанра: пожилой гангстер Винсент (Эд Харрис) собирается наконец завязать с темными делами, но на горизонте, как назло, появляется толпа родственников и бывших друзей, которые оказываются в разы радикальнее его самого.
Классическую историю о том, как близкие могут оказаться теми еще пауками в банке, разыгрывает невероятно мощный каст. В нем Билл Мюррей, который отлично смотрится с укороченной двустволкой в руках, Дженнифер Кулидж, Пит Дэвидсон и Гэбриэл Юнион. Режиссер — Дито Монтиель, известный по фильмам «Как узнать своих святых» и «Война» с Шайа ЛаБафом.
С 27 февраля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Мемуары улитки» / Memoir of a Snail (18+)
Австралийский мультфильм о дружбе одинокой коллекционерки улиток Грейс, страдающей после смерти родителей, и странноватой пожилой дамы Пинки.
Новая работа режиссера Адама Эллиота, автора получившей «Оскар» короткометражки «Харви Крампет» и хита «Мэри и Макс». Героев озвучили Сара Снук («Наследники»), Джеки Уивер («Мой парень — псих»), а также Эрик Бана («Мюнхен») и музыкант Ник Кейв.
С 27 февраля
«Северный полюс» (12+)
Военная драма о подводниках с дуэтом Андрея Мерзликина и Евгения Миронова в главных ролях. В разгаре 1960-е, отношения России и США накалены до предела: именно в такой обстановке руководство решает отправить атомную субмарину K-3 прямо на Северный полюс, чтобы продемонстрировать возможности флота.
Картину снял Александр Котт, вернувшийся к любимому жанру — на его счету «Конвой PQ-17» и «Брестская крепость».
С 27 февраля
«Клинер» / Cleaner (16+)
Крепкий старорежимный боевик с Дейзи Ридли («Звездные войны: Пробуждение силы») и Клайвом Оуэном («Месье Спейд»): мойщица окон оказывается в захваченном радикальными экоактивистами небоскребе, которые никак не могли учесть, что девушка — бывший спецназовец.
Режиссер «Казино Рояль» и «Зеленого Фонаря» Мартин Кэмпбелл ни в чем себе не отказывает и с удовольствием снимает экшен-кино — просто потому, что умеет.
С 27 февраля
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