«Кончится лето» с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым, хоррор «Обезьяна» и Билл Мюррей в комедии «Чокнутые»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Кончится лето» (18+)

Совместный фильм Владимира Мункуева («Нуучча») и документалиста Максима Арбугаева («Выход») — якутский роуд-муви о двух братьях, укравших золото и пустившихся в бега — наконец выходит в широкий прокат.

После долгого отсутствия в поселок возвращается молодой парень Кеша (Юра Борисов, которому после Пушкина, возможно, предстоит сыграть Эмира Кустурицу). Его ждут отец (Дмитрий Поднозов) и младший брат Тима (Макар Хлебников). Старший устраивается в золотодобывающую артель, но его очень быстро «кидают» старатели: он остается без работы и будущего. И решает отомстить.

С 27 февраля