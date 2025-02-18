В издательстве Breus Foundation вышла книга «Тимур Новиков: академик левой классики». Это размышление научного сотрудника Русского музея Екатерина Андреевой об арт-биографии продолжателя идеи «всёчества» и главного актора ленинградской художественной сцены 1980-1990-х. Внутри нон-фикшена: редкие архивные материалы, иллюстрации и глоссарий концепций. Собака.ru публикует отрывок из него — о фильме Соловьева «Асса» и одноименной галерее, а также Энди Уорхоле.
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В 1985-м Тимур твердо взял на себя роль критика и историографа своей группы. Он выступил под псевдонимом Игорь Потапов, а чтобы расширить поле возможностей, придумал еще критика Макграйса, позаимствовав псевдоним Котельникова (художника Олега Котельникова. — Прим.ред.). Этому англоязычному критику Потапов сообщил о «Новых художниках», и Макграйс написал статью «Новая живопись русских». Наконец, он выдумал Потапову учителя — критика Петрова, который изрекал суждения в духе любимого писателя Тимура Козьмы Пруткова.
Статьи Потапова охватывали все стороны творчества «Новых»: историю и эстетику группы, технологии (дикую живопись и коллаж) и сферы эксперимента (ноль-музыку, искусство «Новых композиторов» и Новый Театр). Потапов и пользовался общепринятой терминологией, описывая живописные приемы «дикого» Котельникова в духе неоэкспрессионизма, и изобретал свои эстетические категории, например «идею добра» и «накал», которые непосредственно транслировали посыл искусства «Новых» и его взрывную, авангардную энергию. Он придумал термин «народный концептуализм», описывающий массовые околохудожественные практики, вторгающиеся в современное искусство (татуировки, странные виды коллекционирования, например счастливых билетов, или украшение туалетов разными предметами и журнальными вырезками), которые повлияли на творчество «Новых». Он акцентировал преемственность от русского авангарда, от Ларионова и всечества. «Новые», по мнению Новикова, стремились к формальному новаторству, но не это являлось их главной целью. Важнее им внимание к самой современности: «Они так же новы, как новенький автобус, сменяющий на линии устаревшую изношенную модель».
Тимур Новиков «Пингвины», 1989.
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С весны 1986-го Тимур и «Новые» регулярно выезжают со своими произведениями на выставки и концерт в Таллин, Ригу и Москву. 4 декабря 1986 года в выставочном зале МОСХа на Кузнецком Мосту в рамках XVII Молодежной выставки открывается экспозиция «Лаборатория» с картинами Новикова, Сотникова, Котельникова, Козлова, Овчинникова, Гуцевича, Бугаева и Савченкова; здесь же показывают параллельное кино некрореалистов, а 6 декабря выступает «Поп-механика». С этого момента Новиков и «Новые» становятся признанными звездами российской молодежной культуры.
Неудивительно, что в поисках героев из Москвы в Ленинград отправляется кинорежиссер Сергей Соловьев, собирающийся снимать детектив о противостоянии криминальных богатых отцов и хиппанских детей. На несколько месяцев его опередил фотограф Сергей Борисов, который нанес визит в «АССУ» летом 1986-го. Сохранилась сделанная им видеозапись. «Африка, — говорит Борисов, наведя объектив на Сергея Бугаева с павловопосадским платком на шее, — что вы исповедуете?» Следует незамедлительный ответ: «Я не исповедую, я проповедаю».
Проповедь Африки оказала сильнейшее воздействие на Соловьева: фильм получил название «Асса», в нем в начале 1987 года снялись Гребенщиков* (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента), Новиков, Гурьянов и Цой, анимация Котельникова стала «снами Бананана», зрителю показан был объект Вадима Овчинникова «Железная книга» и другие предметы из галереи «АССА». В 1989 году Новиков и Шутов, ассистенты художника фильма Марксэна Гаухмана-Свердлова, разделили с ним премию «Ника» в номинации «Лучшая работа художника-постановщика». Культовой «Асса» стала буквально на последних секундах, когда в кадр вошел Цой и запел песню «Перемен», написанную еще до перестройки и ставшую гимном конца 1980-х, принеся «Кино» всесоюзную славу. От съемок в заснеженной Ялте остался остроумный коллаж Тимура, представляющий отели на берегу и опустившиеся на горы ватные облака. Премьера «Ассы» прошла в декабре 1987 года в ЛДМ вместе с большой выставкой «Новых». В то же время арт-рок-парад «Асса» на премьере в «Ударнике» в этом году еще не был разрешен, состоялся только показ на Мосфильме.
Тимур Новиков «Ялта зимой», 1987.
В октябре 1987 года Тимур впервые отправляет свои работы на заграничную выставку — в Гданьск, кроме них кураторы выбрали еще картины Африки, Кошелохова и дуэта молодых художников Олега Маслова и Алексея Козина, которые составили крыло новых «Новых диких». Впрочем, произведения Тимура пересекали границу и раньше: в 1985-м Джоанна Стингрей отвезла коллажи Новикова и Котельникова в подарок Энди Уорхолу, и он направил с ней в Ленинград ответный дар художникам и музыкантам. С футболками уорхоловского журнала Interview и банками Кэмпбелл-супа в «АССУ» были доставлены два экземпляра книги «Философия Энди Уорхола. От А к Б и обратно», подписанные Борису Гребенщикову* (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) и Тимуру Новикову. Тимур устроил в «АССЕ» импровизированную выставку артефактов Уорхола — первую персоналку Уорхола в России. Тимур, как уже говорилось, интересовался творчеством Уорхола и как раз в октябре 1987-го на конференции, устроенной Клубом искусствоведов в Ленинградском университете, он иллюстрировал тезис, что «перестройка это перекомпозиция», показом разноцветных Мэрилин Монро.
Новиков посвятил два своих произведения рубежа 1980–1990-х годов двум гениям второй половины ХХ века: Уорхолу и Бойсу. Едва ли этот выбор случаен, потому что оба они стремились вернуть отчужденное от зрителя новейшее искусство обратно в жизнь. Уорхол хотел достичь этого изобретением поп-арта, то есть искусства, которое сюжетно связано именно с повседневностью масс. Бойс, подходя к этой же проблеме с другой стороны, утверждал, что каждый человек — художник. Новиков преуспел и в создании искусства из повседневного жизненного материала о чем мы вскоре узнаем, и в обращении своих друзей в художников.
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