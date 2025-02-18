<...>

С весны 1986-го Тимур и «Новые» регулярно выезжают со своими произведениями на выставки и концерт в Таллин, Ригу и Москву. 4 декабря 1986 года в выставочном зале МОСХа на Кузнецком Мосту в рамках XVII Молодежной выставки открывается экспозиция «Лаборатория» с картинами Новикова, Сотникова, Котельникова, Козлова, Овчинникова, Гуцевича, Бугаева и Савченкова; здесь же показывают параллельное кино некрореалистов, а 6 декабря выступает «Поп-механика». С этого момента Новиков и «Новые» становятся признанными звездами российской молодежной культуры.

Неудивительно, что в поисках героев из Москвы в Ленинград отправляется кинорежиссер Сергей Соловьев, собирающийся снимать детектив о противостоянии криминальных богатых отцов и хиппанских детей. На несколько месяцев его опередил фотограф Сергей Борисов, который нанес визит в «АССУ» летом 1986-го. Сохранилась сделанная им видеозапись. «Африка, — говорит Борисов, наведя объектив на Сергея Бугаева с павловопосадским платком на шее, — что вы исповедуете?» Следует незамедлительный ответ: «Я не исповедую, я проповедаю».

Проповедь Африки оказала сильнейшее воздействие на Соловьева: фильм получил название «Асса», в нем в начале 1987 года снялись Гребенщиков* (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента), Новиков, Гурьянов и Цой, анимация Котельникова стала «снами Бананана», зрителю показан был объект Вадима Овчинникова «Железная книга» и другие предметы из галереи «АССА». В 1989 году Новиков и Шутов, ассистенты художника фильма Марксэна Гаухмана-Свердлова, разделили с ним премию «Ника» в номинации «Лучшая работа художника-постановщика». Культовой «Асса» стала буквально на последних секундах, когда в кадр вошел Цой и запел песню «Перемен», написанную еще до перестройки и ставшую гимном конца 1980-х, принеся «Кино» всесоюзную славу. От съемок в заснеженной Ялте остался остроумный коллаж Тимура, представляющий отели на берегу и опустившиеся на горы ватные облака. Премьера «Ассы» прошла в декабре 1987 года в ЛДМ вместе с большой выставкой «Новых». В то же время арт-рок-парад «Асса» на премьере в «Ударнике» в этом году еще не был разрешен, состоялся только показ на Мосфильме.