Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 февраля

Премьера «На дне», Александринский театр (18+)

19:00

Худрук Александринки Никита Кобелев в третий раз обращается к драматургии Горького и обещает постановку на языке образов и условностей, а не быта и натурализма.

Концерт группы «Сироткин», «А2» (16+)

20:00

Становимся выше домов, бежим за малиновым солнцем и не спим до утра с инди-группой Сергея Сироткина.

Выставка «Эрарта Премия — 2025», Эрарта (18+)

Масштабное арт-событие: 40 современных художников представляют живопись, графику, скульптуру, фотографии и инсталляции.

С 7 февраля по 8 июня

Гастроли мастерской Рыжакова, «Невидимый театр» (16+)

Выпускники Школы-студии МХАТ привезут в Петербург музыкальный сеанс на стыке психотерапии и «фантазию о театре и о человеке».

С 14 по 15 февраля

Концерт illo.trio, Новая сцена Александринского театра (12+)

19:30

Пост-джаз-коллектив из Москвы умело смешивает неоклассику, поп, минимализм и рок.

Премьера «Пигмалион», «Балтийский дом» (большая сцена) (16+)

19:00

Режиссер Наталья Индейкина берется за самую известную пьесу Бернарда Шоу — о превращении цветочницы, разговаривающей на кокни, в леди с безупречными манерами.

Гаражная распродажа, «Севкабель Порт» (0+)

Торжество ресейла: от крупных винтажных магазинов до локальных секонд-хендов и гардеробов шопоголиков. Также в программе — показы фильмов про Вивьен Вествуд и Александра МакКуина.

С 14 по 16 февраля

Шоу «Город влюбленных людей», «Ленинград Центр» (16+)

20:00

Музыкально-танцевально-поэтическая феерия (естественно, про любовь и во имя любви!).