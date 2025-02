Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 февраля

Премьера «Ромео и Джульетта во мгле», МДТ (16+)

19:00

Новинка от Льда Додина о противостоянии любви злу. Спектакль создан по мотивам произведений Яна Отченашека, Уильяма Шекспира, Виктора Астафьева, Александра Солженицына и Элиф Шафак.

Перформанс Love Will Tear Us Apart, Дом Радио, Невский 62 (18+)

20:00

Худрук musicAeterna Dance Анна Гусева покажет круговорот отношений четырех пар, как трибьют Йену Кертису и его балладе о любви.

Премьера «ФМ Игры», БДТ им. Товстоногова (16+)

19:00

Легенда петербургского авангарда, режиссер и хореограф Евгений Козлов идет на смелый синтез жанров: оперы, танца и физического театра. Получается хореодрама по мотивам сразу двух романов-глыб: «Игрок» и «Преступление и наказание».

Фестиваль «По любви», «Нормальное место» (6+)

14:00

Благотворительный кластер запланировал мастер-классы, инди-рок-концерт, лекции, кинопоказы, прогулки по виртуальной реальности, дружеский дейтинг и многое другое.

Экскурсия по фонду Николая Super, «Стрит-арт хранение» (18+)

12:00

Покажут более 25 графических работ, холстов и скетчбуков петербургского граффитчика и райтера.

Диалоги об искусстве на английском языке, «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

14:00

В камерном кругу (и на языке оригинала!) проанализируют поэзию Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса, чтобы выяснить, что в ней символизируют мидии, сливы и американские супермаркеты.