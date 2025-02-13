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Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 февраля

Гастроли театра «Шалом» и мастерской Виктора Рыжакова, концерт группы «Сироткин», а также встреча памяти фотографа Дмитрия Маркова и важные премьеры спектаклей в БДТ, МДТ, Александринке и «Балтийском доме» (Додин! Кобелев! Козлов!) — Собака.ru рассказывает о главных события грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 13 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА: 14 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА: 15 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 16 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ: 13 ФЕВРАЛЯ

Спектакль «Поезд жизни»
Изображение предоставлено Собака.ru театром «Шалом». Фото: Марк Еленцов

Спектакль «Поезд жизни»

Гастроли театра «Шалом», Новая сцена Александринского театра (12+)

Столичный театр покажет четыре постановки о толерантности, соседстве, близости и антифашизме.

С 12 по 16 февраля

Спецпоказ фильма «Пророк», «Ленфильм» (12+)

19:30

Певица (и музыкальный консультант!) Саша Алмазова представит главный кинохит этого февраля.

Концерт Парнишки, Union bar (18+)

20:00

Пускаем слезу под романтичный инди-поп о молодости и любви.

Презентация книги о Мартине Скорсезе и спецпоказ фильма «Итало-американец», «Порядок слов» (16+)

19:30

Автор книги — критик и киновед Марат Шабаев — расскажет, из чего состоит киновселенная Скорсезе.

Лекция «60-я Венецианская биеннале», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Научный сотрудник Русского музея Олеся Туркина предлагает виртуальную экскурсию по выставкам Пьера Юига «Лиминальное», Ваэля Шавки «Гимн новым храмам» и другим значимым проектам.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим вольный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» (12+), эклектичную драму «Гранд тур» / Grand Tour (18+), сай-фай с Юлией Пересильд «ON и Она» (16+), исландскую драму «Снова наступит рассвет» / Ljósbrot (18+), комедию «По любви» (16+) с Ангелиной Стречиной и Павлом Табаковым и воздушное аниме «Твой цвет» / Kimi no iro (12+).

ПЯТНИЦА: 14 ФЕВРАЛЯ

Спектакль «Желтая улица»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Невидимого театра»

Спектакль «Желтая улица»

Премьера «На дне», Александринский театр (18+)

19:00

Худрук Александринки Никита Кобелев в третий раз обращается к драматургии Горького и обещает постановку на языке образов и условностей, а не быта и натурализма.

Концерт группы «Сироткин», «А2» (16+)

20:00

Становимся выше домов, бежим за малиновым солнцем и не спим до утра с инди-группой Сергея Сироткина.

Выставка «Эрарта Премия — 2025», Эрарта (18+)

Масштабное арт-событие: 40 современных художников представляют живопись, графику, скульптуру, фотографии и инсталляции.

С 7 февраля по 8 июня

Гастроли мастерской Рыжакова, «Невидимый театр» (16+)

Выпускники Школы-студии МХАТ привезут в Петербург музыкальный сеанс на стыке психотерапии и «фантазию о театре и о человеке».

С 14 по 15 февраля

Концерт illo.trio, Новая сцена Александринского театра (12+)

19:30

Пост-джаз-коллектив из Москвы умело смешивает неоклассику, поп, минимализм и рок.

Премьера «Пигмалион», «Балтийский дом» (большая сцена) (16+)

19:00

Режиссер Наталья Индейкина берется за самую известную пьесу Бернарда Шоу — о превращении цветочницы, разговаривающей на кокни, в леди с безупречными манерами. 

Гаражная распродажа, «Севкабель Порт» (0+)

Торжество ресейла: от крупных винтажных магазинов до локальных секонд-хендов и гардеробов шопоголиков. Также в программе — показы фильмов про Вивьен Вествуд и Александра МакКуина.

С 14 по 16 февраля

Шоу «Город влюбленных людей», «Ленинград Центр» (16+)

20:00

Музыкально-танцевально-поэтическая феерия (естественно, про любовь и во имя любви!).

СУББОТА: 15 ФЕВРАЛЯ

Анна Гусева
Ксения Ващенко

Анна Гусева

Премьера «Ромео и Джульетта во мгле», МДТ (16+)

19:00

Новинка от Льда Додина о противостоянии любви злу. Спектакль создан по мотивам произведений Яна Отченашека, Уильяма Шекспира, Виктора Астафьева, Александра Солженицына и Элиф Шафак.

Перформанс Love Will Tear Us Apart, Дом Радио, Невский 62 (18+)

20:00

Худрук musicAeterna Dance Анна Гусева покажет круговорот отношений четырех пар, как трибьют Йену Кертису и его балладе о любви.

Премьера «ФМ Игры», БДТ им. Товстоногова (16+)

19:00

Легенда петербургского авангарда, режиссер и хореограф Евгений Козлов идет на смелый синтез жанров: оперы, танца и физического театра. Получается хореодрама по мотивам сразу двух романов-глыб: «Игрок» и «Преступление и наказание».

Фестиваль «По любви», «Нормальное место» (6+)

14:00

Благотворительный кластер запланировал мастер-классы, инди-рок-концерт, лекции, кинопоказы, прогулки по виртуальной реальности, дружеский дейтинг и многое другое.

Экскурсия по фонду Николая Super, «Стрит-арт хранение» (18+)

12:00

Покажут более 25 графических работ, холстов и скетчбуков петербургского граффитчика и райтера.

Диалоги об искусстве на английском языке, «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

14:00

В камерном кругу (и на языке оригинала!) проанализируют поэзию Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса, чтобы выяснить, что в ней символизируют мидии, сливы и американские супермаркеты.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 16 ФЕВРАЛЯ

Фотограф Дмитрий Марков
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Anna Nova

Фотограф Дмитрий Марков

Встреча памяти Дмитрия Маркова, Anna Nova (16+)

19:00

В программе — показ документального фильма «Выжившие», над которым лично работал фотограф-летописец российской глубинки.

Шоу «45 минут», «Упсала-цирк» (6+)

18:00

Экспериментальный спектакль про школу, в котором сыграют дети. Тот случай, когда ты действительно «вышел и зашел нормально» — с цирковым кульбитом.

Выставка «Крестики», Левашовский Хлебозавод (6+)

Мультидисциплинарная художница Анна Червонна переосмысляет традиции и создает ковры-латунные полотна.

С 15 февраля по 23 марта

Финисаж выставки «Настии», Marina Gisich Gallery (12+)

Успевайте увидеть проект Сергея Деникина про ботаническую метафору и лабораторию эфемерных существ (куратором выступил Александр Дашевский!).

До 16 февраля (включительно)

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