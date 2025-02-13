Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 февраля

Гастроли театра «Шалом» и мастерской Виктора Рыжакова, концерт группы «Сироткин», а также встреча памяти фотографа Дмитрия Маркова и важные премьеры спектаклей в БДТ, МДТ, Александринке и «Балтийском доме» (Додин! Кобелев! Козлов!) — Собака.ru рассказывает о главных события грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 13 ФЕВРАЛЯ
Спектакль «Поезд жизни»
Гастроли театра «Шалом», Новая сцена Александринского театра (12+)
Столичный театр покажет четыре постановки о толерантности, соседстве, близости и антифашизме.
С 12 по 16 февраля
Спецпоказ фильма «Пророк», «Ленфильм» (12+)
19:30
Певица (и музыкальный консультант!) Саша Алмазова представит главный кинохит этого февраля.
Концерт Парнишки, Union bar (18+)
20:00
Пускаем слезу под романтичный инди-поп о молодости и любви.
Презентация книги о Мартине Скорсезе и спецпоказ фильма «Итало-американец», «Порядок слов» (16+)
19:30
Автор книги — критик и киновед Марат Шабаев — расскажет, из чего состоит киновселенная Скорсезе.
Лекция «60-я Венецианская биеннале», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
19:00
Научный сотрудник Русского музея Олеся Туркина предлагает виртуальную экскурсию по выставкам Пьера Юига «Лиминальное», Ваэля Шавки «Гимн новым храмам» и другим значимым проектам.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим вольный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» (12+), эклектичную драму «Гранд тур» / Grand Tour (18+), сай-фай с Юлией Пересильд «ON и Она» (16+), исландскую драму «Снова наступит рассвет» / Ljósbrot (18+), комедию «По любви» (16+) с Ангелиной Стречиной и Павлом Табаковым и воздушное аниме «Твой цвет» / Kimi no iro (12+).
ПЯТНИЦА: 14 ФЕВРАЛЯ
Спектакль «Желтая улица»
Премьера «На дне», Александринский театр (18+)
19:00
Худрук Александринки Никита Кобелев в третий раз обращается к драматургии Горького и обещает постановку на языке образов и условностей, а не быта и натурализма.
Концерт группы «Сироткин», «А2» (16+)
20:00
Становимся выше домов, бежим за малиновым солнцем и не спим до утра с инди-группой Сергея Сироткина.
Выставка «Эрарта Премия — 2025», Эрарта (18+)
Масштабное арт-событие: 40 современных художников представляют живопись, графику, скульптуру, фотографии и инсталляции.
С 7 февраля по 8 июня
Гастроли мастерской Рыжакова, «Невидимый театр» (16+)
Выпускники Школы-студии МХАТ привезут в Петербург музыкальный сеанс на стыке психотерапии и «фантазию о театре и о человеке».
С 14 по 15 февраля
Концерт illo.trio, Новая сцена Александринского театра (12+)
19:30
Пост-джаз-коллектив из Москвы умело смешивает неоклассику, поп, минимализм и рок.
Премьера «Пигмалион», «Балтийский дом» (большая сцена) (16+)
19:00
Режиссер Наталья Индейкина берется за самую известную пьесу Бернарда Шоу — о превращении цветочницы, разговаривающей на кокни, в леди с безупречными манерами.
Гаражная распродажа, «Севкабель Порт» (0+)
Торжество ресейла: от крупных винтажных магазинов до локальных секонд-хендов и гардеробов шопоголиков. Также в программе — показы фильмов про Вивьен Вествуд и Александра МакКуина.
С 14 по 16 февраля
Шоу «Город влюбленных людей», «Ленинград Центр» (16+)
20:00
Музыкально-танцевально-поэтическая феерия (естественно, про любовь и во имя любви!).
СУББОТА: 15 ФЕВРАЛЯ
Анна Гусева
Премьера «Ромео и Джульетта во мгле», МДТ (16+)
19:00
Новинка от Льда Додина о противостоянии любви злу. Спектакль создан по мотивам произведений Яна Отченашека, Уильяма Шекспира, Виктора Астафьева, Александра Солженицына и Элиф Шафак.
Перформанс Love Will Tear Us Apart, Дом Радио, Невский 62 (18+)
20:00
Худрук musicAeterna Dance Анна Гусева покажет круговорот отношений четырех пар, как трибьют Йену Кертису и его балладе о любви.
Премьера «ФМ Игры», БДТ им. Товстоногова (16+)
19:00
Легенда петербургского авангарда, режиссер и хореограф Евгений Козлов идет на смелый синтез жанров: оперы, танца и физического театра. Получается хореодрама по мотивам сразу двух романов-глыб: «Игрок» и «Преступление и наказание».
Фестиваль «По любви», «Нормальное место» (6+)
14:00
Благотворительный кластер запланировал мастер-классы, инди-рок-концерт, лекции, кинопоказы, прогулки по виртуальной реальности, дружеский дейтинг и многое другое.
Экскурсия по фонду Николая Super, «Стрит-арт хранение» (18+)
12:00
Покажут более 25 графических работ, холстов и скетчбуков петербургского граффитчика и райтера.
Диалоги об искусстве на английском языке, «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
14:00
В камерном кругу (и на языке оригинала!) проанализируют поэзию Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса, чтобы выяснить, что в ней символизируют мидии, сливы и американские супермаркеты.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 16 ФЕВРАЛЯ
Фотограф Дмитрий Марков
Встреча памяти Дмитрия Маркова, Anna Nova (16+)
19:00
В программе — показ документального фильма «Выжившие», над которым лично работал фотограф-летописец российской глубинки.
Шоу «45 минут», «Упсала-цирк» (6+)
18:00
Экспериментальный спектакль про школу, в котором сыграют дети. Тот случай, когда ты действительно «вышел и зашел нормально» — с цирковым кульбитом.
Выставка «Крестики», Левашовский Хлебозавод (6+)
Мультидисциплинарная художница Анна Червонна переосмысляет традиции и создает ковры-латунные полотна.
С 15 февраля по 23 марта
Финисаж выставки «Настии», Marina Gisich Gallery (12+)
Успевайте увидеть проект Сергея Деникина про ботаническую метафору и лабораторию эфемерных существ (куратором выступил Александр Дашевский!).
До 16 февраля (включительно)
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