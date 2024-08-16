«Дима был сложным и противоречивым человеком, но точно честным» — о фотографе Дмитрии Маркове и его посмертной выставке рассказывает его сестра Татьяна

Помните ли вы момент, когда ваш брат, журналист и фотохудожник Дмитрий Марков, начал заниматься документальной фотографией?

В подростковом возрасте у Димы появился фотоаппарат, и он стал делать любительские «репортажи», снимать друзей. Их компания постоянно лазила по стройкам и заброшкам, ездила купаться на водохранилище — он как будто уже тогда вел хронику жизни. Эти фотографии до сих пор сохранились. Потом одним из его увлечений стал боди-арт — он расписывал знакомых, а потом запечатлевал результат на камеру. В городе Пушкино, откуда мы родом, была местная газета «Маяк» для которой Дима написал статью про боди-арт с иллюстрациями в виде собственных работ. Примерно так все и началось.

Есть ли у вас любимые фотографии, сделанные Дмитрием?

Да, конечно. Мне кажется, Дима был очень бережным наблюдателем, и это ощущается в его фотографиях. Особенно тех, где изображены пожилые люди. Например, снимок с голубем в больших заботливых стариковских руках. Или женщина в храме в городе Елабуга. Он рассказывал, что сначала сделал снимок и только потом, рассматривая его, заметил, что у нее нет ног. Профессиональный взгляд опередил сознание и увидел историю быстрее, чем он сам.

У Димы был талант оказываться рядом в момент, когда дети являются самими собой.. Мальчик повис на ветке березы, прыгая с гаража, два малыша едут с ледяной горки, еще один упал, а собака за ним очень внимательно наблюдает — от этих снимков остается ощущение реального, не постановочного детства. Мне кажется, Диме так хорошо удавалось это подмечать, потому что он в свой 41 год как будто сохранил вот это подростковое любопытство.