«Дима был сложным и противоречивым человеком, но точно честным» — о фотографе Дмитрии Маркове и его посмертной выставке рассказывает его сестра Татьяна

Дмитрий Марков был одним из самых известных современных фотохудожников России, честно и точно изображавших всю поэзию и хтонь ее глубинки. В феврале 2024 года волонтера и участника видеопроекта о наркозависимых людях «Выжившие» не стало. Спустя полгода — 16 августа — в Anna Nova Gallery стартовала персональная выставка «Седьмое небо», посвященная становлению Маркова как фотографа. Всего в экспозиции более 60 работ, сделанные с 2014 по 2023 годы. «Собака.ru» поговорила с сестрой Дмитрия — психологом и наследницей семейного архива Татьяной Марковой — о любимых работах брата, их юности и его увлечении фотографией. А еще — о выпуске новой книги, которую она прямо сейчас создает с командой журналистов и волонтеров.
Помните ли вы момент, когда ваш брат, журналист и фотохудожник Дмитрий Марков, начал заниматься документальной фотографией?
В подростковом возрасте у Димы появился фотоаппарат, и он стал делать любительские «репортажи», снимать друзей. Их компания постоянно лазила по стройкам и заброшкам, ездила купаться на водохранилище — он как будто уже тогда вел хронику жизни. Эти фотографии до сих пор сохранились. Потом одним из его увлечений стал боди-арт — он расписывал знакомых, а потом запечатлевал результат на камеру. В городе Пушкино, откуда мы родом, была местная газета «Маяк» для которой Дима написал статью про боди-арт с иллюстрациями в виде собственных работ. Примерно так все и началось.
Есть ли у вас любимые фотографии, сделанные Дмитрием?
Да, конечно. Мне кажется, Дима был очень бережным наблюдателем, и это ощущается в его фотографиях. Особенно тех, где изображены пожилые люди. Например, снимок с голубем в больших заботливых стариковских руках. Или женщина в храме в городе Елабуга. Он рассказывал, что сначала сделал снимок и только потом, рассматривая его, заметил, что у нее нет ног. Профессиональный взгляд опередил сознание и увидел историю быстрее, чем он сам.
У Димы был талант оказываться рядом в момент, когда дети являются самими собой.. Мальчик повис на ветке березы, прыгая с гаража, два малыша едут с ледяной горки, еще один упал, а собака за ним очень внимательно наблюдает — от этих снимков остается ощущение реального, не постановочного детства. Мне кажется, Диме так хорошо удавалось это подмечать, потому что он в свой 41 год как будто сохранил вот это подростковое любопытство.
А каким сам Дмитрий был в детстве?
Дима с детства занимался абсолютно всем и сразу — увлекался музыкой, разрисовывал тетрадки, дневники, писал. Когда мы рисовали, я скорее срисовывала, а он — выдумывал сюжет из головы. Наша разница в возрасте — пять лет, поэтому общаться близко мы начали только, когда я сама стала подростком. До этого момента у нас не совпадали интересы: я была маленькой, а он уже общался со старшими ребятами. Контакт начал устанавливаться перед поступлением в университет, когда мне исполнилось 16 — я стала часто обращаться к брату за советами. Потом, когда мы с ним разговаривали уже будучи взрослыми, я ему говорила, что для меня главным вопросом в детстве был «Чем заняться?», а он точно знал чем — ему сложнее было выбрать, что делать в первую очередь.
Если затронуть взрослый период, то каким Дмитрий вырос?
Он был разным — противоречивым и сложным человеком. При этом, совершенно точно могу сказать, что Дима был честным. Обладал невероятной работоспособностью и умением вовлекаться в процесс с головой. У него получалось глубоко копать, за что бы он ни взялся. Он сохранял в себе любопытство к миру, и это помогало делать социальные проекты, не перегорая, сохраняя высокую степень мотивации и заинтересованности. Повзрослев, мы оставались на связи и общались до последних его дней — особенно в последние годы. Он бывал в гостях и рассказывал о своих проектах, я ездила к нему во Псков, где он жил.
Сегодня, 16 августа, в Anna Nova Gallery сразу на двух этажах открылась выставка «Седьмое небо». На ней можно увидеть более 60 работ Дмитрия. Можете рассказать про свое участие в ней?
Про то, что планируется экспозиция в Петербурге я узнала от Димы, когда он еще был жив. Деталей не рассказал, поэтому после его смерти работа практически началась заново. Мне важно сохранить наследие Димы, поэтому в будущем мне предстоит чаще сотрудничать с культурными институциями. Раньше я редко соприкасалась с миром искусства, поэтому хочется научиться делать это более-менее профессионально: понимать логику кураторского отбора, учитывать детали выставочного пространства и так далее. В проекте Anna Nova Gallery я выступаю пока скорее как наблюдатель и хранитель семейного архива, помогаю с подбором фотографий. Концептуальными решениями и финальным отбором занималась команда галереи и куратор выставки.
Есть ли у вас рекомендация, как человеку, который собирается на выставку, наилучшим образом к ней подготовиться?
Я предлагаю приходить без подготовки и отслеживать ощущения, которые возникают. Исследовать ассоциации — воспоминания из детства, путешествий в разные города России, собственного опыта. Мне кажется, будет здорово, если на выставке случится соединение творчества Димы и личных историй зрителей. Тогда это будет мощный и нужный эффект.
Вы упомянули, что не имеете отношения к искусству. Можете рассказать, чем занимаетесь?
Я психолог, работаю в когнитивно-поведенческом подходе, веду частную практику. Изначально мой опыт был связан с работой в интернате — сразу после окончания университета я работала с приемными семьями, которые курировала организация на базе интерната. Помогала с адаптацией детей, вела школу приемных родителей, работала с членами приемных семей в кризисные периоды и в конфликтных ситуациях.
Как думаете, почему проекты, за которые брался ваш брат, получали такой высокий общественный резонанс?
Он вкладывал в свою работу любовь и уважение к человеку, отдавал все свои силы. Особенно четко я почувствовала это, когда в Петербурге в апреле 2024-го проходил благотворительный показ видеопроекта «Выжившие» совместно с фондом «Алиса» (Центр для молодых людей, столкнувшихся с проблемой зависимости и сложностями с социальной адаптацией в обществе. — Прим.ред.). Ребята выступали на сцене, все было хорошо, но я чувствовала — его не хватает. Энергии Димы, которую он вкладывал в проекты. Его любви.
Приглашал ли Дмитрий вас присоединиться к его благотворительным проектам, стать их частью?
Я больше оставалась наблюдателем, чем непосредственным участником. Но Дима стремился меня со всеми познакомить. Благодаря этому я сейчас понимаю, с кем и в какие периоды жизни он общался, могу находить контакты этих людей. Несколько раз я приезжала к нему, когда он жил со своими подопечными — мы вместе с ребятами куда-то ездили, собирали тумбочки, я готовила еду. Было очень свободно и спокойно. В разные годы он приглашал меня на выставки и презентации. Я ходила.
Есть ли у вас планы после открытия выставки «Седьмое небо»?
Сейчас я определяю форму в которой мы хотелось бы сохранить Димино наследие. Его работа была тесно связана с социальной сферой, с трудными подростками и наркозависимыми людьми. Фонд «Алиса» будет открывать центр для подростков — он будет назван в честь Димы. Он успел выпустить две книги — «Россия в квадрате» и «#Черновик» — и писал третью, но не успел закончить. Хочется ей подарить жизнь. Еще одну книгу мы пишем с командой, в числе которой журналисты Шура Буртин и Виталий Лейбин.
Можете рассказать подробнее про нее?
У нас неожиданно образовалась небольшая команда, к которой примкнули несколько волонтеров. Мы вместе разговариваем с людьми из разных периодов жизни Димы — получается большой список порядка 90 человек. Я тоже провожу интервью, это новое для меня поприще. Проект для меня очень личный — он позволяет узнать близкого человека с других сторон, посмотреть на него в новых жизненных обстоятельствах.
Персональная выставка Дмитрия Маркова «Седьмое небо» открыта с 16 августа по 20 октября 2024 года в Anna Nova на улице Жуковского, 28. Возрастной ценз — 18+.
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