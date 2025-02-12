Байопик Пушкина с Юрой Борисовым, призер Канн «Гранд тур» и аниме «Твой цвет»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

Мюзикл о нашем всем «Пророк», эстетская головоломка Мигеля Гомиша с вайбами Вернера Херцога «Гранд тур», а также исландская драма «Скоро наступит рассвет», романтическая комедия «По любви» и сай-фай с Юлией Пересильд «ON и Она» — рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Пророк. История Александра Пушкина» (12+)
Претендент на звание главного российского кинохита этого февраля — вольный байопик Пушкина с Юрой Борисовым в заглавной роли в жанре мюзикла (по словам создателей, они вдохновлялись «Ла-Ла Лендом» Дэмьена Шазелла). Также в касте Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына) и многие другие.
Режиссером выступил Феликс Умаров, дебютирующий в полном метре (впрочем, в его послужном списке — сериал «Домашнее поле»).
С 14 февраля
«Гранд тур» / Grand Tour (18+)
Португалец Мигел Гомиш («Наш любимый месяц август») снял эклектичную драму о британском госслужащем (Гонсалу Уоддингтон), который отправляется в путешествие по Юго-Восточной Азии в надежде избежать свадьбы с очень настойчивой девушкой (Кристина Альфайате).
Причудливая смесь монохрома и цвета, документальных и игровых кадров получила на Каннском кинофестивале-2024 приз за лучшую режиссуру.
C 13 февраля
«Твой цвет» / Kimi no iro (12+)
Воздушное аниме Наоко Ямады (снявшей хитовую «Форму голоса») о девочке-подростке Тоцуко, обладающей редкой особенностью: она может видеть цвета эмоций окружающих людей. Вместе с друзьями она проходит путь понимания себя и других — не только с помощью визуального дара, но и через музыку, которую героиня начинает играть в собственной группе.
С 13 февраля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«ON и Она» (16+)
Мелодраматический сай-фай с Юлией Пересильд в духе фильма «Она». Разработчица ИИ Ксения (с кризисом как в карьере, так и личной жизни) ради душевного равновесия переезжает в умный дом на океане, где за всем следит нейросеть по имени Маркус (Алексей Широчкин). Поначалу быт складывается идиллически, однако машина довольно быстро начинает оказывать девушке очень навязчивые знаки внимания.
Режиссером проекта стал Евгений Корчагин (сериал «Война семей»).
С 13 февраля
«Снова наступит рассвет» / Ljósbrot (18+)
Неспешная исландская драма Рунара Рунарссона («Две птицы», «Воробьи») в прошлом году участвовала в «Особом взгляде» Каннского кинофестиваля.
Это история об утрате и любовном треугольнике: бойфренд девушки Уны (Элин Холл) погибает в крупной автоаварии в тоннеле, но она не может даже публично выразить свою скорбь — они держали отношения в тайне, так как парень еще не расстался с бывшей (Катла Ньялсдоуттир).
С 13 февраля
«По любви» (16+)
Разговорная комедия с Ангелиной Стречиной («Любовь Советского Союза») и Павлом Табаковым («Молодой человек»). Парень и девушка застревают в лифте. Чтобы скоротать время и узнать друг друга получше, они играют в «36 вопросов, чтобы влюбиться». Это, по законам жанра, становится началом зарождающихся чувств.
Режиссером картины стал Борис Милованов, для которого «По любви» — дебют в полном метре.
С 13 февраля
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