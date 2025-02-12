Байопик Пушкина с Юрой Борисовым, призер Канн «Гранд тур» и аниме «Твой цвет»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Пророк. История Александра Пушкина» (12+)

Претендент на звание главного российского кинохита этого февраля — вольный байопик Пушкина с Юрой Борисовым в заглавной роли в жанре мюзикла (по словам создателей, они вдохновлялись «Ла-Ла Лендом» Дэмьена Шазелла). Также в касте Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына) и многие другие.

Режиссером выступил Феликс Умаров, дебютирующий в полном метре (впрочем, в его послужном списке — сериал «Домашнее поле»).

С 14 февраля