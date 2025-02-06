Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 февраля

Спектакль «Тихий свет», «Невидимый театр» (18+)

20:00

Драма в режиссуре Семена Серзина о торжестве главных врагов любого уважающего себя петербуржца: тревоги и FOMO.

Выставка «Памяти Инны Олевской», галерея дизайна bulthaup (12+)

От средневековой Италии — до авангарда и современности. Так можно обозначить творческий диапазон художницы, проработавшей более 50 (!) лет на Императорском фарфоровом заводе. Идем, чтобы рассмотреть скульптуры «Моцарт» и «Сальери».

С 7 февраля по 10 марта

Концерт «К востоку от рая», Новая сцена Александринского театра (12+)

19:00

Композитор и пианист Риад Маммадов (участник совместных проектах с Теодором Курентзисом и оркестром musicAeternа) исполнит пьесы собственного сочинения, в которых сочетаются восточные мотивы и западные трактовки. А еще познакомит зрителей с направлением джаз-мугам.

Спектакль «Чайка», Малый театр кукол (16+)

19:00

Один из хайлайтов фестиваля «Чехов. Отражения» к 165-летию со дня рождения писателя: кто-то влюбляется, кто-то стреляется — в общем, классический Антон Павлович.