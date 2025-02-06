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Уикенд

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Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 февраля

Открытие нового «Театра на Разночинной», уик-энд журнала «Сеанс», вечер памяти премьера Мариинки Владимира Шклярова, последняя возможность увидеть науч-поп-выставку об  изобретателях в «Манеже», а также лекция про итальянское искусство в Эрмитаже и премьеры сразу трех спектаклей — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных. 

ЧЕТВЕРГ: 6 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА: 7 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА: 8 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 9 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ: 6 ФЕВРАЛЯ

Выставка «Политехнический музей: создавая настоящее»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Выставка «Политехнический музей: создавая настоящее»

Лекция «Искусство Италии XVI века. Маньеризм», Главный штаб Эрмитажа (16+)

19:00

Психологические и парадные портреты, аллегории и визуальные иллюзии, неочевидные сюжеты и нагота — изучаем итальянский арт на лекции в Эрмитаже.

Инсталляция «Обернулся», Фонтанный дом (18+)

В проекте задействована постоянная экспозиция с личными вещами Иосифа Бродского. Это арт-эксперимент и повод поразмышлять о границах реальности и памяти, жизни и смерти.

С 28 января до 9 февраля

Концерт «Посвящение С. Горковенко», филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Величественные Римский-Корсаков, Штраус, Гершвин и Бернштейн — в исполнении Губернаторского симфонического оркестра.

Выставка «Политехнический музей: создавая настоящее», «Манеж» (12+)

Успевайте увидеть экспозицию о выдающихся изобретателях: конструкторе ракетно-космических систем Сергее Королеве, архитекторе Владимире Шухове, авторе советской атомной бомбы Игоре Курчатове и многих других.

До 9 февраля

В кинотеатрах на этой неделе смотрим ромком со звездным дуэтом Константина Хабенского и Виктории Толстогановой «Знакомство родителей» (16+), байопик с Луи Гаррелем «Сент-Экзюпери» (18+), пронзительную драму с Тимом Ротом «Отравленная любовь» (18+), нетривиальный хоррор «Вопль» (18+), подростковое фэнтези «Дети леса» (6+), анимацию «нового Миядзаки»  Макото Синкая «Ловцы забытых голосов» (18+) и мелодраму режиссера «Дневника памяти» — «Парни с тату. Прямо в сердце» (18+). 

ПЯТНИЦА: 7 ФЕВРАЛЯ

Спектакль «Чайка», Малый театр кукол
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Малого театра кукол

Спектакль «Чайка», Малый театр кукол

Спектакль «Тихий свет», «Невидимый театр» (18+)

20:00

Драма в режиссуре Семена Серзина о торжестве главных врагов любого уважающего себя петербуржца: тревоги и FOMO.  

Выставка «Памяти Инны Олевской», галерея дизайна bulthaup  (12+)

От средневековой Италии — до авангарда и современности. Так можно обозначить творческий диапазон художницы, проработавшей более 50 (!) лет на Императорском фарфоровом заводе. Идем, чтобы рассмотреть скульптуры «Моцарт» и «Сальери».

С 7 февраля по 10 марта

Концерт «К востоку от рая», Новая сцена Александринского театра (12+)

19:00

Композитор и пианист Риад Маммадов (участник совместных проектах с Теодором Курентзисом и оркестром musicAeternа) исполнит пьесы собственного сочинения, в которых сочетаются восточные мотивы и западные трактовки. А еще познакомит зрителей с направлением джаз-мугам. 

Спектакль «Чайка», Малый театр кукол (16+)

19:00

Один из хайлайтов фестиваля «Чехов. Отражения» к 165-летию со дня рождения писателя: кто-то влюбляется, кто-то стреляется — в общем, классический Антон Павлович.

СУББОТА: 8 ФЕВРАЛЯ

Любовь Аркус
Фото: Константин Рассохин

Любовь Аркус

Спектакль «Железновы», «Театр Поколений» (16+)

19:00

Режиссер Руслан Кацагаджиев переносит события пьесы «Васса Железнова» из 1910 года в современность. Зритель наблюдает за семьей нуворишей, которая вступает в схватку за наследство (под композиции группы «Крематорий»!).

Уик-энд журнала «Сеанс», «лекторий’порт» в «Севкабель Порту» (16+)

В программе — масштабное представление нового номера журнала про сказки, показ фильма Любови Аркус «Кто тебя победил никто»и день открытых дверей Школы «Сеанс».

С 8 по 9 февраля

Выставка Cafuné, Joy Gallery (18+)

Живопись Екатерины Богданковой и хрустальные работы Александры Пацаманюк помогут эмоционально подготовиться к 14 февраля. В экспозиции замечены фигуры, сливающиеся в объятиях, и гребни-трансмиттеры любви. 

С 8 февраля по 31 марта

Лекция «Что значит быть петербурженкой?», «Академия» (16+)

19:30

Блогер-летописец будней петербургских душнил Ксюша Прихотько прочтет полуироничную лекцию, как выглядит, куда ходит, что ест на завтрак и читает на ночь типичная жительница города.

Вечеринка Никиты Азелицкого, kiki (18+)

22:00

Отмечаем день рождения петербургского энтузиаста электронной музыки. В программе — лайв именинника, а еще выступления DJ Slon, Wei, сочинского брейкбит-убийцы 28:00 и shineofsheet.

Спектакль «Серебряное копытце» (6+),  «Открытое пространство»

12:00, 14:00

Режиссер Григорий Лайко бережно обходится с самобытностью уральских сказов. Хайлайты постановки — декорация-рассказчик в виде книги и памятный подарок юным зрителям в конце показа.  

Шоу «Бурлеск», цирк на Фонтанке (0+)

17:00

Обещают феерию фэшн-цирка, ведущих артистов жанра, масштабные спецэффекты и декорации. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 9 ФЕВРАЛЯ

Режиссер Борис Павлович
Антон Рудзат

Режиссер Борис Павлович

Открытие «Театра на Разночинной», Большая Разночинная улица, 25А  (18+)

Старт новому театральному проекту в Петербурге даст интеллектуальный стендап «Равновесие с небольшой погрешностью». Его автор, режиссер Борис Павлович, будет рассуждать о текстах Даниила Хармса, Александра Введенского и Николая Заболоцкого.

«Магия Владимира Шклярова», Мариинский театр (6+)

19:00

Театр вспоминает своего премьера насыщенной балетной программой — третьим актом «Спящей красавицы», представлением с участием солистов Большого и Мариинки и культовой сценой «В царстве теней» из «Баядерки». 

Опера «Аида», Мариинский-2  (12+)

13:00 

Новое (и грандиозное) прочтение оперы Джузеппе Верди итальянцем Джанкарло дель Монако. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.

Концерт Silence Speaks, Новая сцена Александринского театра (16+)

19:00

Московский коллектив Île Thélème Ensemble признается в любви композитору-романтику Францу Шуберту. После концерта можно заглянуть на паблик-ток с музыкантами.

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