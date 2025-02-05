«Пророк» и «Кончится лето» с Юрой Борисовым, Луи Гаррель в байопике Сент-Экзюпери и Анна Михалкова в роли императрицы Екатерины II: Что смотреть в кинотеатрах в феврале 2025-го

«Дети леса» / Woodwalkers (6+)

Подростковое фэнтези, снятое на основе серии популярных в Германии книг Кати Брандис. В центре внимания — мальчик по имени Караг, умеющий превращаться в пуму. По стечению обстоятельств он оказывается в школе «Кристалл» среди таких же необычных детей. Там он находит как друзей (Холли-белку и Брэндона-бизона), так и очень опасных врагов.

Режиссером стал Дамиан Джон Харпер, в свое время претендовавший на Берлинале на приз как лучший дебютант — с фильмом «Лос-Анджелес» .

C 6 февраля