«Пророк» и «Кончится лето» с Юрой Борисовым, Луи Гаррель в байопике Сент-Экзюпери и Анна Михалкова в роли императрицы Екатерины II: Что смотреть в кинотеатрах в феврале 2025-го

А также победители Канн «Гранд тур» и «Все, что нам кажется светом», инди «Чистый лист» и хоррор Осгуда Перкинса «Обезьяна» по Стивену Кингу. Рассказываем о главных фильмах, которые показывают в кинотеатрах России в последний месяц зимы.
С 6 ФЕВРАЛЯ
«Ловцы забытых голосов» / Hoshi o ou kodomo (2011) (18+)
Анимационный фильм Макото Синкая (автора «Пяти сантиметров в секунду», за которым давно закрепилась слава «нового Миядзаки») выходит в повторный прокат.
«Ловцы» — живописная история о приключениях девочки Асуны, которую переносит в параллельный мир самодельное радио, работающее с помощью волшебного кристалла. Там ей предстоит понять цену настоящей дружбы и научиться смиряться с утратами.
С 6 февраля
«Дети леса» / Woodwalkers (6+)
Подростковое фэнтези, снятое на основе серии популярных в Германии книг Кати Брандис. В центре внимания — мальчик по имени Караг, умеющий превращаться в пуму. По стечению обстоятельств он оказывается в школе «Кристалл» среди таких же необычных детей. Там он находит как друзей (Холли-белку и Брэндона-бизона), так и очень опасных врагов.
Режиссером стал Дамиан Джон Харпер, в свое время претендовавший на Берлинале на приз как лучший дебютант — с фильмом «Лос-Анджелес» .
C 6 февраля
«Знакомство родителей» (16+)
Ромком с классической завязкой: парень из детдома Федя (Тарас Шевченко) собирается жениться на девушке из богатой семьи Полине (Анастасия Талызина) — но ее родители (звездный дуэт Константина Хабенского и Виктории Толстогановой) категорически против мезальянса. Они выставляют свои требования: Федя должен найти своих биологических маму и папу (Елена Николаева и Александр Ильин-мл.) и познакомить их с семьей невесты. Назревает неизбежный конфликт на тему социального неравенства.
Картину снял Иван Капитонов, режиссер драмеди «Голова-жестянка».
С 6 февраля
«Парни с тату. Прямо в сердце» / Marked Men (18+)
Режиссер «Дневника памяти» и «Альфа Дога» Ник Кассаветис снял очередную мелодраму. На этот раз о вспыхнувшей искре между максимально правильной студенткой (Сидни Тейлор, «Нэшвилл») и татуированным плохишом (Чейз Стоукс, «Внешние отмели»). Их с виду странный роман на деле оказывается поводом раскрыть друг другу свои нелицеприятные секреты.
С 6 февраля
«Сент-Экзюпери» / Saint-Exupéry (18+)
Байопик легендарного писателя и пилота Антуана де-Сент Экзюпери (Луи Гаррель), основанный на одном из самых ярких эпизодов его биографии. В 1930 году он участвовал в поисках своего близкого друга — летчика Анри Гийоме (Венсан Кассель), потерпевшего крушение во время перелета через Анды. Считается, что именно этот случай заставил его переосмыслить свою жизнь и вдохновил на создание лучших произведений — в частности, «Планеты людей».
За постановку взялся аргентинец Пабло Агеро, в свое время ярко дебютировавший в Каннах с короткометражкой «Первый снег».
C 6 февраля
«Вопль» / El llanto (18+)
Нестандартная ситуация в мире хорроров: фильм стал одним из главных открытий на престижном фестивале в Сан-Себастьяне и выиграл приз за лучшую режиссуру. Вязкая и неуютная картина режиссера Педро Мартина Калеро (до этого снимавшего только короткометражки) рассказывает о девушке, которая после смерти матери начинает слышать жуткие потусторонние крики и чувствовать присутствие таинственного существа. Более того, она узнает о других жертвах столкнувшихся с подобным — теперь им предстоит найти способ справиться с кошмаром наяву.
С 6 февраля
«Отравленная любовь» / Poison (18+)
Пронзительная камерная драма с Тимом Ротом и Трине Дюрхольм — звездный дуэт играет расставшуюся семейную пару, спустя десять лет встретившуюся на могиле погибшего сына. Груз воспоминаний для обоих оказывается невыносимым.
За историю о том, как люди пытаются склеить разбитую жизнь, взялась Дезире Носбуш — это ее первый полнометражный фильм.
C 6 февраля
С 13 ФЕВРАЛЯ
«Гранд тур» / Grand Tour (18+)
Португалец Мигел Гомиш («Наш любимый месяц август») снял странную эклектичную драму о британском госслужащем (Гонсалу Уоддингтон), который отправляется в путешествие по Юго-Восточной Азии в надежде избежать свадьбы с очень настойчивой девушкой (Кристина Альфайате).
Причудливая смесь монохрома и цвета, документальных и игровых кадров получила на Каннском кинофестивале-2024 приз за лучшую режиссуру.
C 13 февраля
«ON и Она» (16+)
Мелодраматический сай-фай с Юлией Пересильд в духе фильма «Она». Разработчица ИИ Ксения (с кризисом как в карьере, так и в личной жизни) ради душевного равновесия переезжает в умный дом на океане, где за всем следит нейросеть по имени Маркус (Алексей Широчкин). Поначалу быт складывается идиллически, однако машина довольно быстро начинает оказывать девушке очень навязчивые знаки внимания.
Режиссером проекта стал Евгений Корчагин (сериал «Война семей»).
С 13 февраля
«Твой цвет» / Kimi no iro (12+)
Воздушное аниме Наоко Ямады (снявшей хитовую «Форму голоса») о девочке-подростке Тоцуко, обладающей редкой особенностью: она может видеть цвета эмоций окружающих людей. Вместе с друзьями она проходит путь понимания себя и других — не только с помощью визуального дара, но и через музыку, которую героиня начинает играть в собственной группе.
С 13 февраля
«Пророк. История Александра Пушкина» (12+)
Претендент на звание главного российского кинохита этого февраля — вольный байопик Пушкина с Юрой Борисовым в заглавной роли в жанре мюзикла (по словам создателей, они вдохновлялись «Ла-Ла Лендом» Дэмьена Шазелла). Также в касте Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына) и многие другие.
Режиссером выступил Феликс Умаров, дебютирующий в полном метре (впрочем, в его послужном списке — сериал «Домашнее поле»).
С 14 февраля
С 20 ФЕВРАЛЯ
«Все, что нам кажется светом» / All We Imagine As Light (18+)
Снятая в квазидокументальной (постановщица Паял Кападиа начинала как раз с документального кино, и это ее игровой дебют) манере зарисовка из жизни двух женщин в современном Мумбаи. Они обе работают медсестрами и вместе снимают квартиру. У той, что старше, есть муж, но он давно уехал на заработки в Германию и с тех пор пропал. Вторая —тайно встречается с юношей-мусульманином.
Фильм стал обладателем гран-при Каннского кинофестиваля в прошлом году.
С 20 февраля
«Королевство полной луны» / Moonrise Kingdom (2012) (18+)
Снова на больших экранах — яркая и буйная, как природа Новой Англии, язвительная комедия Уэса Андерсона про лагерь бойскаутов. В нем эксцентричные дети и взрослые по-своему несчастны, но одновременно и счастливы, а побег из системы с любимой по переписке хоть и равен в своей сути эскапизму, но имеет благополучный исход.
Каждый кадр — будто модный лукбук и настоящее визуальное удовольствие.
С 20 февраля
«Красный шелк» (16+)
Шпионский ретродетектив с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным. 1927 год, по Транссибу идет поезд с секретными документами, от которых зависят российско-китайские отношения — и на эти бумаги очень много претендентов. Их пытаются защитить красноармеец и бывший сотрудник царской охранки — однако для начала им надо как-то договориться между собой.
Также в фильме Андрея Волгина («Балканский рубеж») снялись Гоша Куценко, Ирина Алферова, Ярослав Могильников и Евгений Куличков.
C 20 февраля
«О, Канада» / Oh, Canada (18+)
Драма о пожилом режиссере-документалисте (Ричард Гир), который, предчувствуя скорую смерть, решается поведать все подробности своей жизни — под запись и в присутствии жены (Ума Турман). Однако исповедь оказывается противоречивой и даже шокирующей — даром, что умирающий от рака мужчина всю карьеру был классическим ненадежным рассказчиком.
За постановку романа Рассела Бэнкса взялся ветеран Голливуда Пол Шредер, сценарист «Таксиста» и «Бешеного быка».
C 20 февраля
«Екатерина Великая» (12+)
Биографический фильм о Екатерине II в исполнении Анны Михалковой (и Ольги Лерман, играющей императрицу в молодости): прогрессивные идеи, дворцовые интриги, рефлексия о судьбах страны прилагаются.
Оператор Морад Абдель-Фаттах дебютирует картиной как режиссер, а за сценарий ответственны Андрей Кравчук (режиссер «Союза спасения»), Антон Черенков («Петр I») и писатель Андрей Рубанов.
С 20 февраля
«Чистый лист» (18+)
Светлая драма о женской дружбе режиссера-дебютанки Полины Кондратьевой. Непутевая Рита (Полина Цыганова) сбегает от ненавистной учебы в колледже и раздражающего отца (Дмитрий Куличков) в совершенно другую реальность: устраивается сиделкой к своей преподавательнице (Елена Лядова), которой очень нужна помощь в уходе за дочкой-инвалидом Сашей (Зинаида Ястржембская). Девочки быстро становятся практически сестрами.
Социальное инди-кино, не сваливающееся ни в морализаторство, ни в откровенную чернуху выиграло гран-при фестиваля «Короче»-2024.
С 20 февраля
С 27 ФЕВРАЛЯ
«Кончится лето» (18+)
Совместный фильм Владимира Мункуева («Нуучча») и документалиста Максима Арбугаева («Выход») — якутский роуд-муви о двух братьях, укравших золото и пустившихся в бега, наконец выходит в широкий прокат.
По сюжету в поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша (Юра Борисов). Его ждут отец (Дмитрий Поднозов) и младший брат Тима (Макар Хлебников). Кеше 27 лет, у него за плечами срок в колонии, который он получил, взяв вину младшего брата на себя. Тиме всего 17 — у него позади школа, он мечтает поступить в институт на «бюджет». Кажется, все идет по плану. Тима получает высокие баллы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро старшего брата «кидают» старатели: он остается без работы и будущего. И решает отомстить.
С 27 февраля
«Мемуары улитки» / Memoir of a Snail (18+)
Австралийский мультфильм о дружбе одинокой коллекционерки улиток Грейс, страдающей после смерти родителей, и странноватой пожилой дамы Пинки.
Новая работа режиссера Адама Эллиота, автора получившей «Оскар» короткометражки «Харви Крампет» и хита «Мэри и Макс». Героев озвучили Сара Снук («Наследники»), Джеки Уивер («Мой парень — псих»), а также Эрик Бана («Мюнхен») и музыкант Ник Кейв.
С 27 февраля
«Северный полюс» (12+)
Военная драма о подводниках с дуэтом Андрея Мерзликина и Евгения Миронова в главных ролях. В разгаре 1960-е, отношения России и США накалены до предела: именно в такой обстановке руководство решает отправить атомную субмарину K-3 прямо на Северный полюс, чтобы продемонстрировать возможности флота.
Картину снял Александр Котт, вернувшийся к любимому жанру — на его счету «Конвой PQ-17» и «Брестская крепость».
С 27 февраля
«Обезьяна» / The Monkey (18+)
Новая работа хоррормейкера Осгуда Перкинса («Гензель и Гретель», «Собиратель душ») — на этот раз по рассказу Стивена Кинга. Одновременная страшная и абсурдистски-смешная история об игрушечной обезьянке, которую нашли на чердаке братья-близнецы: с этого момента демонический примат начинает терроризировать ни в чем не повинных обывателей.
В касте — Тео Джеймс, Элайджа Вуд и сам Перкинс.
С 27 февраля
«Клинер» / Cleaner (16+)
Крепкий старорежимный боевик с Дейзи Ридли («Звездные войны: Пробуждение силы») и Клайвом Оуэном («Месье Спейд»): мойщица окон оказывается в захваченном радикальными экоактивистами небоскребе (которые никак не могли учесть, что девушка — бывший спецназовец).
Режиссер «Казино Рояль» и «Зеленого Фонаря» Мартин Кэмпбелл все так же ни в чем себе не отказывает и с удовольствием снимает экшн-кино — просто потому, что умеет.
С 27 февраля
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