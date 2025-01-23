Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 января

Спецпоказ фильма «Шоссе в никуда», Дом Кино (18+)

20:50

Виртуозный триллер Дэвида Линча на языке оригинала — как повод поностальгировать о гении режиссера.

Открытие выставки Михаила Левиуса «City of Lost Adults», Anna Nova (12+)

Визуальное путешествие по отсылкам к американской массовой культуре и эстетике компьютерных игр 1990-х годов.

С 24 января по 26 марта

Моноспектакль «Друг мой», Невидимый театр (16+)

12:00

Ночная прогулка превращается в размышление о поисках человека внутри себя. Режиссура — Семена Серзина, текст — драматурга Константина Стешика.

Поэтический вечер Александра Скидана, «Порядок слов» (16+)

19:30

Книжный магазин «Порядок слов» отмечает 15-летие фестивалем. В программе стихотворения от поэта-теоретика и автора строк «Скажи свой СНИЛС, скажи, что тебе снилось».

Концерт Фео, клуб «Ласточка» (18+)

19:00

Лидер группы «Психея» выступает с хитами, каверами и импровизацией.