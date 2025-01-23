Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 января

Фестиваль БДТ с работами стрит-артиста Владимира Абиха, спектаклями и гаданиями, концерт рэпера Хаски (с обязательным праздничным дресс-кодом!), ностальгический показ триллера Дэвида Линча «Шоссе в никуда», балет «Дон Кихот» с новым премьером Мариинского театра и выставка Михаила Левиуса в галерее Anna Nova — Собака.ru рассказывает, как провести выходные в городе.
ЧЕТВЕРГ: 23 ЯНВАРЯ
«Мейерхольд. Чужой театр»
Перформативная читка «Черный квадрат». Акт III. "Ночь"», Новая сцена Александринского театра (6+)
19:00
Причудливый синтез жанров: публичное чтение рассказа Всеволода Гаршина «Ночь», танец, электронная музыка и медиа-арт. На ход перформанса влияет зритель: специальный кубик предлагает варианты развития событий.
Концерт musicAeterna, Дом Радио, Невский проспект, 62 (12+)
20:00
Солисты оркестра и хор под руководством Владислава Песина впервые представят программу из сочинений итальянского композитора Саламоне Росси.
Лекция «Главные постмодернистские романы XXI века», Библиотека имени Маяковского (16+)
19:00
Редактор литературного журнала «Иначе» Яна Титоренко расскажет о четырех китах постмодернизма: Уоллесе, Данилевском, Митчелле и Боланьо.
Выставка «Поп-механика Сергея Курехина», Мраморный дворец (18+)
В Русском музее завершается проект к 70-летию легенды ленинградского андеграунда. Успевайте увидеть личные вещи, музыкальные инструменты и работы художников с концертов «Поп-механики».
До 27 января
В кинотеатрах на этой неделе смотрим экспериментальный психологический хоррор «Присутствие» (18+), новинку от Франсуа Озона «Что случилось осенью» (18+), комедию с Александром Петровым «Василий» (12+), итальянскую криминальную драму «Хочу сейчас» (16+) и корейский психологический триллер «Нормальная семья» (18+).
ПЯТНИЦА: 24 ЯНВАРЯ
Михаил Левиус, City of Lost Angels 8
Спецпоказ фильма «Шоссе в никуда», Дом Кино (18+)
20:50
Виртуозный триллер Дэвида Линча на языке оригинала — как повод поностальгировать о гении режиссера.
Открытие выставки Михаила Левиуса «City of Lost Adults», Anna Nova (12+)
Визуальное путешествие по отсылкам к американской массовой культуре и эстетике компьютерных игр 1990-х годов.
С 24 января по 26 марта
Моноспектакль «Друг мой», Невидимый театр (16+)
12:00
Ночная прогулка превращается в размышление о поисках человека внутри себя. Режиссура — Семена Серзина, текст — драматурга Константина Стешика.
Поэтический вечер Александра Скидана, «Порядок слов» (16+)
19:30
Книжный магазин «Порядок слов» отмечает 15-летие фестивалем. В программе стихотворения от поэта-теоретика и автора строк «Скажи свой СНИЛС, скажи, что тебе снилось».
Концерт Фео, клуб «Ласточка» (18+)
19:00
Лидер группы «Психея» выступает с хитами, каверами и импровизацией.
СУББОТА: 25 ЯНВАРЯ
«Моцарт и Сальери», БДТ
Фестиваль «Наше все. Опыт 1», БДТ (16+)
14:00 — 21:00
Дань памяти «нашему всему» — Александру Сергеевичу Пушкину. В программе — арт от Владимира Абиха, спектакли, гадания, лекции, перформансы и даже рэп-баттлы.
Концерт Хаски, «Космонавт» (18+)
20:00
Рэпер Хаски отмечает Китайский Новый год концертом: с конкурсами и подарками, маскарадом и иммерсивным театром. Праздничный дресс-код подразумевается!
Выставка «Сокровенное», «Нормальное место» (12+)
В коллективной экспозиции фотохудожницы от Яны Болотовой до Анны Хазовой предлагают зрителям найти отражение собственных мыслей и чувств.
С 25 января по 8 февраля
Перформанс «Вкус бесконечности», студия «Сдвиг» (12+)
20:00
Премьера перформанса о «чистом танце, свободном от украшательств».
Дискуссия «Кризис смыслов», «Сообщество» в Новой Голландии (0+)
13:35
Фотография — искусство или инструмент поверхностного самовыражения? Обсудят фотохудожники, продюсеры и кураторы.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 26 ЯНВАРЯ
Филипп Степин
Экскурсия «Конец прекрасной эпохи», Фонтанный дом (18+)
17:00
Готовимся ко дню памяти Иосифа Бродского и онлайн-спектаклю Евгения Цыганова на экскурсии по коллекции личных вещей поэта.
Балет «Дон Кихот», Мариинский театр (6+)
19:00
Постановка по сюжету романа Сервантеса с новым премьером Мариинского театра — Филиппом Степиным.
Спецпоказ «Реквиема по мечте», Особняк Мясникова (18+)
20:00
Бенефис Джареда Лето в фильме-номинанте «Оскара» смотрим в интерьерах особняка XIX века.
Выставка Карлоса Каньяса Jibarizar, Eggz Gallery (12+)
Столкновение южноамериканского наследия и русского культурного кода — в работах чилийского художника.
До 2 февраля
Концерт академического симфонического оркестра, Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Оркестр исполнит скрипичный концерт Бетховена и первую симфонию Чайковского. Дирижер – Павел Бубельников, солист – Гайк Казазян.
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