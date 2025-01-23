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Уикенд

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Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 января

Фестиваль БДТ с работами стрит-артиста Владимира Абиха, спектаклями и гаданиями, концерт рэпера Хаски (с обязательным праздничным дресс-кодом!), ностальгический показ триллера Дэвида Линча «Шоссе в никуда», балет «Дон Кихот» с новым премьером Мариинского театра и выставка Михаила Левиуса в галерее Anna Nova — Собака.ru рассказывает, как провести выходные в городе. 

ЧЕТВЕРГ: 23 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА: 24 ЯНВАРЯ
СУББОТА: 25 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 26 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ: 23 ЯНВАРЯ

«Мейерхольд. Чужой театр»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Александринского театра. Фото: А. Брюхановой

«Мейерхольд. Чужой театр»

Перформативная читка «Черный квадрат». Акт III. "Ночь"», Новая сцена Александринского театра (6+)

19:00

Причудливый синтез жанров: публичное чтение рассказа Всеволода Гаршина «Ночь», танец, электронная музыка и медиа-арт. На ход перформанса влияет зритель: специальный кубик предлагает варианты развития событий.

Концерт musicAeterna, Дом Радио, Невский проспект, 62 (12+)

20:00

Солисты оркестра и хор под руководством Владислава Песина впервые представят программу из сочинений итальянского композитора Саламоне Росси.

Лекция «Главные постмодернистские романы XXI века», Библиотека имени Маяковского (16+)

19:00

Редактор литературного журнала «Иначе» Яна Титоренко расскажет о четырех китах постмодернизма: Уоллесе, Данилевском, Митчелле и Боланьо.

Выставка «Поп-механика Сергея Курехина», Мраморный дворец (18+)

В Русском музее завершается проект к 70-летию легенды ленинградского андеграунда. Успевайте увидеть личные вещи, музыкальные инструменты и работы художников с концертов «Поп-механики».

До 27 января

В кинотеатрах на этой неделе смотрим экспериментальный психологический хоррор «Присутствие» (18+), новинку от Франсуа Озона «Что случилось осенью» (18+), комедию с Александром Петровым «Василий» (12+), итальянскую криминальную драму «Хочу сейчас» (16+) и корейский психологический триллер «Нормальная семья» (18+).

ПЯТНИЦА: 24 ЯНВАРЯ

Михаил Левиус, City of Lost Angels 8
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Anna Nova

Михаил Левиус, City of Lost Angels 8

Спецпоказ фильма «Шоссе в никуда», Дом Кино (18+)

20:50

Виртуозный триллер Дэвида Линча на языке оригинала — как повод поностальгировать о гении режиссера.

Открытие выставки Михаила Левиуса «City of Lost Adults», Anna Nova (12+)

Визуальное путешествие по отсылкам к американской массовой культуре и эстетике компьютерных игр 1990-х годов.

С 24 января по 26 марта

Моноспектакль «Друг мой», Невидимый театр (16+)

12:00

Ночная прогулка превращается в размышление о поисках человека внутри себя. Режиссура — Семена Серзина, текст — драматурга Константина Стешика.

Поэтический вечер Александра Скидана, «Порядок слов» (16+)

19:30

Книжный магазин «Порядок слов» отмечает 15-летие фестивалем. В программе стихотворения от поэта-теоретика и автора строк «Скажи свой СНИЛС, скажи, что тебе снилось».

Концерт Фео, клуб «Ласточка» (18+)

19:00

Лидер группы «Психея» выступает с хитами, каверами и импровизацией.

СУББОТА: 25 ЯНВАРЯ

«Моцарт и Сальери», БДТ
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой БДТ. Фото: Стас Левшин

«Моцарт и Сальери», БДТ

Фестиваль «Наше все. Опыт 1», БДТ (16+)

14:00 — 21:00

Дань памяти «нашему всему» — Александру Сергеевичу Пушкину. В программе — арт от Владимира Абиха, спектакли, гадания, лекции, перформансы и даже рэп-баттлы.

Концерт Хаски, «Космонавт» (18+)

20:00

Рэпер Хаски отмечает Китайский Новый год концертом: с конкурсами и подарками, маскарадом и иммерсивным театром. Праздничный дресс-код подразумевается!

Выставка «Сокровенное», «Нормальное место» (12+)

В коллективной экспозиции фотохудожницы от Яны Болотовой до Анны Хазовой предлагают зрителям найти отражение собственных мыслей и чувств.

С 25 января по 8 февраля

Перформанс «Вкус бесконечности», студия «Сдвиг» (12+)

20:00

Премьера перформанса о «чистом танце, свободном от украшательств».

Дискуссия «Кризис смыслов», «Сообщество» в Новой Голландии (0+)

13:35

Фотография — искусство или инструмент поверхностного самовыражения? Обсудят фотохудожники, продюсеры и кураторы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 26 ЯНВАРЯ

Филипп Степин
Алиса Тикстон, Данил Ярощук

Филипп Степин

Экскурсия «Конец прекрасной эпохи», Фонтанный дом (18+)

17:00

Готовимся ко дню памяти Иосифа Бродского и онлайн-спектаклю Евгения Цыганова на экскурсии по коллекции личных вещей поэта.

Балет «Дон Кихот», Мариинский театр (6+)

19:00

Постановка по сюжету романа Сервантеса с новым премьером Мариинского театра — Филиппом Степиным.

Спецпоказ «Реквиема по мечте», Особняк Мясникова (18+)

20:00

Бенефис Джареда Лето в фильме-номинанте «Оскара» смотрим в интерьерах особняка XIX века.

Выставка Карлоса Каньяса Jibarizar, Eggz Gallery (12+)

Столкновение южноамериканского наследия и русского культурного кода — в работах чилийского художника.

До 2 февраля

Концерт академического симфонического оркестра, Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Оркестр исполнит скрипичный концерт Бетховена и первую симфонию Чайковского. Дирижер – Павел Бубельников, солист – Гайк Казазян.

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