Хоррор Стивена Содерберга «Присутствие», новый Франсуа Озон и комедия с Александром Петровым «Василий»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Что случилось осенью» / Quand vient l'automne (18+)

Франсуа Озон («Криминальные любовники», «8 женщин») вновь экспериментирует с форматами — на этот раз он снял нечто среднее между едким ироничным детективом, триллером и семейной драмой. По сюжету благообразная пенсионерка из деревни в Бургундии (Элен Венсан, «Особенные») встречает приехавших на каникулы дочь и внука. Однако все планы разрушает очень неприятный инцидент с грибным блюдом во время обеда.

В других ролях — Жозиан Баласко («Распутник»), Людивин Санье («Все песни только о любви») и Пьер Лоттен («Люпен»).

C 23 января