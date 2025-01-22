Хоррор Стивена Содерберга «Присутствие», новый Франсуа Озон и комедия с Александром Петровым «Василий»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

Экспериментальный хоррор Стивена Содерберга «Присутствие», детектив «Что случилось осенью» Франсуа Озона, комедия с играющим близнецов Александром Петровым «Василий», а еще триллер о скелетах в шкафу «Нормальная семья» и криминальная драма «Хочу сейчас» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
«Присутствие» / Presence (18+)
Экспериментальный психологический хоррор Стивена Содерберга («Секс, ложь и видео», «Одиннадцать друзей Оушена», «Больница Никербокер»), снятый глазами призрака — таинственное существо наблюдает за въездом в дом новой семьи, хранящей свои печальные секреты.
В фильме снялись Люси Лью («Убить Билла»), Джулия Фокс («Неограненные алмазы») и Крис Салливан («Очень странные дела»). К слову, оператором выступил сам Содерберг — критики высоко оценили виртуозное владение камерой.
С 23 января
«Что случилось осенью» / Quand vient l'automne (18+)
Франсуа Озон («Криминальные любовники», «8 женщин») вновь экспериментирует с форматами — на этот раз он снял нечто среднее между едким ироничным детективом, триллером и семейной драмой. По сюжету благообразная пенсионерка из деревни в Бургундии (Элен Венсан, «Особенные») встречает приехавших на каникулы дочь и внука. Однако все планы разрушает очень неприятный инцидент с грибным блюдом во время обеда.
В других ролях — Жозиан Баласко («Распутник»), Людивин Санье («Все песни только о любви») и Пьер Лоттен («Люпен»).
C 23 января
«Василий» (12+)
Комедия о близнецах Васе и Коле (обоих играет Александр Петров): один — простой сельский учитель ОБЖ, второй — авантюрист, обманувший серьезных мексиканских наркоторговцев. Их встреча в Латинской Америке ничем хорошим не заканчивается: гангстеры, знойные местные барышни и прочие колоритные персонажи устраивают братьям приключения, которых они явно не хотели.
В касте также Дмитрий Лысенков («Сталинград»), Ян Цапник («Последний министр»), Павел Ворожцов («Кухня») и другие, а сценарно-режиссерскую команду составили Дмитрий Литвиненко, Андрей Золотарев и Юлия Савенкова — вместе они работали над сериалом «Дайте шоу».
С 23 января
«Хочу сейчас» / Fino Alla Fine (16+)
Криминальная драма режиссера Габриэле Муччино, известного по голливудским хитам «Семь жизней» и «В погоне за счастьем». Юная американка Софи (Елена Кампурис из «Моей большой греческой свадьбы») путешествует по Сицилии, а незадолго до отъезда встречает парня Джулио (Сол Нанни, «Сделано в Италии») и его друзей. События практически сразу же выходят из-под контроля.
C 23 января
«Нормальная семья» / Botongui gajok (18+)
Крепкий психологический триллер корейского автора Хо Джин-хо (хорошо встреченные публикой «Два огонька» и «Потерю человечности» — его) снят по роману Германа Коха «Ужин». Два брата — известный адвокат и его брат, работающий врачом-педиатром, — вместе с женами сталкиваются с щекотливой ситуацией на грани катастрофы: их дети замешаны в серьезных уголовных преступлениях.
В касте — Соль Ген-гу («Воспоминания убийцы»), Чан Дон-гон («Путь воина»), Ким Хи-э («Жизнь в браке») и Клаудия Ким («Мстители: Эра Альтрона»).
С 23 января
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