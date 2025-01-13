18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Евгений Цыганов представит онлайн-спектакль по пьесе Бродского «Мрамор» в «Полутора комнатах»

Постановка будет сыграна единожды — в день памяти поэта 28 января (в этот день в 1996 году в Нью-Йорке Иосиф Бродский скончался, ему было 55 лет) — и положит начало циклу театральных номеров в музее. 

Пьесу «Мрамор» Иосиф Бродский написал в 1984 году, и она неоднократно ставилась в театрах. Сюжет разворачивается втором веке «после нашей эры» в тюремной камере — по словам автора, в «идеальном помещении на двоих». В заточении пожизненно сидят Туллий и Публий, а за ними бесконечно наблюдают скрытые камеры. Основные мотивы замкнутости и паноптикума повторяются и в спектакле Евгения Цыганова. Постановку можно будет увидеть лишь через линзу камер: действие из закрытых помещений «Полутора комнат» будет транслироваться в режиме реального времени на проекторе в музее, а также в онлайн-трансляциях. После спектакля в лектории пройдет встреча с актерами и создателями, которую также можно будет посмотреть в трансляции.

Евгений Цыганов стал автором идеи постановки и исполнил главную роль. Вместе с ним в постановке участвовали Василий Михайлов и Денис Самойлов. Художник-постановщик спектакля Мария Мелешко, оператор — Павел Медведев.

Евгений Цыганов
Фото: Алена Чендлер для Собака.ru

Евгений Цыганов

На время подготовки к премьере музей будет закрыт с 17 по 22 января.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: