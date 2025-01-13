Евгений Цыганов представит онлайн-спектакль по пьесе Бродского «Мрамор» в «Полутора комнатах»

Пьесу «Мрамор» Иосиф Бродский написал в 1984 году, и она неоднократно ставилась в театрах. Сюжет разворачивается втором веке «после нашей эры» в тюремной камере — по словам автора, в «идеальном помещении на двоих». В заточении пожизненно сидят Туллий и Публий, а за ними бесконечно наблюдают скрытые камеры. Основные мотивы замкнутости и паноптикума повторяются и в спектакле Евгения Цыганова. Постановку можно будет увидеть лишь через линзу камер: действие из закрытых помещений «Полутора комнат» будет транслироваться в режиме реального времени на проекторе в музее, а также в онлайн-трансляциях. После спектакля в лектории пройдет встреча с актерами и создателями, которую также можно будет посмотреть в трансляции.

Евгений Цыганов стал автором идеи постановки и исполнил главную роль. Вместе с ним в постановке участвовали Василий Михайлов и Денис Самойлов. Художник-постановщик спектакля Мария Мелешко, оператор — Павел Медведев.