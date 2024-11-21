Чем заняться в Петербурге с 21 по 24 ноября

Открытие выставки «Лед. Жизнь» в Севкабель Порту, постановка Федора Климова «Бесы» на камерной сцене Городского театра, концерт с любимыми хитами группы IOWA, выставка к 150-летию со дня рождения Николая Рериха «Твердыня пламенная», концерт «Андерграунда», творческий вечер с Антоном Секисовым и многое другое — рассказываем, чем заняться в Петербурге в эти выходные.
21 НОЯБРЯ
Писатель Игорь Кузьмичев
Лекция Игоря Кузьмичева «Ленинград Довлатова», Невидимый театр (16+)
В рамках проекта «Невидимая лекция» исследователь ленинградской культуры второй половины прошлого века и автор телеграм-канала «Здесь был Майк» Игорь Кузьмичев прочитает лекцию об одном из самых известных шестидесятников — Сергее Довлатове. Изучить связи писателя, его друзей (и не-друзей!), публикации и отказы в них можно будет уже в этот четверг.
Лекция «Долина русской реки: от джинсов Levi’s и ботинок Timberland до кожаных курток-косух и ковбойских нарядов», Третье место (16+)
Александр Юфа расскажет: легендарные американские джинсы были придуманы Яковом Юфесом из Риги, а киевлянин переодел ковбоев Голливуда в блестки и стразы. О том, как выходцы из Российской империи меняли моду Америки, слушаем в эту пятницу в Третьем месте. Начало в 20:00, вход свободный.
Выставка по Рериху «Твердыня пламенная», Главный штаб (16+)
К 150-летию со дня рождения Николая Рериха в Главном штабе Эрмитажа на этой неделе открылась выставка «Твердыня пламенная». На выставке — более 500 экспонатов. Здесь есть как работы Рериха, так и связанные с историей и семьей художника предметы.
С 20 ноября по 2 марта.
Концерт Music of the North, Третье место (18+)
Уже в этот четверг в Белом зале руинированного особняка в пространстве Третье место пройдет первый из двух концертов скандинавской музыки. Струнный квартет «Канифоль-квартет» представит одну из частей программы, посвященной музыке Севера. Второй концерт ждем 5-го декабря. Понадобится билет (в некоторые билеты включен бокал игристого!), начало в 20:30.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер-драму «Конклав» (18+) про заговоры в Ватикане, отечественную фантастическую драму о копировании сознания человека в нейросеть «Реплика» (18+), фильм «Пожиратель грехов» (18+) в жанре ужасы, драматичный триллер «Воплощение» (16+) от Михаила Шевчука про загадочное появление в жизни Ани Странника, который называет себя ее мужем, пропавшим без вести.
22 НОЯБРЯ
Певица Катя IOWA
Концерт IOWA, клуб IBIZA Night Club (18+)
Послушать любимые хиты группы «Одно и то же», «Маршрутка», «Улыбайся», а еще композиции из альбома «Кассиопея» можно в эту пятницу в клубе IBIZA Night Club. Помимо IOWA — сеты от лучших петербургских диджеев и анимационное танцевальное шоу.
Выставка Кузьмы Петрова-Водкина, KGallery (16+)
К 145-летию со дня рождения художника галерея подготовила выставку редких работ автора (даже тех, которые экспонируются впервые!). Помимо редких экземпляров живописи и графики — фарфор, книги и документы из частных коллекций Петербурга и столицы.
Концерт «Андерграунда», «Севкабель Порт» (18+)
Презентация синглов и премьера музыкального клипа группы «Андерграунд» — уже в конце рабочей недели! Потанцевать под смесь брит-попа, инди, поп-рока и просто хорошую музыку можно будет в баре «Мачты».
23 НОЯБРЯ
Писатель Антон Секисов
Фестиваль экспериментального кино и видеоарта, «Странное место» (16+)
Однодневный фестиваль с показом экспериментальных видеолент — продукт коллаборации художественного объединения «побеги», фестиваля экспериментального кино «внутри» и арт-объединения «тишина». Генеральная тема — виртуальная и альтернативная реальность.
Лекция и перформанс с медиахудожником Сергеем Благодетелевым, «Центр Курехина» (16+)
Аудиовизуальный художник, композитор и изобретатель Сергей Благодетелев проведет лекцию и перформанс. Среди его работ — сотрудничество с фестивалем GAMMA, лейблом Resonance Moscow, множество аудиовизуальных инсталляций, эксперименты с лазерными скульптурами, дополненной реальностью и звуком.
Спектакль «Местные», «Невидимый театр» (18+)
Постановка Насти Быцань по пьеса Александра Ремеза — про студенческую поездку на картошку. Но не совсем. Через феномен «картошки» исследуем столкновения зла и личной трагедии, поиск любви, страдания от равнодушия и классическую дилемму выбора добра или зла.
Концерт экспериментальной музыки «Электричество», «Дом Радио» (18+)
На новой площадке Дома Радио уже в эту субботу можно послушать электронную и электроакустическую музыку от Сони Скобелевой, Сергея Суховика , Егора Ананко и анонимного проекта из республики Коми Н93,1. Полноценный участник концерта — электричество, а сам концерт — итоговое событие площадки по итогам переосмысления электроники.
Фильм Володимера «Петришуле», пространство «10.203» (16+)
Третью часть трилогии «Кинотрип» можно увидеть в пространстве 10.203 в Севкабеле на кожевенной, 34Ж. Фильм о краткосрочной поездке в Петербург, которая затянулась и обросла встречами с деятелями культуры. Есть два сеанса: в 16:00 и позже в 18:00.
Творческий вечер с Антоном Секисовым, кабаре «Шум» (18+)
В эту субботу есть шанс встретиться с писателем Антоном Секисовым. Послушать отрывок из его новой книги «Курорт» и неизданные рассказы в исполнении автора можно будет в кабаре «Шум».
24 НОЯБРЯ
Выставка «Лед. Жизнь»
«Петербургская ярмарка», «Севкабель Порт» (16+)
С 23 по 24 ноября в Севкабеле пройдет ярмарка хендмейда. Дизайн и ручная работа, фермерские товары и искусство — все это можно увидеть и купить на выходных. Вход свободный!
Лекция Светланы Лавровой «SLOVA и слова: как современные композиторы работают с текстом?», «Новая Голландия» (18+)
О том, как современные композиторы ищут тексты, и о взаимосвязи музыки и слова расскажет композитор и доктор искусствоведения Светлана Лаврова. Лекция пройдет в пространстве «Сообщество».
Мастер-класс Сергея Суховика «Электроника: Circuit bent эхо процессор», «Дом Радио» (18+)
В рамках Лаборатории экспериментального звука пройдет мастер-класс, на котором участники самостоятельно соберут DIY синтезатор на базе микросхемы РТ2399. Погрузиться в атмосферу развития электронной музыки середины прошлого века, создав свой собственный «шумогенератор» можно будет на новой площадке «Дома Радио».
Спектакль «Бесы», «Городской театр» (16+)
На Камерной сцене городского театра в это воскресенье пройдет показ «Бесов». Постановка Федора Климова погружает в размышления о самом важном через призму молодости, о необходимости веры во что-либо и выборе жизни.
Выставка «Лед. Жизнь», «Севкабель Порт» (6+)
На этой неделе состоялось открытие выставки в Севкабель Порту от Плюс Студии и Planet9. Встать за штурвал ледокола, изучить все ипостаси замерзшей жидкости, узнать о покорении Арктики и атомоходах — все это под специально подготовленный аудиорассказ можно сделать уже на этих выходных.
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