Чем заняться в Петербурге с 21 по 24 ноября

Лекция Игоря Кузьмичева «Ленинград Довлатова», Невидимый театр (16+)

В рамках проекта «Невидимая лекция» исследователь ленинградской культуры второй половины прошлого века и автор телеграм-канала «Здесь был Майк» Игорь Кузьмичев прочитает лекцию об одном из самых известных шестидесятников — Сергее Довлатове. Изучить связи писателя, его друзей (и не-друзей!), публикации и отказы в них можно будет уже в этот четверг.

Лекция «Долина русской реки: от джинсов Levi’s и ботинок Timberland до кожаных курток-косух и ковбойских нарядов», Третье место (16+)

Александр Юфа расскажет: легендарные американские джинсы были придуманы Яковом Юфесом из Риги, а киевлянин переодел ковбоев Голливуда в блестки и стразы. О том, как выходцы из Российской империи меняли моду Америки, слушаем в эту пятницу в Третьем месте. Начало в 20:00, вход свободный.

Выставка по Рериху «Твердыня пламенная», Главный штаб (16+)

К 150-летию со дня рождения Николая Рериха в Главном штабе Эрмитажа на этой неделе открылась выставка «Твердыня пламенная». На выставке — более 500 экспонатов. Здесь есть как работы Рериха, так и связанные с историей и семьей художника предметы.

С 20 ноября по 2 марта.

Концерт Music of the North, Третье место (18+)

Уже в этот четверг в Белом зале руинированного особняка в пространстве Третье место пройдет первый из двух концертов скандинавской музыки. Струнный квартет «Канифоль-квартет» представит одну из частей программы, посвященной музыке Севера. Второй концерт ждем 5-го декабря. Понадобится билет (в некоторые билеты включен бокал игристого!), начало в 20:30.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер-драму «Конклав» (18+) про заговоры в Ватикане, отечественную фантастическую драму о копировании сознания человека в нейросеть «Реплика» (18+), фильм «Пожиратель грехов» (18+) в жанре ужасы, драматичный триллер «Воплощение» (16+) от Михаила Шевчука про загадочное появление в жизни Ани Странника, который называет себя ее мужем, пропавшим без вести.