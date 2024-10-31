Эксклюзив! Planet9 открывают выставку-экспедицию «Лёд. Жизнь» в «Севкабель Порту»

Как рассказали Собака.ru в команде «Севкабель Порта», выставка «Лед. Жизнь» собрана кураторами, искусствоведами Анной Буали и Лией Чечик, архитектором Агнией Стерлиговой и продюсером Александром Кармаевым, в жанре эдьютейнмент — это игровое путешествие на Ледяную планету в декорациях космического корабля. Сопровождать визуальную составляющую выставки будет аудиогид, в котором собрали научные знания крупнейших российских гляциологов и полярников. Хайлайтами сторителлинга станут истории о покорении Арктики, торосах, белых медведях и сверхсовременных атомоходах серии 22220. Кроме того, будет возможно самому встать за штурвал ледокола и пробурить через толщу замерзших океанических вод Северный морской путь.

«Лед для нашей страны — намного больше, чем просто явление природы. Мне кажется, это часть нашего ДНК: у нас особенная, уникальная связь со льдом. Зимой катки — самый теплый досуг, а атомные ледоколы — наша национальная гордость. Мы знаем, как популярны хоккейные трансляции на Кинопоиске, как раскупаются билеты на ледовые шоу, мы поименно знаем звезд фигурного катания, а трилогия «Лед» стала хитом кинопроката в России. За тем, как как мы воспринимаем холод, как живем и взаимодействуем с ним, очень интересно наблюдать — из этих размышлений и родилась идея проекта: Planet9 придумали название “Лед.Жизнь” и собрали самые разные истории о льде: о том, как он влияет на нашу жизнь и что для нас значит», — комментирует директор по контенту бизнес-группы «Плюс Фантех» Яндекса Ольга Филипук.