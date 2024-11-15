Чем заняться в Петербурге с 15 по 17 ноября

Премьера спектакля «Мой бедный Марат», театр «Мастерская» (16+)

С момента премьеры в 1965 году пьеса Алексея Арбузова была поставлена свыше 3 тысяч раз. Над новой постановкой работает режиссер Александр Баргман, а роли Марата и Леонидика исполнят Евгений Шумейко и Сергей Агафонов.

Аудиовизуальный концерт, арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» (18+)

Петербургский музыкант и продюсер NOCOW ставит экспериментальный звук, дуэт из столицы PIPER SPRAY & LENA TSIBIZOVA включат романтик-нойз, а Кирилл Hoavi представит перкуссионный проект. Все это — под визуальным руководством тандема из студии dreamlaser и художника Алексея Лизунова.

«Детские выходные», «Подписные издания» (6+)

В программе культурного досуга для родителей и детей — маскарады, квесты, мастерскими и угощения. В пятницу, прямо накануне «детских выходных», в книжном пройдет презентация нового бестселлера «Обложка и форзац. Из истории советской детской книги» — альбома, вышедшего только что в издательстве «А+А».

Спектакль «Воскресение», Александринский театр (18+)

Петербург, встречай! На сцену возвращается звезда сериала сезона «Преступление и наказание» Тихон Жизневский — в роли главного героя постановки Никиты Кобелева по роману Толстого. Прочитать подробнее, как шла работа над спектаклем можно в нашем интервью с актером.

Танц-спектакль «Саша и Алиса», ESCABO contemporary dance stage (6+)

Постановка о взаимоотношениях матери и дочери, основанная на реальных взаимоотношениях основательницы школы современного танца bereg — Саши Рудик и ее дочери Алисы. За хореографию спектакля отвечает Ксения Бурмистрова — номинант театральной премии «Золотая маска» 2024 года.