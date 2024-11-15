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Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 15 по 17 ноября

Возвращение на сцену Александринского актера Тихона Жизневского (в роли Дмитрия Нехлюдова из «Воскресения»!), детская культурно-развлекательная программа в «Подписных изданиях», масштабный сольный концерт Басты на «Газпром Арене», открытие катка у моря в «Севкабель Порту», творческая встреча с актером Ильей Делем, премьера по пьесе Алексея Арбузова в театре «Мастерская» и многое другое — рассказываем, чем заняться в Петербурге на выходных. 

ПЯТНИЦА: 15 НОЯБРЯ
СУББОТА: 16 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 17 НОЯБРЯ

15 НОЯБРЯ

Актер Тихон Жизневский
Фото: Данил Ярощук

Актер Тихон Жизневский

Премьера спектакля «Мой бедный Марат», театр «Мастерская» (16+)

С момента премьеры в 1965 году пьеса Алексея Арбузова была поставлена свыше 3 тысяч раз. Над новой постановкой работает режиссер Александр Баргман, а роли Марата и Леонидика исполнят Евгений Шумейко и Сергей Агафонов.

Аудиовизуальный концерт, арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» (18+)

Петербургский музыкант и продюсер NOCOW ставит экспериментальный звук, дуэт из столицы PIPER SPRAY & LENA TSIBIZOVA включат романтик-нойз, а Кирилл Hoavi представит перкуссионный проект. Все это — под визуальным руководством тандема из студии dreamlaser и художника Алексея Лизунова.

«Детские выходные», «Подписные издания» (6+)

В программе культурного досуга для родителей и детей — маскарады, квесты, мастерскими и угощения. В пятницу, прямо накануне «детских выходных», в книжном пройдет презентация нового бестселлера «Обложка и форзац. Из истории советской детской книги» — альбома, вышедшего только что в издательстве «А+А».

Спектакль «Воскресение», Александринский театр (18+)

Петербург, встречай! На сцену возвращается звезда сериала сезона «Преступление и наказание» Тихон Жизневский — в роли главного героя постановки Никиты Кобелева по роману Толстого. Прочитать подробнее, как шла работа над спектаклем можно в нашем интервью с актером. 

Танц-спектакль «Саша и Алиса», ESCABO contemporary dance stage (6+)

Постановка о взаимоотношениях матери и дочери, основанная на реальных взаимоотношениях основательницы школы современного танца bereg — Саши Рудик и ее дочери Алисы. За хореографию спектакля отвечает Ксения Бурмистрова — номинант театральной премии «Золотая маска» 2024 года. 

16 НОЯБРЯ

Актер Илья Дель
Фото: Валентин Блох

Актер Илья Дель

Турнир по настольному теннису, Mishka (18+)

В воскресенье можно будет соревноваться в играх один на один и без регистрации (буквально, для всех). Еще есть время потренироваться, организаторы обещают призы от бара. Начало в 17:00.

Открытие ледового катка, «Севкабель Порт» (6+)

Действительно праздничное открытие катка в Севкабеле — уже в эту субботу. Встать на лед можно будет в исключительной атмосфере от Cava Disco. Вы катаетесь, а музыку ставят основатели Cava Disco Валера Дятлов и Саша Столярова, арт-директор U220 и мастер винила Texture, Никита Буч и DJ Poison. Начинают вечеринку в 17:00.

Закрытие клуба «Грибоедов», Griboedov Basement (18+)

Легендарный клуб Грибоедов закрывается и в эти в этот уикенд проводит вечеринку по этому поводу, которая будет длиться целых два дня. В пятницу за пультом стоят SHULYA & EMM, Deadmoon, UndergroundG, HESPERMEN и другие.

15 и 16 ноября

Концерт Басты, «Газпром Арена» (12+)

Сольный концерт Василия Вакуленко обещает стать одним из самых крупных за всю историю выступлений музыканта!  Зрителей ждут более двух часов самых любимых песен — «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Я поднимаюсь над землёй», «Ты моя вселенная», «Медлячок» «Ты была права» и многие другие. 

Творческая встреча с Ильей Делем и Александром Челидзе, «Шум» (18+)

Звезды (не иначе!) петербургского театра поделятся личными историями, расскажут о карьере в искусстве, обсудят, что их объединяет в творчестве и расскажут о новых планах, проектах и премьерной постановке «Дон Кихот и Гамлет», которая готовится специально для кабаре «Шум».

17 НОЯБРЯ

Василий Базелевс
Архивы пресс-службы «Стрит-арт хранения»

Василий Базелевс

Спектакль «Ужасы в цветочном магазине», «Театр на Моховой» (16+)

Мастерская Ивана Благодера представляет постановку по тексту одноименного бродвейского мюзикла Little shop of horrors. Мистический и интригующий сюжет спектакля дополняют юмор и живая музыка, в исполнении инструментального оркестра из студентов.

16 и 17 ноября

Диалоги об искусстве на английском языке в «Сообществе», «Новая Голландия» (16+)

Организаторы предлагают отправиться в путешествие по прозаическим текстам Джона Кракауэра и Генри Торо. На английском языке можно будет обсудить, какие стороны человеческой сути раскрывают приключения, и возможно ли мыслить, как странник, не покидая собственной комнаты.

Групповая выставка «Артефакты», «Стрит-арт хранение» (16+)

Экспозиция-коллаборация институции и телеграм-канала «Стены & Фломастеры». Среди экспонатов — трафареты, тестовые экземпляры реализованных проектов, эскизы и расходные материалы. Среди художников, представленных на выставке — Кирилл Кто, Никита Nomerz,  Базелевс, ХУХ, Тризет, Sad Face, Тимофей Радя, арт-группы «Фрукты» и «Злые» и другие.

Спектакль «Вафельное сердце», «Театральный проект 27» (16+)

Поверить в дружбу между мальчишками и девчонками можно в это воскресенье. Спектакль «Вафельное сердце» от Марии Парр (дебют!) расскажет как. Постановку можно посмотреть аж два раза на новой площадке коллектива на заводе «Арсенал».

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