Когда я перестала видеть тебя на мероприятиях, то подумала, не приключилась ли с тобой проблема многих коллег — профессиональное выгорание?

Нет. Периодически бывает усталость от долгой и напряженной работы, но точно не настолько сильная, чтобы этим не заниматься. От театра я вообще никогда не устаю — это удовольствие.

В соцсетях твой коллега и актер Дмитрий Лысенков очень нежно называет тебя не Тихон, а Тишайший. И это правда, ты в последние несколько лет гораздо меньше участвуешь в жизни, которую принято приписывать актерам — показы, премьеры, съемки для изданий. Как и почему так вышло?

Да устаю я. От интервью, от светских мероприятий. Надо дозировать свое публичное присутствие, чтобы не замылиться. Мне просто надоело в какой-то момент. И так уже, и так... Народу ведь тоже ты не можешь постоянно нравиться, когда летаешь как назойливая пчела вокруг. Поэтому я полетал чуть-чуть и улетел. Сейчас опять летаю и снова улечу!

Как в твоей жизни сейчас распределены приоритеты?

Для меня главное — семья. Все остальное — для отвлечения от быта. Родные — это моя база и источник энергии, внутреннего наполнения. Я не прохожу модные аутотренинги, чтобы восполнить внутренние балансы, хотя знаю много одиноких людей, которые ходят на практики и рассказывают, что это супер. Меня наполняют эмоционально мои дети. Наконец-то, раньше они только деньги из меня высасывали! (смеется). А сейчас отдают назад всю вложенную в них энергию, в огромных масштабах. Вот это — важно, остальное просто пыль и тлен. Вообще ничего не стоит. Только самокопирование!

Самокопирование?

Да. Есть огромная сила в том, что мы генетически создаем детей, очень похожих на себя. Смотришь, а человек просто так скопировался. Вроде это ты, а вроде совсем и нет. Абсолютно свободное и независимое существо, но ты там есть внутри. Ты спрятан.

Расскажи, с точки зрения отцовства, есть разница между «отцом сына» и «отцом дочери»? Второй ребенок появился у тебя в этом году, то есть совсем недавно!

Конечно есть. Тайну Заратустры не открою — девочка это девочка. Я раб ее. Знаю просто, что она будет помыкать мной так, как хочет и я буду делать все, что она скажет. Буду в отношениях с дочерью каблучищей. Нет, двумя! Наденет на ноги и будет ходить. А мальчик — это посерьезнее, дружище мой.

Видела пленочные фото у тебя в телеграм-канале, где вы уже вместе пинали мяч.

Да-да. Все по классике. Традиционные ценности, так говорится?

Скрепы!

Именно.