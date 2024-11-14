Петербург рукоплещет! 15 и 16 ноября на сцену Александринского театра в роли Дмитрия Нехлюдова из «Воскресения» Толстого возвращается Тихон Жизневский — звезда сериала «Преступление и наказание» и приключенческого боевика в декорациях Петербурга «Майор Гром: Чумной доктор» и «Майор Гром: Игра». В режиссерской адаптации Никиты Кобелева Тихон играет главного героя, который решает отказаться от праздной жизни и изменить ошибку, допущенную по юности. Собака.ru поговорила с актером о том, куда же он так надолго пропадал из светской хроники (спойлер: в потрясающее отцовство!), что думает о феномене человека-антидепрессанта Николая Василенко и почему категорично не верит в кармический 2024 год.
Тихон, как дела? Последний раз мы виделись почти 4 года назад — на твоей съемке для премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!
Все отлично! Предлагаю к делу, сама понимаешь — времени очень мало.
Ты играешь главную роль в спектакле режиссера Никиты Кобелева — «Воскресение» по мотивам романа Толстого. Что скажешь о работе с материалом?
Что мы в спектакле постарались быть максимально близко к тексту. Ничего не изменено, основные сюжетные линии героев сохранены полностью. Оставили все от автора, как есть. Только костюмы современные, за них, надеюсь, зритель нас простит. А может быть не простит, не знаю — очень придирчивый он сейчас, зритель! (смеется). Сидели мы с книжками на репетициях, постоянно сверялись с текстом, искали то, что между строк написано.
Поделись опытом работы с новым художественным руководителем Александринского театра?
Мы на доверии с Никитой работали, в союзе замечательном и удобном. Он меня не давил, я его тоже. Мне кажется, мы и не умеем — такие люди. Пробовали так и сяк.
Расскажи про свою роль?
Мой Дмитрий Нехлюдов — очень богатый человек, верящий в конкретную женщину, как в нечто абсолютно священное. В юности он состоянии непонятного развращения соблазнил невинную девушку Катюшу и спокойно себе жил дальше. Начал носить дорогие одежды, ходить на замечательные и роскошные мероприятия — такие, которые проводит, к примеру, журнал Собака.ru! Становится светским львом.
Ну просто твоя противоположность по лайфстайлу, последние несколько лет.
Да, вы меня не видите на мероприятиях, ведь я человек семейный. Однажды решил выбрать другую линию. А вот Дмитрий как раз любит ходить на премии, подбирать себе бриллиантовые запонки — в какой-то момент все это превращается в нарциссизм, эгоизм и себялюбие. Когда он встречает Катюшу снова, он решает внезапно изменить жизнь, покаяться и все исправить. Собственно, этим он и занимается всю оставшуюся часть романа. Получится у него или нет — за этим будут наблюдать зрители.
Когда я перестала видеть тебя на мероприятиях, то подумала, не приключилась ли с тобой проблема многих коллег — профессиональное выгорание?
Нет. Периодически бывает усталость от долгой и напряженной работы, но точно не настолько сильная, чтобы этим не заниматься. От театра я вообще никогда не устаю — это удовольствие.
В соцсетях твой коллега и актер Дмитрий Лысенков очень нежно называет тебя не Тихон, а Тишайший. И это правда, ты в последние несколько лет гораздо меньше участвуешь в жизни, которую принято приписывать актерам — показы, премьеры, съемки для изданий. Как и почему так вышло?
Да устаю я. От интервью, от светских мероприятий. Надо дозировать свое публичное присутствие, чтобы не замылиться. Мне просто надоело в какой-то момент. И так уже, и так... Народу ведь тоже ты не можешь постоянно нравиться, когда летаешь как назойливая пчела вокруг. Поэтому я полетал чуть-чуть и улетел. Сейчас опять летаю и снова улечу!
Как в твоей жизни сейчас распределены приоритеты?
Для меня главное — семья. Все остальное — для отвлечения от быта. Родные — это моя база и источник энергии, внутреннего наполнения. Я не прохожу модные аутотренинги, чтобы восполнить внутренние балансы, хотя знаю много одиноких людей, которые ходят на практики и рассказывают, что это супер. Меня наполняют эмоционально мои дети. Наконец-то, раньше они только деньги из меня высасывали! (смеется). А сейчас отдают назад всю вложенную в них энергию, в огромных масштабах. Вот это — важно, остальное просто пыль и тлен. Вообще ничего не стоит. Только самокопирование!
Самокопирование?
Да. Есть огромная сила в том, что мы генетически создаем детей, очень похожих на себя. Смотришь, а человек просто так скопировался. Вроде это ты, а вроде совсем и нет. Абсолютно свободное и независимое существо, но ты там есть внутри. Ты спрятан.
Расскажи, с точки зрения отцовства, есть разница между «отцом сына» и «отцом дочери»? Второй ребенок появился у тебя в этом году, то есть совсем недавно!
Конечно есть. Тайну Заратустры не открою — девочка это девочка. Я раб ее. Знаю просто, что она будет помыкать мной так, как хочет и я буду делать все, что она скажет. Буду в отношениях с дочерью каблучищей. Нет, двумя! Наденет на ноги и будет ходить. А мальчик — это посерьезнее, дружище мой.
Видела пленочные фото у тебя в телеграм-канале, где вы уже вместе пинали мяч.
Да-да. Все по классике. Традиционные ценности, так говорится?
Скрепы!
Именно.
Раз уж заговорили про твой канал «Тишь»: я посмотрела последний пост — милейшую пародию на человека-мема Николая Василенко. Что думаешь про его феномен?
«Человек — лавандовый раф», ну точно он (смеется). Я с большим уважением отношусь и понимаю откуда ноги растут у тренда и популярности. Удивляет, почему никто раньше фишку не раскусил. На протяжении 10 лет можно было бы смело ею пользоваться. Мы живем в циничное время, абсолютно злобное и недружелюбное, поэтому как только возникают люди с такой искренней, сильной и радостной энергетикой, как у Николая — спрос возникает сразу же! Это как песня «Лук-лучок, золотая луковица» — добрая и смешная.
Думаешь, Николай не притворяется?
Уверен, он абсолютно искренне это делает. Выворачивает наружу свет и дарит позитивные эмоции — это комично, но хорошо. «Доброго дня всем! Я надел галстук. Солнце сияет над рекой, чудесно!». Поэтому я также чудесно к Николаю Василенко отношусь и желаю миру побольше подобных трендов.
Зачем тебе телеграм-канал?
Все заводили, ну и я завел (смеется). В основном, делаю репосты товарищей и лишь редко выкладываю свое. Хотя меня впечатляет, что там 50 тысяч человек — жаль людей разочаровывать, но нет времени основательно заняться.
Давай еще обсудим «Преступление и наказание», где ты сыграл роль Дмитрия Разумихина, правда, не совсем стандартную — говорят, что твой герой любит женщин и ходит по борделям!
Мой герой — это одно из отражений Родиона Раскольникова, у нас он получился вот таким. Конечно, он отличается от всем знакомого образа из книги Достоевского, но я в этом ничего противоречивого не вижу. Режиссер именно так прочитал роман и этим прочтением он делится. Лично мне, как зрителю, смотреть было очень интересно.
Спрашивал ли ты обратную связь у своих друзей?
Всем понравилось, говорят, что искреннее получили удовольствие! Родные и близкие.
2024 год медленно, но верно заканчивается — многие его называют кармическим и поворотным. Веришь ли ты в это?
Я в кармические года не верю. Это все для людей, которым заняться нечем. Когда делом занят, тебе не до психологических разборок, распаковок и внутренних проработок. Ты просто занимаешься делами, которых у тебя много. И между делами успеваешь получать радости, и горести, и грусти. А когда ничего не делаешь, можно и про кармический год подумать!
Какие у тебя планы на Новый год?
Поеду в Адлер. Перед этим — в Абхазию на пять денечков с семьей, поедать вкуснятинку: люля-кебаб, барашек, свежие овощи и фрукты. Потом отправимся к родителям супруги.
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