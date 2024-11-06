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Театр

Спектакль «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова представят на сцене тетра «Мастерская»

В спектакле, посвященном блокадным годам, прозвучат фрагменты стихов военных лет, а также песен Булата Окуджавы, Александра Городницкого, Евгения Клячкина и Александра Вертинского.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой театра "Мастерская". Фото: Ирина Копланова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой театра "Мастерская". Фото: Ирина Копланова

Пьеса Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» — советская классика о любви и войне. Марат, Лика и Леонидик пытаются понять, что важнее: пытаться приспособиться к жизни или уметь перевернуть ее вопреки обстоятельствам. В постановке режиссера Александра Баргмана премьера спектакля состоится 14 и 15 ноября на сцене театра «Мастерская». Заглавные роли исполнят Олеся Казанцева, Евгений Шумейко и Сергей Агафонов. Художником-постановщиком и сценографом выступил Георгий Пашин.

«В центре сюжета — любовный треугольник. В страшном 1942 году встретились трое подростков. Они ничуть, конечно, не походили на детей — война не дала им прожить свое детство. А если ты не был ребенком, то как тебе стать взрослым? Арбузов описывает особый тип людей, обладающих повышенной чуткостью. Внутренне они так и остались подранками; детьми, лишившимися родителей и сформированными войной», — рассказывают в «Мастерской».

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