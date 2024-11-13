«Стрит-арт хранение» покажет «Артефакты» уличного искусства от Миши Маркера, Базелевса и Алеши

Сет-дизайн экспозиции делает Миша Верт, а над аудиогидами поработали художники ХУХ и Базелевс.
Как рассказали Собака.ru в «Стрит-арт хранении», групповая выставка «Артефакты» — это совместный проект обителя уличного искусства и издательства с одноименным Telegram-каналом «Стены & Фломастеры». Создатели последнего — художники Базелевс, Тризет и ХУХ — и куратор Алина Зоря исследуют объекты, которые когда-то были фрагментами стрит-арта или инструментами создания работы. Среди экспонатов можно увидеть артефакты: трафареты, тестовые экземпляры реализованных проектов, эскизы и расходные материалы, которые были найдены на улицах или переданы авторами специально для проекта. «Эти неприметные на первый взгляд вещи могут рассказать об энергетике и силе уличного искусства куда больше, чем любая фотография», — подмечают кураторы.
На выставке представят более 60 стрит-арт объектов из Петербурга, Москвы, Перми, Красноярска и Екатеринбурга. Среди экспонатов — часть уличного объекта Никиты Nomerz, где обвалившаяся стена с надписью «искусство» отделилась от оставшегося на здании фрагмента с надписью «уличное». Впервые широкой публике будут показаны трафареты московских и петербургских художников, работы Тимофея Ради, Кирилла Кто и команды «Фрукты». Визуальный ряд полно охватит таймлайн уличной волны искусства и развития жанра с середины 2000-х годов.
Среди художников, представленных на выставке, Кирилл Кто, Никита Nomerz, КМФ, Базелевс, ХУХ, Тризет, Sad Face, Тимофей Радя, арт-группы «Фрукты» и «Злые», Вера Ширдина, Миша Маркер, Тома3000, Wekman, Александр Жунев, Zoom, Коля Super, Алексей Бархан, Алеша, Стас Багс и другие.
Групповая выставка «Артефакты» открыта с 16 ноября 2024 года по 15 января 2025 года в «Стрит-арт хранении» на Кожевенной улице, 40Е.
18+
Комментарии (0)