Чем заняться в Петербурге с 26 по 29 сентября

Концерт пианиста Владимира Мартынова, открытие новой театральной площадки на экс-заводе «Арсенал», встреча с примой Мариинского театра Ренатой Шакировой, персональная выставка художника и скульптора Никиты Селезнева в MYTH Gallery, лекция писателя и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Антона Секисова, благотворительный фестиваль в пользу бездомных собак и кошек — рассказываем, чем заняться в городе на этих выходных.
26 СЕНТЯБРЯ
Фотосессия к спектаклю «Старая зайчиха. Провинциальный мюзикл»
«Старая зайчиха. Провинциальный мюзикл», «ЦЕХЪ» (16+)
Постановка Александры Мамкаевой и Виктора Бугакова о встрече столичной артистки и провинциального алкоголика. Через тяжелые обиды и болезненные травмы прошлого герои пытаются уловить чувство, которое некогда испытывали друг к другу.
Концерт группы idst, бар Union (18+)
Коллектив, исследующий границы собственного жанра «нарратив-рок» презентует свежий мини-альбом «Ни к чему не обязывающие песни о любви и лете».
Выставка «Петербургские школы дизайна», «Севкабель Порт» (16+)
Экспозиция об истории развития петербургского дизайна, где выставлены работы четырех творческих организаций: Школы дизайна НИУ ВШЭ, Академии Штиглица, Политеха и Промтехдизайна.
Концерт Андрея Кондакова, кабаре «Шум» (18+)
Команда проекта запускает серию джазовых встреч «Автограф», на которых зрители могут познакомиться лично с известными исполнителями. Герой первой — композитор и пианист Андрей Кондаков.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим фантастический фильм про катаклизмы «Последний день Земли» (18+), комедию про обыкновенную русскую семью из Таганрога «Беляковы в отпуске» (16+), криминальную драму «Мужское слово» (18+) с Павлом Прилучным в главной роли, хоррор «Полтергейст: Другое измерение» (18+), ленту «9 секунд» (12+) режиссера Олега Штрома и картину Кристофа Оноре «Мой Марчелло» (18+) о дочери Катрин Денев и Марчелло Мастроянни.
27 СЕНТЯБРЯ
Художник и скульптор Никита Селезнев
Открытие выставочного проекта «НОРМА», MYTH Gallery (18+)
Персональная выставка Селезнева — уже второй проект художника и скульптора в пространстве галереи MYTH. В этот раз в экспозицию вошли работы, созданные им после переезда в Нью-Йорк. Это видео, объекты, керамические скульптуры и графика на бетоне.
Опера «Ванька Жуков и Монтигомо Ястребиный Коготь», «Зазеркалье» (12+)
Новый сезон в театре стартует с современного сочинения — оперы Игоря Рогалева, либретто которой написано по двум чеховским рассказам: «Ванька» и «Мальчики». Ставят спектакль Вероника Ищенко и Дарья Косенко-Вишневецкая — студентки выпускного курса худрука «Зазеркалья» Александра Петрова.
Открытие площадки «Театрального проекта 27», «Арсенал» (12+)
На территории экс-завода запускается новое пространство, где независимый коллектив будет показывать актуальные постановки для детей и подростков. Вечер откроется моноспектаклем «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» по одноименной повести шведского писателя Ульфа Старка.
Фестиваль «Белая», СК «Юбилейный» (18+)
Команда-организатор легендарного музыкального фестиваля Sensation, собрала в программе самых известных артистов прошлых лет. В лайнапе — Swanky Tunes, Shapov, Alexey Romeo, Meg \ Nerak, Feel и Alexey Izotov.
28 СЕНТЯБРЯ
Писатель Антон Секисов на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Концерт Владимира Мартынова, Левашовский хлебозавод (18+)
Композитор, пианист, музыковед, писатель и философ исполнит сольные сочинения для фортепиано. В программе — «Этюд на призвание героя» и In nomine.
Благотворительный фестиваль WOOF, Дворец Культуры имени Кирова (0+)
Главная цель мероприятия — поиск новой семьи для собак и кошек из приютов. В программе — бесплатные консультации от зоопсихологов, кинологов и фелинологов, детская тематическая викторина и конкурсы от партнеров.
Открытие выставки «ПРИ—СУТСТВОВАНИЕ», место сообщат позднее (18+)
Аудиовизуальная коллаборация онлайн-галереи ART BLAGO и группы КОНТРКУЛЬТ, посвященная контрастам между духовным и телесным, а также искусству как способу зеркально отражать переживания и ощущения авторов. Среди участников— Аня Слобожанина, Виктория Маркова, Евдокия Ким, Полина Долгая, naomimuno, Сеня Селиванов и другие.
Фестиваль «Низина», Новая Голландия (16+)
В программе — лекции о создании фотокниг, мастер-классы по одностраничному зину и японскому переплету, ярмарка, выставка, открытые дискуссии и медиации по экспозиции. Проект создают и развивают художницы Кристина Сергеева и Кристина Шкилева.
Лекция Антона Секисова, кабаре «Шум» (18+)
Писатель, поэт и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» расскажет о личности обэриута Константина Вагинова, почему его проза сейчас наиболее актуальна и зачем стоит читать книги человека, которого называли «гробовщиком» петербургского текста.
29 СЕНТЯБРЯ
Рената Шакирова
Спектакль «Счастье мое», Театр имени Ленсовета (18+)
В центре постановки режиссера Андрея Сидельникова — короткая история любви учительницы Виктории и курсанта Семена Чижова. Время действия — 1947-й, второй послевоенный год. Герои, несмотря на разруху, неустроенность, голод, горе и потери, продолжают искать свое личное счастье и жаждут радости.
Аукцион предметов с выставки «Куплю гараж», «Севкабель Порт» (12+)
Благотворительное мероприятие проведет поэт и музыкант Георгий Аверин. Среди лотов — стиральная машина «Рига», холодильник «ЗИС», радиоприемник VEF, телевизор «Рубин» и другое. Все вырученные средства передадут в поддержку кластера «Нормальное место» и инклюзивных мастерских «Простые вещи».
Встреча с балериной Ренатой Шакировой, «Астория» (18+)
Разговор с примой Мариинского театра курирует искусствовед, танц-обозреватель и колумнист Собака.ru Ольга Угарова. В списке тем — диалог о классическом и современном балете, о партиях мечты, об Академии и Петербурге.
Концерт группы «Дайте танк (!)», клуб «А2» (16+)
Гаражная рок-группа из подмосковного города Коломны, исполняющая остроумные и актуальные песни, называет свой концерт «одиннадцатый ежегодный осенний бал пожилой молодежи».
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