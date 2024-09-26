Чем заняться в Петербурге с 26 по 29 сентября

Открытие выставочного проекта «НОРМА», MYTH Gallery (18+)

Персональная выставка Селезнева — уже второй проект художника и скульптора в пространстве галереи MYTH. В этот раз в экспозицию вошли работы, созданные им после переезда в Нью-Йорк. Это видео, объекты, керамические скульптуры и графика на бетоне.

Опера «Ванька Жуков и Монтигомо Ястребиный Коготь», «Зазеркалье» (12+)

Новый сезон в театре стартует с современного сочинения — оперы Игоря Рогалева, либретто которой написано по двум чеховским рассказам: «Ванька» и «Мальчики». Ставят спектакль Вероника Ищенко и Дарья Косенко-Вишневецкая — студентки выпускного курса худрука «Зазеркалья» Александра Петрова.

Открытие площадки «Театрального проекта 27», «Арсенал» (12+)

На территории экс-завода запускается новое пространство, где независимый коллектив будет показывать актуальные постановки для детей и подростков. Вечер откроется моноспектаклем «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» по одноименной повести шведского писателя Ульфа Старка.

Фестиваль «Белая», СК «Юбилейный» (18+)

Команда-организатор легендарного музыкального фестиваля Sensation, собрала в программе самых известных артистов прошлых лет. В лайнапе — Swanky Tunes, Shapov, Alexey Romeo, Meg \ Nerak, Feel и Alexey Izotov.