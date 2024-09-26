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Чем заняться в Петербурге с 26 по 29 сентября

Концерт пианиста Владимира Мартынова, открытие новой театральной площадки на экс-заводе «Арсенал», встреча с примой Мариинского театра Ренатой Шакировой, персональная выставка художника и скульптора Никиты Селезнева в MYTH Gallery, лекция писателя и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Антона Секисова, благотворительный фестиваль в пользу бездомных собак и кошек — рассказываем, чем заняться в городе на этих выходных. 

Четверг, 26 сентября
Пятница, 27 сентября
Суббота, 28 сентября
Воскресенье, 29 сентября

26 СЕНТЯБРЯ

Фотосессия к спектаклю «Старая зайчиха. Провинциальный мюзикл»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой театра

Фотосессия к спектаклю «Старая зайчиха. Провинциальный мюзикл»

«Старая зайчиха. Провинциальный мюзикл», «ЦЕХЪ» (16+)

Постановка Александры Мамкаевой и Виктора Бугакова о встрече столичной артистки и провинциального алкоголика. Через тяжелые обиды и болезненные травмы прошлого герои пытаются уловить чувство, которое некогда испытывали друг к другу.

Концерт группы idst, бар Union (18+)

Коллектив, исследующий границы собственного жанра «нарратив-рок» презентует свежий мини-альбом «Ни к чему не обязывающие песни о любви и лете».

Выставка «Петербургские школы дизайна», «Севкабель Порт» (16+)

Экспозиция об истории развития петербургского дизайна, где выставлены работы четырех творческих организаций: Школы дизайна НИУ ВШЭ, Академии Штиглица, Политеха и Промтехдизайна.

Концерт Андрея Кондакова, кабаре «Шум» (18+)

Команда проекта запускает серию джазовых встреч «Автограф», на которых зрители могут познакомиться лично с известными исполнителями. Герой первой — композитор и пианист Андрей Кондаков. 

В кинотеатрах на этой неделе смотрим фантастический фильм про катаклизмы «Последний день Земли» (18+), комедию про обыкновенную русскую семью из Таганрога «Беляковы в отпуске» (16+), криминальную драму «Мужское слово» (18+) с Павлом Прилучным в главной роли, хоррор «Полтергейст: Другое измерение» (18+), ленту «9 секунд» (12+) режиссера Олега Штрома и картину Кристофа Оноре «Мой Марчелло» (18+) о дочери Катрин Денев и Марчелло Мастроянни. 

27 СЕНТЯБРЯ

Художник и скульптор Никита Селезнев
Фото: Рита Смагина

Художник и скульптор Никита Селезнев

Открытие выставочного проекта «НОРМА», MYTH Gallery (18+)

Персональная выставка Селезнева — уже второй проект художника и скульптора в пространстве галереи MYTH. В этот раз в экспозицию вошли работы, созданные им после переезда в Нью-Йорк. Это видео, объекты, керамические скульптуры и графика на бетоне. 

Опера «Ванька Жуков и Монтигомо Ястребиный Коготь», «Зазеркалье» (12+)

Новый сезон в театре стартует с современного сочинения — оперы Игоря Рогалева, либретто которой написано по двум чеховским рассказам: «Ванька» и «Мальчики». Ставят спектакль Вероника Ищенко и Дарья Косенко-Вишневецкая — студентки выпускного курса худрука «Зазеркалья» Александра Петрова.

Открытие площадки «Театрального проекта 27», «Арсенал» (12+)

На территории экс-завода запускается новое пространство, где независимый коллектив будет показывать актуальные постановки для детей и подростков. Вечер откроется моноспектаклем «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» по одноименной повести шведского писателя Ульфа Старка.

Фестиваль «Белая», СК «Юбилейный» (18+)

Команда-организатор легендарного музыкального фестиваля Sensation, собрала в программе самых известных артистов прошлых лет. В лайнапе — Swanky Tunes, Shapov, Alexey Romeo, Meg \ Nerak, Feel и Alexey Izotov. 

28 СЕНТЯБРЯ

Писатель Антон Секисов на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Фото: Константин Рассохин

Писатель Антон Секисов на Никольском кладбище Александро-Невской лавры

Концерт Владимира Мартынова, Левашовский хлебозавод (18+)

Композитор, пианист, музыковед, писатель и философ исполнит сольные сочинения для фортепиано. В программе — «Этюд на призвание героя» и In nomine. 

Благотворительный фестиваль WOOF, Дворец Культуры имени Кирова (0+)

Главная цель мероприятия — поиск новой семьи для собак и кошек из приютов. В программе — бесплатные консультации от зоопсихологов, кинологов и фелинологов, детская тематическая викторина и конкурсы от партнеров. 

Открытие выставки «ПРИ—СУТСТВОВАНИЕ», место сообщат позднее (18+)

Аудиовизуальная коллаборация онлайн-галереи ART BLAGO и группы КОНТРКУЛЬТ, посвященная контрастам между духовным и телесным, а также искусству как способу зеркально отражать переживания и ощущения авторов. Среди участников— Аня Слобожанина, Виктория Маркова, Евдокия Ким, Полина Долгая,  naomimuno, Сеня Селиванов и другие. 

Фестиваль «Низина», Новая Голландия (16+)

В программе — лекции о создании фотокниг, мастер-классы по одностраничному зину и японскому переплету, ярмарка, выставка, открытые дискуссии и медиации по экспозиции. Проект создают и развивают художницы Кристина Сергеева и Кристина Шкилева. 

Лекция Антона Секисова, кабаре «Шум» (18+)

Писатель, поэт и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» расскажет о личности обэриута Константина Вагинова, почему его проза сейчас наиболее актуальна и зачем стоит читать книги человека, которого называли «гробовщиком» петербургского текста. 

29 СЕНТЯБРЯ

Рената Шакирова
Фото: Алиса Тикстон (Мариинский театр) и Данил Ярощук

Рената Шакирова

Спектакль «Счастье мое», Театр имени Ленсовета (18+)

В центре постановки режиссера Андрея Сидельникова — короткая история любви учительницы Виктории и курсанта Семена Чижова. Время действия — 1947-й, второй послевоенный год. Герои, несмотря на разруху, неустроенность, голод, горе и потери, продолжают искать свое личное счастье и жаждут радости. 

Аукцион предметов с выставки «‎Куплю гараж», «Севкабель Порт» (12+)

Благотворительное мероприятие проведет поэт и музыкант Георгий Аверин. Среди лотов — стиральная машина «Рига», холодильник «ЗИС», радиоприемник VEF, телевизор «Рубин» и другое. Все вырученные средства передадут в поддержку кластера «Нормальное место» и инклюзивных мастерских «Простые вещи».

Встреча с балериной Ренатой Шакировой, «Астория» (18+)

Разговор с примой Мариинского театра курирует искусствовед, танц-обозреватель и колумнист Собака.ru Ольга Угарова. В списке тем — диалог о классическом и современном балете, о партиях мечты, об Академии и Петербурге.

Концерт группы «Дайте танк (!)», клуб «А2» (16+)

Гаражная рок-группа из подмосковного города Коломны, исполняющая остроумные и актуальные песни, называет свой концерт «одиннадцатый ежегодный осенний бал пожилой молодежи».

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