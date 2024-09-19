Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 сентября

Концерт Александра Цоя, «Ласточка» (12+)

Сын Виктора Цоя и продюсер группы «Кино» презентует в камерном клубе новый альбом «Основан на реальных событиях».

Кукольный фестиваль «Стены», Большой театр кукол (16+)

Семь молодых режиссеров представят эскизы спектаклей по мотивам одной из частей «Божественной комедии» Данте Алигьери. Их постановки — это вариации разных путей, которыми зритель может идти вместе с героями по «Чистилищу».

Экскурсия по выставке «Балет. Притяжение», Театральный музей (16+)

Балетовед и критик Сергей Лалетин расскажет о знаменитых танцевальных дуэтах, различных амплуа и обликах, которые рождались на протяжении развития искусства.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедию «Маме снова 17» (12+) со Светланой Ходченковой, драму «Чума» (16+) Дмитрия Давыдова о трагичной истории неполных семей в Якутии, индийский боевик «Юдхра» (16+), южнокорейский фильм ужасов «В тумане» (18+), французскую мелодраму «Граф Монте-Кристо» (16+) и мелодраму «Париж, Техас» (16+) режиссера Вима Вендерса​.