Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 сентября

Открытие масштабной выставки «Скрытое» в «Третьем месте» (хедлайнеры — AES+F, Лиза Бобкова и Катя Исаева!), кукольный фестиваль «Стены» по произведениям Данте, вечеринка «Щеки красные» в Ленобласти, концерт сына Виктора Цоя Александра в клубе «Ласточка», праздник середины осени и китайской культуры в «Севкабель Порту», перезапуск инклюзивного проекта Invalid House и показы фестиваля Beat Weekend — рассказываем про главные события выходных.
19 СЕНТЯБРЯ
Концерт Александра Цоя, «Ласточка» (12+)
Сын Виктора Цоя и продюсер группы «Кино» презентует в камерном клубе новый альбом «Основан на реальных событиях».
Кукольный фестиваль «Стены», Большой театр кукол (16+)
Семь молодых режиссеров представят эскизы спектаклей по мотивам одной из частей «Божественной комедии» Данте Алигьери. Их постановки — это вариации разных путей, которыми зритель может идти вместе с героями по «Чистилищу».
Экскурсия по выставке «Балет. Притяжение», Театральный музей (16+)
Балетовед и критик Сергей Лалетин расскажет о знаменитых танцевальных дуэтах, различных амплуа и обликах, которые рождались на протяжении развития искусства.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедию «Маме снова 17» (12+) со Светланой Ходченковой, драму «Чума» (16+) Дмитрия Давыдова о трагичной истории неполных семей в Якутии, индийский боевик «Юдхра» (16+), южнокорейский фильм ужасов «В тумане» (18+), французскую мелодраму «Граф Монте-Кристо» (16+) и мелодраму «Париж, Техас» (16+) режиссера Вима Вендерса.
20 СЕНТЯБРЯ
Концерт группы «макулатура», клуб Mod (18+)
Сольное выступление Евгения Алехина и Константина Сперанского. В программе, как и всегда, экзистенциально-философские размышления о жизни, обществе и внутреннем мире человека.
Выставка «Хаггиваггия», Invalid House (0+)
Коллективная выставка в пространстве проекта-лауреата премии «ТОП50» Invalid House, которая документирует уже угасший феномен пушистого монстра Хагги-Вагги. Среди участников — Максим Има, Олегг Ульрих и Константин Ставров Максим Има, Олегг Ульрих и Константин Ставров.
Открытие выставки «Скрытое», «Третье место» (18+)
Масштабный выставочный проект создан под кураторством Анны Журбы и исследует вопросы морального выбора и ошибок. Среди участников — арт-команда AES+F, междисциплинарная художница Лиза Бобкова, режиссер Евгений Гранильщиков, художник-оккультист Руслан Поланин и другие.
Фестиваль «Нихао, Шифу!», «Севкабель Порт» (6+)
Праздник середины осени — Чжунцюцзе — будут праздновать на берегу Финского залива. В программе — корнеры с аутентичной китайской едой, маркет и лекции от экспертов под кураторством Татьяны Карповой, создателя телеграм-канала «Китайский Петербург».
Спектакль «Портрет», Театральный музей (6+)
Коллаборация проекта «Театр в Театральном музее» и режиссера Никиты Славича, созданная по мотивам биографии легендарного мецената и одиозного коллекционера Левкия Жевержеева — его для спектакля озвучил актер Дмитрий Лысенков.
21 СЕНТЯБРЯ
Актриса Лаура Пицхелаури
«День Друзей у Бехтеревых», «Тихий берег» (0+)
В программе — беседа психотерапевта Натальи Бехтеревой с предпринимателем Александрой Тутовой, лекция психоаналитика Павла Александрова, выступление HR-директора Оксаны Молодиковой, экскурсия по усадьбе, безалкогольный глинтвейн и диджей-сет.
Спектакль «Чехов. Хочется жить!», театр Ленсовета (16+)
Режиссер Анджей Бубень находит в чеховских текстах нежность, трогательность и лиризм, предоставляя актерам и зрителям право вступить в диалог и поговорить о разных сторонах человеческой натуры: от ничтожности до величия и надежды на счастье. В ролях — Лаура Пицхелаури, Олег Андреев и Евгения Евстигнеева.
Вечеринка «Щеки красные», Ленинградская область (18+)
В программе — маркет винтажной одежды, тайное гадание на таро и диджей-сеты. В лайнапе — Metaphysica, Umbrellah8ter, The Chaos Trigger, DJ ASMR, Nikita Azelitsky, Dj Solveig, Саша Рагу, Pershina и другие.
Кинопоказ «СЕО будущего», «Левашовский хлебозавод» (18+)
Работа режиссера Пиета Баумгартнера о том, кем надо быть в современном мире, чтобы оказаться на его вершине. Ожесточенная конкуренция, сложные этические вопросы, поиски компромиссов с совестью — эти вопросы зрители обсудят после фильма на специально организованном спид-дейтинге.
22 СЕНТЯБРЯ
Алексей Жидковский и Татьяна Буланова пьют шампанское на брудершафт в ресторане Татьяны «Гастрономика по-новому»
Спектакль «Дракон Шварца», Социально-художественный театр (18+)
Режиссерский дебют актера и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Федора Федотова — о личном выборе каждого, собственных драконах, смелости и силе любви.
Спецпоказ фильма «Без фильтров», «Аврора» (18+)
Документальную историю про жизнь и искусство главного хроникера Нью-Йорка 80-х — Джеймса Хэмилтона — покажут в рамках фестиваля Beat Weekend. После просмотра состоится дискуссия «Под кожу реальности».
Концерт Татьяны Булановой, Unity (6+)
Поп-икона (и ресторатор с амбициями!) исполнит новые песни и главные хиты о любви, горе и жизненных испытаниях — «Не плачь», «Ясный мой свет», «Мой ненаглядный» и другие.
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