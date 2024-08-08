Чем заняться в Петербурге с 15 по 18 августа

Вечер памяти Виктора Цоя, Action Club (16+)

Легендарный музыкант и лидер группы «Кино» погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе. В память о нем группа «Радиус» сыграет самые знаменитые его композиции.

Выставочный проект коллектива «Малышки 18:22», Сани Закирова и других, Екатерининское собрание (16+)

В историческом здании архитектора Оскара Мунца одновременно открылись сразу четыре выставочных проекта. Среди участников — ностальгическая «Невозможная дискотека» от Сообщества Современных Сибирских художников (СССХ), работы Ирины Задорожной и коллектива «Малышки 18:22».

Спецпоказ фильма «Объясни мне, любовь», «Третье место» (18+)

Биографическую драму о скандальном романе писательницы Ингеборг Бахман (в главной роли — Вики Крипс) и драматурга Макса Фриша покажут на большом экране под открытым небом.

Summer Jazz Party, «Никольские ряды» (6+)

Джазмен Вова Че Морале и Sweet Hot Jazz Band выступят с культовыми стандартами Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Луи Прима, а также авторскими композициями.

Фестиваль бадминтона, «Севкабель Порт» (16+)

Мероприятие-коллаборация с проектом «ББ», объединяющим любителей самой летней игры — бадминтона. В программе — мастер-классы для новичков и турнир.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим криминальную драму «Мад» (16+) — в главной роли Мэттью Макконахи, живущий в заброшенной лодке, южнокорейский детектив «Криминальный город: Возмездие» (18+), триллер о ребенке с целительными способностями «Остров бессмертных» (16+), российскую мелодраму «Выбери меня» (12+) о предстоящей свадьбе, а также документальный фильм «Комната 999» (12+).