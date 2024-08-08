Чем заняться в Петербурге с 15 по 18 августа

Открытие выставки «Седьмое небо» с работами фотографа Дмитрия Маркова в Anna Nova Gallery, концерт рок-группы Chili Cheese (ее гитарист — актер Сергей Горошко!), спектакль-медитация «Сон» от команды фестиваля Context. Diana Vishneva, а также выступление лиричного рэпера Loc-Dog на крыше Roof Place и постановка Семена Серзина «Воскресение» (в касте — Роза Хайруллина!) — рассказываем про главные события выходных.
Выставочный проект в Екатерининском собрании
Четверг, 15 августа
Вечер памяти Виктора Цоя, Action Club (16+)
Легендарный музыкант и лидер группы «Кино» погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе. В память о нем группа «Радиус» сыграет самые знаменитые его композиции.
Выставочный проект коллектива «Малышки 18:22», Сани Закирова и других, Екатерининское собрание (16+)
В историческом здании архитектора Оскара Мунца одновременно открылись сразу четыре выставочных проекта. Среди участников — ностальгическая «Невозможная дискотека» от Сообщества Современных Сибирских художников (СССХ), работы Ирины Задорожной и коллектива «Малышки 18:22».
Спецпоказ фильма «Объясни мне, любовь», «Третье место» (18+)
Биографическую драму о скандальном романе писательницы Ингеборг Бахман (в главной роли — Вики Крипс) и драматурга Макса Фриша покажут на большом экране под открытым небом.
Summer Jazz Party, «Никольские ряды» (6+)
Джазмен Вова Че Морале и Sweet Hot Jazz Band выступят с культовыми стандартами Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Луи Прима, а также авторскими композициями.
Фестиваль бадминтона, «Севкабель Порт» (16+)
Мероприятие-коллаборация с проектом «ББ», объединяющим любителей самой летней игры — бадминтона. В программе — мастер-классы для новичков и турнир.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим криминальную драму «Мад» (16+) — в главной роли Мэттью Макконахи, живущий в заброшенной лодке, южнокорейский детектив «Криминальный город: Возмездие» (18+), триллер о ребенке с целительными способностями «Остров бессмертных» (16+), российскую мелодраму «Выбери меня» (12+) о предстоящей свадьбе, а также документальный фильм «Комната 999» (12+).
Фотограф Дмитрий Марков
Пятница, 16 августа
Спектакль «Сон», «Новая Голландия» (12+)
Фестиваль Context. Diana Vishneva представляет работу, созданную в формате аудиовизуальной медитации. Над «Сном» работали художник Алексей Тегин и диджей-визионер Никита Забелин.
Открытие выставки «Седьмое небо», Anna Nova Gallery (16+)
Первая экспозиция (больше 60 работ!), созданная после ухода из жизни фотохудожника Дмитрия Маркова. По словам куратора Владислава Ефимова, главной целью команды была попытка продемонстрировать путь его художественного развития.
Концерт на крыше «Классика при свечах», Zarenkov Gallery (6+)
В программе — отрывки из «Времен года» Вивальди, «Оркестровая сюита №3: Ария» Баха, «Итальянская полька» Рахманинова и другие произведения в исполнении квартета Quantum.
Спектакль «Оборванец», театр «Мастерская» (16+)
Интерпретация пьесы драматурга и одного из основателей московского «Театра.doc» Михаила Угарова — философской истории о нескольких разбитых жизнях, славных и несчастных людях.
Мастер-класс по русскому жестовому языку, «Севкабель Порт» (12+)
На занятии расскажут, как корректно взаимодействовать с глухими и слабослышащими людьми, научат разбираться в основах жестовой азбуки, составлять предложения и даже петь. Вход бесплатный, по регистрации.
Чтение рассказов, кабаре «Шум» (18+)
Под лозунгом «К себе, нежно» слушаем тексты писательниц Ирады Берг и Анны Власюк в исполнении актрисы Олеси Соколовой и под фортепианный аккомпанемент дирижера Дмитрия Руссу.
Актер и музыкант Сергей Горошко
Суббота, 17 августа
Концерт группы Chili Cheese и Сергея Горошко, «Зеленая сцена» (16+)
Коллектив, исполняющий «гаражный рок, лишенный привычного для жанра пафоса», сыграет на площадке под открытым небом. Кстати, совсем недавно у Chili Cheese вышел клип на трек «Я это точно знаю», в котором сыграли актеры Анна Завтур и Сергей Рост.
Камерный оркестр «Дивертисмент», «Новая Голландия» (12+)
Коллектив представит на круглой сцене «Летнего театра» две интерпретации «Времен года» Вивальди: одну от британского композитора Макса Рихтера, другую — от классика американского минимализма Филипа Гласса.
Концерт Loc-Dog, Roof Place (16+)
Рэпер, известный лиричными текстами и сочетанием хип-хопа с мелодичными элементами поп-музыки, выступит в рамках фестиваля Roof Fest.
Спецпоказ фильма «Улица Сахара, 143», «Севкабель Порт» (18+)
Документальную историю о женщине, живущей посреди алжирской пустыни (она варит кофе, угощает сигаретами и дает приют путешественникам) покажут в рамках цикла «Нормальный киноклуб».
Актриса Роза Хайруллина
Воскресенье, 18 августа
Фестиваль «День израильской кухни», «Брусницын» (0+)
В программе — корнеры ведущих петербургских ресторанов (израильское бистро Saviv, кошерное заведение «Лехаим», ресторан французской кухни Mon Chouchou и грузинской кухни «Литера G») и проекта «Простые вещи», а также зона для спорта и концерт группы Fck stereotypes.
Спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня», «ЦЕХЪ» (16+)
Постановка Екатерины Ханжаровой о русском мироощущении, созданная по мотивам одного из авторов ленинградского самиздата 1960-х Бориса Вахтина.
«Маркет у моря», «Севкабель Порт» (6+)
В программе маркета — продукция локальных брендов, парфюмерия, аксессуары, керамика, детские товары, гастрономические проекты, мастер-классы и многое другое.
Спектакль «Воскресение», «Приют комедианта» (16+)
Драматическая постановка Семена Серзина (в касте — Роза Хайруллина!) по мотивам хрестоматийного романа Льва Толстого. В центре сюжета — моральные терзания князя Нехлюдова перед невинной Катюшей Масловой, роль которой исполнит Татьяна Ишматова.
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