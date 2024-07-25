Как рассказали «Собака.ru» в команде Anna Nova, «Седьмое небо» Димы Маркова — это попытка продемонстрировать путь художественного развития фотографа: от творческих и технических поисков, неочевидных для большинства наблюдений до жизненных «радостей и разочарований». Куратор выставки Владислав Ефимов предлагает погрузиться в путешествие по ретроспективе из 60 снимков, созданных с 2014 по 2023 годы, и посмотреть на мир глазами Дмитрия Маркова: «Вера в человека, в возможность его внутреннего развития вопреки любым обстоятельствам — это то ценное в работах художника, что упускают формалисты». Проект реализован при поддержке галереи PENNLAB.