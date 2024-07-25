Это первая экспозиция, созданная после ухода фотографа в феврале этого года.
Как рассказали «Собака.ru» в команде Anna Nova, «Седьмое небо» Димы Маркова — это попытка продемонстрировать путь художественного развития фотографа: от творческих и технических поисков, неочевидных для большинства наблюдений до жизненных «радостей и разочарований». Куратор выставки Владислав Ефимов предлагает погрузиться в путешествие по ретроспективе из 60 снимков, созданных с 2014 по 2023 годы, и посмотреть на мир глазами Дмитрия Маркова: «Вера в человека, в возможность его внутреннего развития вопреки любым обстоятельствам — это то ценное в работах художника, что упускают формалисты». Проект реализован при поддержке галереи PENNLAB.
Дмитрий Марков, известный фотограф-документалист, волонтер (много работал с выпускниками детских домов, занимался созданием реабилитационного центра для подростков) и автор фоторепортажей о провинциальной России, снятых на iPhone, родился в годы распада СССР в Московской области — возможно, корни русской хтони в его работах оттуда. Он стал первым российским участником рекламной кампании Apple, выиграл грант Getty Images и получил гран-при в конкурсе «Серебряная камера». Марков издал несколько фотокниг, среди которых «Черновик» и «Россия в квадрате», и собирался выпустить третью.
Фотограф, художник, куратор выставки:
Ценность художественного проекта Дмитрия Маркова определяется не только умением строить кадр, выбирать натуру и подавать её в категориях «решающего момента». Проект Маркова фотографически концептуален и одновременно не укладывается в обычную для такой практики установку на полное подтверждение наблюдением заранее сделанных выводов. Классический концептуальный подход предполагает обращение к знанию и методу, близким научному. В случае выставки «Седьмое небо» мы видим, как органично смешиваются техничность, свойственная хорошей фотографии, и романтика надежды.
Персональная выставка Дмитрия Маркова «Седьмое небо» открыта с 16 августа по 20 октября 2024 года в Anna Nova на улице Жуковского, 28.
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