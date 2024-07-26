Премьера на «Собака.ru»: клип группы Chili Cheese и Сергея Горошко (в нем снялись Анна Завтур и Сергей Рост!)

Как у вас возникла идея снять клип?

Сергей Горошко, гитарист: Я проснулся однажды утром с мыслью «Нам нужен клип». Написал ребятам в чатик «Клип?», они ответили «Да, погнали». Я связался с коллегами из кино. Было всего два свободных дня, чтобы провернуть мероприятие, и именно в них все, кто нужен, оказались свободны. Написал однокурснице, подруге и талантливой актрисе Ане Завтур, пригласил поучаствовать. Но главный актерский дебют случился у Ярослава.

Ярослав Петренко, гитарист и вокалист: Да, это был захватывающий опыт, по большей части благодаря Сергею Росту. Я никогда сферы актерской игры не касался, только в детстве.

Сергей Горошко, гитарист: Договориться с ним тоже удалось благодаря друзьям и их друзьям. Я отправил скомканную презентацию и сценарий, не особо ожидая положительный ответ, но Сергей согласился! До сих поверить в это сложно. С тех пор сюжет клипа сильно изменился, правда, но результат оказался дальше лучше, чем задумывали изначально.

Сергей Рогожин, барабанщик: Я на всю жизнь запомнил: 10 минут до выхода на сцену, парни куда-то ушли, а на сцене стоит Сергей Рост и разогревает нашу публику. Меня это очень впечатлило.