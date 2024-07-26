Премьера на «Собака.ru»: клип группы Chili Cheese и Сергея Горошко (в нем снялись Анна Завтур и Сергей Рост!)

Сегодня группа, исполняющая гаражный рок, лишенный привычного для жанра пафоса, опубликовала свой первый клип на трек «Я это точно знаю». В нем актер и участник бэнда Сергей Горошко умирает (и воскресает!), льется много (очень много!) крови, а реальность сценическая конкурирует с обыкновенной. Ролик снимали на улицах Петербурга и в Репине коллеги Горошко по киноиндустрии, а роли также исполнили актриса Анна Завтур и сценарист, телеведущий и режиссер Сергей Рост. Мы поговорили с группой Chili Cheese о том, как это было.
Как у вас возникла идея снять клип?
Сергей Горошко, гитарист: Я проснулся однажды утром с мыслью «Нам нужен клип». Написал ребятам в чатик «Клип?», они ответили «Да, погнали». Я связался с коллегами из кино. Было всего два свободных дня, чтобы провернуть мероприятие, и именно в них все, кто нужен, оказались свободны. Написал однокурснице, подруге и талантливой актрисе Ане Завтур, пригласил поучаствовать. Но главный актерский дебют случился у Ярослава.
Ярослав Петренко, гитарист и вокалист: Да, это был захватывающий опыт, по большей части благодаря Сергею Росту. Я никогда сферы актерской игры не касался, только в детстве.
Сергей Горошко, гитарист: Договориться с ним тоже удалось благодаря друзьям и их друзьям. Я отправил скомканную презентацию и сценарий, не особо ожидая положительный ответ, но Сергей согласился! До сих поверить в это сложно. С тех пор сюжет клипа сильно изменился, правда, но результат оказался дальше лучше, чем задумывали изначально.
Сергей Рогожин, барабанщик: Я на всю жизнь запомнил: 10 минут до выхода на сцену, парни куда-то ушли, а на сцене стоит Сергей Рост и разогревает нашу публику. Меня это очень впечатлило.
Сергей Горошко
Расскажите про производство: как снимали, где, с кем?
Сергей Горошко, гитарист: Съемки проходили в Петербурге и Репине, локации мы выбирали спонтанно, почти случайно. В целом все производство клипа — один сплошной рандом. Это как с настоящей любовью. Когда планируешь ее, она не приходит, а когда относишься легкомысленно в какой-то степени — все проходит просто и-де-аль-но.
Ярослав Петренко, гитарист и вокалист: Для одной из сцен нам были нужны телевизоры, чтобы их разбить. Пришлось их искать по всему Avito, тащить в отель.Еще из судьбоносных случайностей — на репетиции мы вышли покурить и увидели припаркованную рядом Volvo. Она выглядела так колоритно, что мы решили — она обязательно должна быть в кадре. В итоге — на ней приезжает наш «директор», то есть Сергей Рост.
Сергей Горошко, гитарист: Часть действия клипа происходит на концерте Chili Cheese и хочется сказать большое спасибо нашей аудитории. Людям, которые согласились принять участие и несмотря на технические заминки были с нами с утра до вечера. Это очень ценно.
Анна Завтур
Какие у группы планы на ближайшее будущее?
Сергей Горошко, гитарист: У нас будут три концерта — в Москве 8 августа, в Петербурге 17 августа и в Ярославле 25 августа. После этого мы планируем выпустить несколько релизов, чтобы добить количество треков до альбома. А потом у нас тур — по городам Урала.
Сергей Рогожин, барабанщик: Если говорить про будущее более образно, то я вижу нас у истоков возвращения панк-рока в массы. Люди устали от автотюнинга музыки, идеально сведенных бэнгеров. Встречайте Chili Cheese — мы по грязи, мы делаем то, что нам завещали настоящие рокеры которые канули в небытие.
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