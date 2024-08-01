Чем заняться в Петербурге с 8 по 11 августа

Книжная распродажа от издательства «МИФ», «Севкабель Порт» (6+)

Издательство привезет новинки по культуре и искусству, саморазвитию и бизнесу. Также в программе лекции и встречи с авторами издательства — Ринарой Нагаевой и Дариной Ерохиной, Максимилианом Неаполитанским и другими.

Концерт группы «телеэкран», клуб «Ласточка» (18+)

Нойз-поп-коллектив из Петербурга, который топит за киберпанк и локальную музыкальную сцену, заявит о переходе к новому звучанию. Об основании группы, ностальгии и мини-альбоме «Реактор» читайте в нашем архивном интервью с «телеэкраном».

Лекция «От трагического гуманизма к театру абсурда», «Левашовский хлебозавод» (16+)

Встреча пройдет в рамках курса историка литературы и переводчика Юлианы Каминской. Она расскажет как драма абсурда, появившаяся в начале XX века, стала значительным культурным феноменом, отражающим изменения в обществе, философии и искусстве.

Вечеринка в стиле MTV, Roof Space (18+)

Организаторы Cava Disco предлагают вспомнить золотую эпоху MTV, а точнее — послушать Бритни Спирс и классику 2000-х. За музыку отвечают Aleksandr Wuu, Xenia Gostchitskaya, Kortez, Nikita Buch и другие.

Спецпоказ фильма «Магнетизм», «Севкабель Порт» (18+)

В рамках проекта «Нормальный киноклуб» покажут драму о родных братьях, живущих в небольшом провинциальном городке в начале 1980-х. После просмотра состоится обсуждение с создателями подкастов «Писец и писец» и «Стакан воды» от студии «Терменвокс».