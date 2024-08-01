Чем заняться в Петербурге с 8 по 11 августа

Музыкальное гранд-событие лета — первый петербургский Пикник «Афиши», книжная распродажа от издательства «МИФ», вечеринка в стиле телеканала MTV с песнями Бритни Спирс и главными треками 2000-х, а также открытие «Нормального киноклуба» в «Севкабель Порту» и экспериментальная выставка без указания художников в MYTH Gallery — рассказываем о главных событиях выходных.
«Уборка урожая», Давид Загоскин
Четверг, 8 августа
Концерт ЛСП, «Двор Гостинки» (16+)
Белорусский рэпер-пересмешник выступит под открытым небом в рамках фестиваля Summer Sound.
Камерная выставка Давида Загоскина, Русский музей (7+)
В корпусе Бенуа открылась экспозиция работ ленинградского графика и живописца, одного из организаторов советского сообщества «Круг художников». Будут рисунки и акварели Загоскина, которые удалось спасти во время Великой Отечественной.
Препати фестиваля Пикник «Афиши», Union (16+)
Прогрев главного музыкального события выходных. В программе — выступления Nomad Punk, DJ Stonik1917, Lavblast, Saint City Lovers, Iner и Hamlet.
Спектакль «Трамвай "Желание"», «Приют комедианта» (16+)
Пьеса Теннесси Уильямса о столкновении темпераментов аристократки Бланш Дюбуа и простого рабочего Стэнли Ковальски, в интерпретации режиссера Михаила Бычкова.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим научно-фантастический боевик (в главных ролях — Кейт Бланшетт и Эдгар Рамирес!) «Бордерлендс» (16+), семейный фильм «Мой дикий друг» (6+) о семикласснике Саше Меньшикове, который выхаживает маленького лисенка, драму «Ячейка общества» (18+) Алены Званцовой, итальянскую комедию «2+2» (16+) о трекинг-туре четырех молодых людей и фильм ужасов «Проклятие черной монахини» (18+) о расплате за грехи предков.
Сет «телеэкрана» в секонд-хенде Vintage Store, 2019
Пятница, 9 августа
Книжная распродажа от издательства «МИФ», «Севкабель Порт» (6+)
Издательство привезет новинки по культуре и искусству, саморазвитию и бизнесу. Также в программе лекции и встречи с авторами издательства — Ринарой Нагаевой и Дариной Ерохиной, Максимилианом Неаполитанским и другими.
Концерт группы «телеэкран», клуб «Ласточка» (18+)
Нойз-поп-коллектив из Петербурга, который топит за киберпанк и локальную музыкальную сцену, заявит о переходе к новому звучанию. Об основании группы, ностальгии и мини-альбоме «Реактор» читайте в нашем архивном интервью с «телеэкраном».
Лекция «От трагического гуманизма к театру абсурда», «Левашовский хлебозавод» (16+)
Встреча пройдет в рамках курса историка литературы и переводчика Юлианы Каминской. Она расскажет как драма абсурда, появившаяся в начале XX века, стала значительным культурным феноменом, отражающим изменения в обществе, философии и искусстве.
Вечеринка в стиле MTV, Roof Space (18+)
Организаторы Cava Disco предлагают вспомнить золотую эпоху MTV, а точнее — послушать Бритни Спирс и классику 2000-х. За музыку отвечают Aleksandr Wuu, Xenia Gostchitskaya, Kortez, Nikita Buch и другие.
Спецпоказ фильма «Магнетизм», «Севкабель Порт» (18+)
В рамках проекта «Нормальный киноклуб» покажут драму о родных братьях, живущих в небольшом провинциальном городке в начале 1980-х. После просмотра состоится обсуждение с создателями подкастов «Писец и писец» и «Стакан воды» от студии «Терменвокс».
Певица Тося Чайкина
Суббота, 10 августа
Музыкальный фестиваль «Пикник "Афиши"», ЦПКиО на Елагином острове (16+)
В афише мероприятия более 60 артистов (в лайн-апе — Boulevard Depo, Недры, Сюзанна, Дельфин и Тося Чайкина!), все они выступят на четырех сценах на Елагином острове. О том, кого слушать и что делать на первом петербургском «Пикнике», мы рассказали в гиде.
10 и 11 августа
Перформанс кооператива «Айседорино горе», «Новая Голландия» (18+)
Проект обращается к экспериментальным танцевальным практикам, сформировавшимся в Российской империи и состоится в рамках (нового для Петербурга!) фестиваля «Танец без ума от себя и от любви».
Ярмарка, «Севкабель Порт» (6+)
На Кожевенной линии соберутся мастера из Петербурга и регионов, чтобы представить украшения ручной работы, крафтовые деликатесы, косметику и парфюмерию. Также в программе — мастер-классы по экспресс-макияжу, дегустации и розыгрыш призов.
Морской круиз «Kuznyahouse х Вчера и Навсегда» (16+)
На нижней палубе гостей ожидает фортепианная программа от дуэта в составе Михаила Личутина и Никиты Ластовского, а на верхней актер Женя Анисимов выступит с диджей-сетом.
Воскресенье, 11 августа
Выставка «ХОД №1», MYTH Gallery (16+)
Экспериментальный проект, ставящий под сомнение незыблемость существующего арт-рынка: все экспонаты выставлены без указаний имен художников (всего поучаствовали 13 человек!).
Концерт Евы Власовой, «Двор Гостинки» (6+)
Певица и композитор, артистка музыкального лейбла MSHX Label выступит в рамках фестиваля Summer Sound. Слушаем хиты Евы: «Танцуй вопреки», «Санкт-Петербург», «Она», «Бывшая», «Ты счастлива», «Танцы до упаду», «Не дура» и многие другие.
Презентация альбома «Пантеон», «Новая Голландия» (12+)
Проект на стыке электронной музыки, джаза и классики (всего в собрание вошли десять композиций!), посвященный древнеславянской мифологии, презентуют композитор Игорь Яковенко и джазовый барабанщик Петр Ившин.
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